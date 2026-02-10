Patinação artística: veja horário e onde assistir hoje nas Olimpíadas de Inverno

-
Atleta Neutro Individual (AIN)
-
Petr Gumenni
-
-
Azerbaijão
-
Vladimir Litvintsev
-
-
Canadá
-
Stephen Gogolev
-
-
Chinese Taipei
-
Yu-Hsiang Li
-
-
Estônia
-
Aleksandr Selevko
-
-
França
-
Kevin Aymoz
-
Adam Siao Him Fa
-
-
Geórgia
-
Nika Egadze
-
-
Itália
-
Daniel Grassl
-
Matteo Rizzo
-
-
Japão
-
Kagiyama Yuma
-
Miura Kao
-
Sato Shun
-
-
Cazaquistão
-
Mikhail Shaidorov
-
-
Letônia
-
Fedir Kulis
-
Deniss Vasiljevs
-
-
México
-
Donovan Carrillo
-
-
República Popular da China
-
Boyang Jin
-
-
Polônia
-
Vladimir Samoilo
-
-
República da Coreia
-
Cha Junhwan
-
Kim Hyungyeom
-
-
Suíça
-
Lukas Britschgi
-
-
Eslováquia
-
Adam Hagar
-
-
Espanha
-
Tomas-Llorenc Guarino Sabaté
-
-
Suécia
-
Andreas Nordeback
-
-
Ucrânia
-
Kyrylo Marsak
-
-
Estados Unidos
-
Ilia Malinin
-
Maxim Naumov
-
Andrew Torgashev
-