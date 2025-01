Ação da Tesla (TSLA) sobe no after market mesmo com lucro e receita abaixo do esperado

As ações da Tesla (TSLA) subiam mais de 4% no pregão estendido desta quarta-feira, 29, depois que a fabricante de veículos elétricos relatou lucros e receitas do quarto trimestre de 2024 que ficaram abaixo das estimativas dos analistas. No fechamento do mercado, os papéis caíram 2,26%.

Veja como a empresa se saiu em relação às estimativas da LSEG:

Lucro por ação: 73 centavos, ajustado, vs 76 centavos esperados

Receita: US$ 25,71 bilhões vs US$ 27,26 bilhões esperados

A receita da Tesla aumentou apenas 2% de US$ 25,17 bilhões um ano antes, enquanto a receita do último trimestre caiu 8%, de US$ 21,56 bilhões para US$ 19,8 bilhões, em comparação com o mesmo período do ano passado. A receita operacional diminuiu 23% ano a ano para US$ 1,6 bilhão.

O lucro líquido caiu 71% na comparação ano a ano, para US$ 2,32 bilhões, quando o consenso era de US$ 2,67 bilhões.

A Tesla, do bilionário Elon Musk, citou a redução dos preços médios de venda em suas linhas Model 3 e Y, e S e X como um fator importante para os números abaixo do esperado

Apoiador de Trump

O CEO da Tesla foi o maior apoiador dos esforços de campanha de Trump e agora lidera o novo conselho consultivo de eficiência governamental do presidente.

O preço das ações da empresa subiu de forma acentuada desde a vitória do republicano em novembro, com os investidores apostando que a influência de Musk levaria a políticas favoráveis ​​e menos supervisão de suas empresas. Nos últimos seis meses, os papéis da montadora subiram 77%.

No início de janeiro, a Tesla relatou entregas para o quarto trimestre de 495.570. No ano passado inteiro, as entregas chegaram a cerca de 1,8 milhão, marcando o primeiro declínio anual da empresa.

Musk tem dito aos investidores nos últimos trimestres para se concentrarem menos no negócio principal como ele existe hoje e mais em um futuro de autonomia e robótica.