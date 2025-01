Mudança contábil no bitcoin eleva lucro da Tesla em US$ 600 milhões

No balanço da Tesla (TSLA) divulgado na última quarta-feira, 29, um número chamou a atenção do mercado: um valor contábil de US$ 1,08 bilhão em ativos digitais, contra US$ 184 milhões nos quatro trimestres anteriores.

Esse aumento expressivo se deve a uma mudança na política do Conselho de Normas de Contabilidade Financeira (FASB, na sigla em inglês), que determinou que, a partir do começo de 2025, as empresas contabilizem os seus ativos digitais segundo o valor de mercado a cada trimestre.

Antes, as empresas que possuíam bitcoin e outras criptomoedas tinham que divulgar suas participações pelo menor valor registrado durante o período de posse, independentemente de qualquer valorização posterior.

No final do terceiro trimestre de 2024, os bitcoins em posse da Tesla estavam registrados com um valor contábil de US$ 184 milhões, embora seu valor de mercado real fosse de cerca de US$ 730 milhões. Isso significa que o aumento real no valor dos ativos digitais da Tesla no período foi de aproximadamente US$ 347 milhões.

No balanço do quarto trimestre, a empresa destacou que a mudança resultou em um aumento de 68 centavos no lucro por ação no trimestre. O diretor financeiro da companhia, Vaibhav Taneja, na teleconferência de resultados, disse que o impacto total da mudança no lucro líquido da Tesla foi de US$ 600 milhões.

Apesar disso, os resultados do quarto trimestre da companhia ficaram abaixo da expectativa dos analistas, já que a receita com a venda de veículos caiu 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, no aftermarket, as ações subiram mais de 4%.

A Tesla é classificada pelo site bitcoin Treasuries como a sexta maior detentora de Bitcoin entre as empresas de capital aberto.

Efeito Trump

Grande parte da valorização recente do bitcoin está relacionada a um otimismo do mercado em relação ao novo governo de Donald Trump, conhecido por apoiar a indústria de criptomoedas.

Elon Musk, CEO da Tesla, foi o maior doador da campanha de Trump e agora atua na Casa Branca como chefe do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental. Já David Sacks, um dos amigos de longa data do empresário, foi escolhido para chefiar as frentes de inteligência artificial e criptomoedas do governo.