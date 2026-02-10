Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

10 restaurantes para recarregar as energias após a folia dos blocos em São Paulo

Confira endereços que vão de comfort food a experiências gastronômicas completas — para antes, durante ou depois da festa

Bar da Dona Onça: refeições clássicas brasileiras no centro de São Paulo (Mauro Holanda/Divulgação)

Bar da Dona Onça: refeições clássicas brasileiras no centro de São Paulo (Mauro Holanda/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13h01.

Tudo sobreGastronomia
Saiba mais

Entre blocos, desfiles e dias intensos de folia, São Paulo também oferece boas paradas para comer e recarregar as energias no Carnaval. De bares e pizzarias estratégicas no Centro e nos bairros boêmios a restaurantes para refeições sem pressa. Confira endereços que vão de comfort food a experiências gastronômicas completas — para antes, durante ou depois da festa.

Bar da Dona Onça

No Carnaval, os blocos tomam conta do centro de São Paulo, com a oportunidade de ir a pé entre um bloco e outro. No meio desse circuito, o Bar da Dona Onça, da chef Janaína Torres, surge como parada estratégica para repor as energias, seja depois da folia ou entre um bloco e outro. O cardápio traz receitas clássicas e reconfortantes como a clássica coxinha de galinha caipira (R$ 46), o pão no vapor com frango frito (R$ 81), o estrogonofe servido com batata frita e arroz soltinho (R$ 113), além de massas, arrozes e diversas opções para compartilhar.

Serviço: Edifício Copan — Av. Ipiranga 200 — CJ 27 e 29. Centro — São Paulo–SP. (11) 3257-2016. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h

QT Pizza Bar

A alguns quarteirões do fervo, na Cerqueira César, a QT Pizza Bar, idealizada por Matheus Ramos é uma opção para recarregar as energias entre os blocos de Carnaval — afinal, poucas coisas são tão comfort food quanto uma boa pizza. A casa trabalha pizzas de tamanho único, ao estilo napolitano, com massa de fermentação natural e coberturas que valorizam a qualidade da matéria-prima, combinação que vem rendendo reconhecimento internacional, com a 36ª posição no 50 Top Pizza World e Matheus Ramos em 46º lugar no The Best Pizza Awards 2025. No cardápio há desde opções mais leves e frescas, como a Fantástica (R$ 95), com provolone, redução de romã, guanciale, camarão e manjericão crispy, às mais encorpadas, como a Diavolete (R$ 95), que leva boursin, pepperoni, gel de pimenta e manjericão crispy.

Serviço: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1096, Cerqueira César — São Paulo. (11) 3064-9220 e (11) 96367-4656. Terça-feira a sexta-feira, das 18h às 23h. Sábado e dom., das 17h às 23h. 

A Casa de Antonia

A Casa de Antonia: Frango Marroquino (Estúdio Mio/Divulgação)

Depois do bloco, para quem busca comer bem e seguir aproveitando o Carnaval em São Paulo, A Casa de Antonia, no térreo do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, é uma parada estratégica. O ambiente, dividido em diferentes espaços, aposta em decoração aconchegante e luz baixa, criando um clima intimista ideal tanto para encontros a dois quanto para grupos maiores.

O menu, assinado pela chef Andrea Vieira, valoriza ingredientes brasileiros com técnicas internacionais, em pratos individuais ou para compartilhar. Para iniciar o dia, as sugestões são as panquecas americanas (R$ 34), a shakshuka (R$ 42) e a rabanada salgada com creme de queijo (R$ 29), servidas ao lado de cafés, sucos e pães artesanais. No menu “all day”, o couvert ganha rolinhos de linguiça com molho de ervas e manteiga (R$ 24). Entre as entradas, as opções são o polvo à galega (R$ 72) e o escabeche de pescada amarela com coulis de pimentão (R$ 39).

À noite, entre os principais, estão o farfalline com abóbora, ervilha-torta, tamarindo e camarões (R$ 99) e o clássico Beef Wellington (R$ 122), agora servido com salada romana grelhada e vinagrete de pistache. Para adoçar a ocasião, o bolo de tâmara com castanha-do-pará (R$ 32) é a criação vegana da chef.

Serviço: Av. Paulista, 2073 — Conjunto Nacional — SP. (11) 93952-5565. Segunda e sábado, das 8h às 22h; Terça-feira e domingo, das 12h às 20h

Soffio Pizzeria

Soffio Pizzeria: Pizza Alice (Ricardo D'Angelo/Divulgação)

A Soffio Pizzeria, charmoso casarão no Campo Belo, propõe a experiência à mesa para um jantar sem pressa. Para o Carnaval, a casa apresenta a Sugestão do Chef inspirada na Calábria, região do sul da Itália conhecida por seus embutidos intensos e de sabor marcante. O chef pizzaiolo Dani Branca propõe novas leituras na cozinha napolitana e amplia as opções do cardápio para as noites do feriado.

As sugestões incluem pizzas que valorizam ingredientes tradicionais calabreses, como a versão com nduja e outra com linguiça toscana artesanal fresca, ambas preparadas com molho de tomate pelati e muçarela fior di latte. As pizzas podem ser harmonizadas com a seleção de vinhos tintos da casa, indicados para equilibrar a intensidade dos embutidos.

Serviço: Rua João de Sousa Dias, 281 – Campo Belo, São Paulo. (11) 91361-6196. Terça a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 23h30; domingo e segunda-feira, das 18h30 às 22h30

Cabaña Argentina

Cabaña Argentina: cortes nobres feitos na brasa (FREDERICO FILICO SOUZA/Divulgação)

No terraço do Shopping Pátio Higienópolis, o Cabaña Argentina é um destino para recarregar as energias no pós-Carnaval com a tradição da parrilla argentina. Por lá, são feitas carnes nobres na brasa, ideais para quem busca uma refeição sólida e satisfatória depois dos dias de festa. Destaques do cardápio incluem o Bife Cabaña (R$ 166, com 250 g), o Cordero Patagônico (R$ 338, com 1.500 g) — paleta de cordeiro para compartilhar — e opções de milanesas como a Milanesa Clásica (R$ 122, com 500 g), e a Milanesa Parmesana (R$ 122, com 740 g). Entradas como empanadas, provoletas e saladas frescas completam a experiência, que combina técnica, generosidade e sabor para recuperar o corpo e o apetite após a folia.

Serviço: Avenida Higienópolis, 618 — Piso Terraço — Higienópolis, São Paulo–SP. (11) 94459-2462. Segunda a domingo, das 11h30 às 22h

Andres Una Experiencia

Recém-reaberto em novo endereço na Vila Nova Conceição, o Andres Una Experiencia surge como um refúgio ideal para recarregar as energias no pós-Carnaval. Sob o comando dos chefs Ricardo Mansano e Paula Gonçalves, o menu valoriza receitas autorais de identidade mediterrânea como as clássicas croquetas de jamón e bacalhau (R$ 52, cada), a paella de frutos-do-mar (R$ 150) e o fideuá de la amistad por A.A. (R$ 150) — além da torta basca de queijo, servida com caramelo salgado, gel de cupuaçu e vinho (R$ 46).

Serviço: Rua Professor Atílio Innocenti, 811, Vila Nova Conceição, São Paulo. De terça à sábado das 12h às 15h, e, das 18h às 23h, Domingo, das 12h às 17h

Gurumê

Para um descanso com comida boa, ainda com clima de carnaval, O Gurumê está em posição estratégica na Vila Madalena. A casa, com um menu repleto de opções leves e uma visão contemporânea da cozinha oriental, tem como destaque o Noodles Gurumê (R$ 75), um noodle com porco Berkshire desfiado marinado no shoyu e vegetais ao molho de tucupi, um prato completo, ideal para recuperar o fôlego.

Serviço: Rua Natingui, 1536 – Vila Madalena, São Paulo. (11) 5194-6300. 

Caledonia

O Caledonia, premiado bar de coquetelaria e uísque dos sócios Maurício Porto e Guilherme Valle, funcionará normalmente durante o Carnaval. A partir do dia 13 de fevereiro, em clima de Valentine’s Day, e até 13 de março, terá uma ainda um combo promocional: na compra do coquetel Horse’s Neck (R$ 30) e do coquetel Brown Derby (R$ 30), a porção das famosas Boudin Balls — esferas empanadas e fritas, recheadas de linguiça artesanal e arroz, com tempero cajun e acompanhadas de molho tártaro — sairá por apenas R$ 20.

Serviço: Rua Vupabussu, 309, Pinheiros. Horários: salão — terça a sábado, das 18h às 0h; loja — terça a sábado, das 15h30 a 0h. Whatsapp: (11) 99187-3601

Maialino Panino

Maialino Panino: sanduíche Caprese (Divulgação/Divulgação)

O Maialino Panino, paninoteca artesanal que acaba de inaugurar seu primeiro ponto físico em Pinheiros, oferece, de 14 a 17 de fevereiro, durante o Carnaval, o serviço de “passe e pegue”, com atendimento direto na porta da casa.

Com balcão montado na calçada, o Maialino Panino disponibiliza todo o cardápio de paninos além de vinhos da casa, cerveja e água para os foliões que circularem pela Rua dos Pinheiros e desejam uma refeição rápida para comer durante os blocos.

Serviço: Rua Cônego Eugênio Leite, 464, Pinheiros. Funcionamento: Seg., ter. qua., qui. e dom. das 11h30 às 22h; Sex. e sáb. das 11h30 às 23h. Whatsapp: (11) 94226-9948. Delivery próprio (todos os dias, das 10h30 às 22h30)

Confeitaria Dama

Bolo DAMA: disponível nas lojas e delivery (Ricardo D'Angelo /Divulgação)

Em ritmo de Carnaval, alguns doces de sucesso da premiada DAMA, confeitaria das sócias Daniela e Mariana Gorski, ganham “fantasias”, a partir de 5 de fevereiro. Para o período festivo, o Bolo de Brigadeiro Belga (R$ 245 – 15 cm; R$ 350 – 22 cm) pode sair em versão com cobertura de miçangas coloridas e máscara carnavalesca de pasta americana. Éclairs de Brigadeiro (R$ 21,50 a unidade) também entram na festa, podendo ser encontradas com miçangas na decoração.

Serviço: Unidade Pinheiros (matriz): Rua Ferreira de Araújo, 376. Delivery próprio e encomendas: via whatsapp (11) 97095-3888 ou fixo (11) 5182-5088

Acompanhe tudo sobre:GastronomiaCarnavalRestaurantes

Mais de Casual

Novidades para encher a xícara de café

Terapias sonoras são a nova tendência no turismo de bem-estar

'Morro dos Ventos Uivantes': roteiro anêmico para um cinema da Geração Z

Fila aposta em espuma própria para avançar no mercado de corrida

Mais na Exame

Brasil

Flávio tem 37,2% e Lula, 35,9%, no 1º turno, diz Futura

Brasil

Flávio vence Lula no 2º turno com 5,8 pontos de diferença, diz Futura

Um conteúdo Bússola

Parceria lança guia técnico para proteção da fauna em ferrovias

Esporte

Patinação artística: veja horário e onde assistir hoje nas Olimpíadas de Inverno