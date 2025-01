Acionistas da Tesla questionam Musk sobre envolvimento com Trump e gesto polêmico

Os investidores da Tesla (TSLA) estão curiosos para saber mais sobre a participação do CEO da empresa, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, no governo dos Estados Unidos. Segundo reportagem da CNBC, a empresa recebeu mais de 100 perguntas de investidores sobre a atuação política de Musk antes de sua conferência de divulgação de resultados.

Após doar US$ 270 milhões para ajudar na campanha de Trump e de outros candidatos republicanos, Musk foi indicado para um cargo de assessoria especial no recém-criado Departamento de Eficiência do Governo (DOGE). Logo após a eleição, o empresário passou um tempo afastado da fábrica da Tesla no resort de Trump na Flórida.

Os acionistas estão preocupados com quanta atenção o empresário estaria dedicando à empresa agora que ele está envolvido com o governo. "Quanto tempo Elon Musk dedica ao crescimento da Tesla, à resolução de problemas dos produtos e à geração de valor para os acionistas, em comparação com seus compromissos públicos com Trump, DOGE e atividades políticas?”, perguntou um investidor.

Durante o evento da posse de Trump, Musk fez um gesto que foi interpretado por boa parte do público como uma saudação nazista. Um acionista perguntou se o empresário pretendia se desculpar “pelo mal-entendido que ocorreu quando fez o gesto de mão” e acrescentou que as desculpas seriam muito importantes para seus investidores e para o público americano em geral.

Outros acionistas perguntaram se a Tesla "perdeu vendas devido às atividades políticas de Elon" e como a empresa "está lidando com os impactos negativos das opiniões e atividades públicas” do CEO.

Uma pesquisa da consultoria Brand Finance, como mostrou reportagem da CNBC, apontou que o valor da Tesla caiu 26% no ano passado. Entre as possíveis causas, os pesquisadores citaram a postura política de Musk e a linha de veículos elétricos envelhecida da empresa.

Além da participação no governo americano, o CEO da Tesla também tem se envolvido com a política alemã. Em dezembro, dois meses antes da eleição da Alemanha, Musk fez uma declaração pública de apoio ao partido de extrema-direita AfD (Alternative für Deutschland), que se posiciona contra políticas de imigração.

A empresa não tem obrigação de discutir esses tópicos políticos na conferência com os acionistas. Perguntas semelhantes foram enviadas pelos investidores antes da conferência do terceiro trimestre do ano passado, no entanto, Trump não foi mencionado na ligação.