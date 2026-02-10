Parceria lança guia técnico para proteção da fauna em ferrovias

Devido à sua anatomia, tartarugas, jabutis e cágados ficam frequentemente presos em ferrovias. Estes animais, da ordem dos quelônios, são prioridade na agenda de preservação ambiental das operadoras que cruzam seu habitat.

Seguindo uma agenda ESG com ações voltadas para a proteção destes animais, a operadora Rumo juntou-se à consultoria ambiental ViaFAUNA para realizar uma análise do comportamento dos quelônios ao longo de 5 anos e mais de 1500 quilômetros de ferrovia.

O estudo deu origem a um guia técnico, inédito no setor

O material apresenta uma solução prática e já aplicada: as canaletas de escape, estruturas instaladas entre os trilhos que permitem que esses animais saiam da ferrovia com segurança.

“Acreditamos que a engenharia precisa caminhar junto com a sustentabilidade, e esse guia oferece um modelo prático e aplicável para a proteção da biodiversidade em ferrovias no Brasil e também em outros países”, diz Luana Gobbo Mamede, médica veterinária da Coordenação de Biodiversidade da Rumo.

O guia foi desenvolvido a partir de um monitoramento rigoroso realizado na Malha Central, que cruza os estados de Tocantins, Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

A análise foi feita monitorando o comportamento de espécies como cágado-de-barbicha, cágado-cabeça-de-sapo, tracajá e jabuti-piranga.

A publicação foi desenvolvida para apoiar concessionárias, órgãos ambientais, projetistas e equipes operacionais na adoção de soluções viáveis para reduzir os impactos da infraestrutura sobre a fauna, garantindo a preservação ambiental.

Canaletas foram instaladas como solução imediata

Com base nos dados, a Rumo com o apoio técnico da ViaFAUNA, aprimorou a implantação das canaletas de escape como resposta direta ao problema identificado.

A solução reduz significativamente o risco de mortes dos animais, que frequentemente ficam presos, podendo sofrer atropelamento ou desidratação.

A iniciativa começou a ser aplicada há 5 anos na Malha Sul, com a instalação de 210 canaletas.

Na Malha Central, já são 352 dispositivos instalados em pontos estratégicos de Tocantins e Goiás.

“Temos muito orgulho de apresentar este material, que reúne todo o conhecimento de preservação ambiental adquirido desde o monitoramento inicial até o desenvolvimento, a implantação e a avaliação da eficácia das canaletas”, conclui Mamede.