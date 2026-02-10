Esporte

Patinação artística: veja horário e onde assistir hoje nas Olimpíadas de Inverno

Programa curto do individual masculino acontece às 14h30, com transmissão na TV e no streaming

Ilia Malinin: americano é o favorito da Patinação Artística Individual Masculina nas Olimpíadas de Inverno de 2026 (Tang Xinyu/VCG /Getty Images)

Ilia Malinin: americano é o favorito da Patinação Artística Individual Masculina nas Olimpíadas de Inverno de 2026 (Tang Xinyu/VCG /Getty Images)

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 12h59.

A patinação artística individual masculina é um dos destaques desta terça-feira, 10, nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026. O programa curto da competição será disputado a partir das 14h30, no horário de Brasília, reunindo alguns dos principais nomes da modalidade.

A prova abre a disputa individual masculina e é decisiva para a definição do cenário rumo às medalhas na etapa final.

Que horas é a patinação artística masculina hoje?

O programa curto do individual masculino começa às 14h30 desta terça-feira, 10.

Onde assistir à patinação artística masculina?

A transmissão do programa curto da patinação artística masculina será ampla no Brasil. O público poderá acompanhar ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

TV por assinatura: SporTV

Streaming: Globoplay, ge.globo, GeTV e CazéTV

Favoritos ao pódio em Milão-Cortina 2026

A competição masculina chega aos Jogos com amplo favoritismo de Ilia Malinin, bicampeão mundial e atual campeão, que não perdeu nenhuma competição nas últimas duas temporadas. Aos 21 anos, o americano é apontado como o nome a ser batido.

Entre os principais concorrentes estão Kagiyama Yuma, medalhista de prata em Pequim 2022, e o bicampeão europeu Adam Siao Him Fa.

A briga pelas medalhas também inclui Mikhail Shaidorov, vice-campeão mundial em 2025, e o japonês Shun Sato, surpresa recente no circuito internacional.

Como funciona a patinação artística masculina nas Olimpíadas?

A disputa masculina é dividida em programa curto e programa longo (livre). Em ambas as apresentações, os atletas executam elementos técnicos obrigatórios, avaliados por especialistas técnicos, além de critérios artísticos julgados por um painel de nove juízes.

A soma das pontuações das duas etapas define a classificação final e os medalhistas.

Programação da patinação artística masculina

10 de fevereiro – 14h30: Programa curto

13 de fevereiro – 15h00: Programa longo (livre)

Quais atletas competem pela patinação artística masculina nas Olimpíadas?

  • Atleta Neutro Individual (AIN)

    • Petr Gumenni

  • Azerbaijão

    • Vladimir Litvintsev

  • Canadá

    • Stephen Gogolev

  • Chinese Taipei

    • Yu-Hsiang Li

  • Estônia

    • Aleksandr Selevko

  • França

    • Kevin Aymoz

    • Adam Siao Him Fa

  • Geórgia

    • Nika Egadze

  • Itália

    • Daniel Grassl

    • Matteo Rizzo

  • Japão

    • Kagiyama Yuma

    • Miura Kao

    • Sato Shun

  • Cazaquistão

    • Mikhail Shaidorov

  • Letônia

    • Fedir Kulis

    • Deniss Vasiljevs

  • México

    • Donovan Carrillo

  • República Popular da China

    • Boyang Jin

  • Polônia

    • Vladimir Samoilo

  • República da Coreia

    • Cha Junhwan

    • Kim Hyungyeom

  • Suíça

    • Lukas Britschgi

  • Eslováquia

    • Adam Hagar

  • Espanha

    • Tomas-Llorenc Guarino Sabaté

  • Suécia

    • Andreas Nordeback

  • Ucrânia

    • Kyrylo Marsak

  • Estados Unidos

    • Ilia Malinin

    • Maxim Naumov

    • Andrew Torgashev

