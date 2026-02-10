10 restaurantes para recarregar as energias após a folia dos blocos em São Paulo

Entre blocos, desfiles e dias intensos de folia, São Paulo também oferece boas paradas para comer e recarregar as energias no Carnaval. De bares e pizzarias estratégicas no Centro e nos bairros boêmios a restaurantes para refeições sem pressa. Confira endereços que vão de comfort food a experiências gastronômicas completas — para antes, durante ou depois da festa.

Bar da Dona Onça

No Carnaval, os blocos tomam conta do centro de São Paulo, com a oportunidade de ir a pé entre um bloco e outro. No meio desse circuito, o Bar da Dona Onça, da chef Janaína Torres, surge como parada estratégica para repor as energias, seja depois da folia ou entre um bloco e outro. O cardápio traz receitas clássicas e reconfortantes como a clássica coxinha de galinha caipira (R$ 46), o pão no vapor com frango frito (R$ 81), o estrogonofe servido com batata frita e arroz soltinho (R$ 113), além de massas, arrozes e diversas opções para compartilhar.

Serviço: Edifício Copan — Av. Ipiranga 200 — CJ 27 e 29. Centro — São Paulo–SP. (11) 3257-2016. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h

QT Pizza Bar

A alguns quarteirões do fervo, na Cerqueira César, a QT Pizza Bar, idealizada por Matheus Ramos é uma opção para recarregar as energias entre os blocos de Carnaval — afinal, poucas coisas são tão comfort food quanto uma boa pizza. A casa trabalha pizzas de tamanho único, ao estilo napolitano, com massa de fermentação natural e coberturas que valorizam a qualidade da matéria-prima, combinação que vem rendendo reconhecimento internacional, com a 36ª posição no 50 Top Pizza World e Matheus Ramos em 46º lugar no The Best Pizza Awards 2025. No cardápio há desde opções mais leves e frescas, como a Fantástica (R$ 95), com provolone, redução de romã, guanciale, camarão e manjericão crispy, às mais encorpadas, como a Diavolete (R$ 95), que leva boursin, pepperoni, gel de pimenta e manjericão crispy.

Serviço: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1096, Cerqueira César — São Paulo. (11) 3064-9220 e (11) 96367-4656. Terça-feira a sexta-feira, das 18h às 23h. Sábado e dom., das 17h às 23h.

A Casa de Antonia

A Casa de Antonia: Frango Marroquino (Estúdio Mio/Divulgação)

Depois do bloco, para quem busca comer bem e seguir aproveitando o Carnaval em São Paulo, A Casa de Antonia, no térreo do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, é uma parada estratégica. O ambiente, dividido em diferentes espaços, aposta em decoração aconchegante e luz baixa, criando um clima intimista ideal tanto para encontros a dois quanto para grupos maiores.

O menu, assinado pela chef Andrea Vieira, valoriza ingredientes brasileiros com técnicas internacionais, em pratos individuais ou para compartilhar. Para iniciar o dia, as sugestões são as panquecas americanas (R$ 34), a shakshuka (R$ 42) e a rabanada salgada com creme de queijo (R$ 29), servidas ao lado de cafés, sucos e pães artesanais. No menu “all day”, o couvert ganha rolinhos de linguiça com molho de ervas e manteiga (R$ 24). Entre as entradas, as opções são o polvo à galega (R$ 72) e o escabeche de pescada amarela com coulis de pimentão (R$ 39).

À noite, entre os principais, estão o farfalline com abóbora, ervilha-torta, tamarindo e camarões (R$ 99) e o clássico Beef Wellington (R$ 122), agora servido com salada romana grelhada e vinagrete de pistache. Para adoçar a ocasião, o bolo de tâmara com castanha-do-pará (R$ 32) é a criação vegana da chef.

Serviço: Av. Paulista, 2073 — Conjunto Nacional — SP. (11) 93952-5565. Segunda e sábado, das 8h às 22h; Terça-feira e domingo, das 12h às 20h

Soffio Pizzeria

Soffio Pizzeria: Pizza Alice (Ricardo D'Angelo/Divulgação)

A Soffio Pizzeria, charmoso casarão no Campo Belo, propõe a experiência à mesa para um jantar sem pressa. Para o Carnaval, a casa apresenta a Sugestão do Chef inspirada na Calábria, região do sul da Itália conhecida por seus embutidos intensos e de sabor marcante. O chef pizzaiolo Dani Branca propõe novas leituras na cozinha napolitana e amplia as opções do cardápio para as noites do feriado.

As sugestões incluem pizzas que valorizam ingredientes tradicionais calabreses, como a versão com nduja e outra com linguiça toscana artesanal fresca, ambas preparadas com molho de tomate pelati e muçarela fior di latte. As pizzas podem ser harmonizadas com a seleção de vinhos tintos da casa, indicados para equilibrar a intensidade dos embutidos.

Serviço: Rua João de Sousa Dias, 281 – Campo Belo, São Paulo. (11) 91361-6196. Terça a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 23h30; domingo e segunda-feira, das 18h30 às 22h30

Cabaña Argentina

Cabaña Argentina: cortes nobres feitos na brasa (FREDERICO FILICO SOUZA/Divulgação)

No terraço do Shopping Pátio Higienópolis, o Cabaña Argentina é um destino para recarregar as energias no pós-Carnaval com a tradição da parrilla argentina. Por lá, são feitas carnes nobres na brasa, ideais para quem busca uma refeição sólida e satisfatória depois dos dias de festa. Destaques do cardápio incluem o Bife Cabaña (R$ 166, com 250 g), o Cordero Patagônico (R$ 338, com 1.500 g) — paleta de cordeiro para compartilhar — e opções de milanesas como a Milanesa Clásica (R$ 122, com 500 g), e a Milanesa Parmesana (R$ 122, com 740 g). Entradas como empanadas, provoletas e saladas frescas completam a experiência, que combina técnica, generosidade e sabor para recuperar o corpo e o apetite após a folia.

Serviço: Avenida Higienópolis, 618 — Piso Terraço — Higienópolis, São Paulo–SP. (11) 94459-2462. Segunda a domingo, das 11h30 às 22h

Andres Una Experiencia

Recém-reaberto em novo endereço na Vila Nova Conceição, o Andres Una Experiencia surge como um refúgio ideal para recarregar as energias no pós-Carnaval. Sob o comando dos chefs Ricardo Mansano e Paula Gonçalves, o menu valoriza receitas autorais de identidade mediterrânea como as clássicas croquetas de jamón e bacalhau (R$ 52, cada), a paella de frutos-do-mar (R$ 150) e o fideuá de la amistad por A.A. (R$ 150) — além da torta basca de queijo, servida com caramelo salgado, gel de cupuaçu e vinho (R$ 46).

Serviço: Rua Professor Atílio Innocenti, 811, Vila Nova Conceição, São Paulo. De terça à sábado das 12h às 15h, e, das 18h às 23h, Domingo, das 12h às 17h

Gurumê

Para um descanso com comida boa, ainda com clima de carnaval, O Gurumê está em posição estratégica na Vila Madalena. A casa, com um menu repleto de opções leves e uma visão contemporânea da cozinha oriental, tem como destaque o Noodles Gurumê (R$ 75), um noodle com porco Berkshire desfiado marinado no shoyu e vegetais ao molho de tucupi, um prato completo, ideal para recuperar o fôlego.

Serviço: Rua Natingui, 1536 – Vila Madalena, São Paulo. (11) 5194-6300.

Caledonia

O Caledonia, premiado bar de coquetelaria e uísque dos sócios Maurício Porto e Guilherme Valle, funcionará normalmente durante o Carnaval. A partir do dia 13 de fevereiro, em clima de Valentine’s Day, e até 13 de março, terá uma ainda um combo promocional: na compra do coquetel Horse’s Neck (R$ 30) e do coquetel Brown Derby (R$ 30), a porção das famosas Boudin Balls — esferas empanadas e fritas, recheadas de linguiça artesanal e arroz, com tempero cajun e acompanhadas de molho tártaro — sairá por apenas R$ 20.

Serviço: Rua Vupabussu, 309, Pinheiros. Horários: salão — terça a sábado, das 18h às 0h; loja — terça a sábado, das 15h30 a 0h. Whatsapp: (11) 99187-3601

Maialino Panino

Maialino Panino: sanduíche Caprese (Divulgação/Divulgação)

O Maialino Panino, paninoteca artesanal que acaba de inaugurar seu primeiro ponto físico em Pinheiros, oferece, de 14 a 17 de fevereiro, durante o Carnaval, o serviço de “passe e pegue”, com atendimento direto na porta da casa.

Com balcão montado na calçada, o Maialino Panino disponibiliza todo o cardápio de paninos além de vinhos da casa, cerveja e água para os foliões que circularem pela Rua dos Pinheiros e desejam uma refeição rápida para comer durante os blocos.

Serviço: Rua Cônego Eugênio Leite, 464, Pinheiros. Funcionamento: Seg., ter. qua., qui. e dom. das 11h30 às 22h; Sex. e sáb. das 11h30 às 23h. Whatsapp: (11) 94226-9948. Delivery próprio (todos os dias, das 10h30 às 22h30)

Confeitaria Dama

Bolo DAMA: disponível nas lojas e delivery (Ricardo D'Angelo /Divulgação)

Em ritmo de Carnaval, alguns doces de sucesso da premiada DAMA, confeitaria das sócias Daniela e Mariana Gorski, ganham “fantasias”, a partir de 5 de fevereiro. Para o período festivo, o Bolo de Brigadeiro Belga (R$ 245 – 15 cm; R$ 350 – 22 cm) pode sair em versão com cobertura de miçangas coloridas e máscara carnavalesca de pasta americana. Éclairs de Brigadeiro (R$ 21,50 a unidade) também entram na festa, podendo ser encontradas com miçangas na decoração.

Serviço: Unidade Pinheiros (matriz): Rua Ferreira de Araújo, 376. Delivery próprio e encomendas: via whatsapp (11) 97095-3888 ou fixo (11) 5182-5088