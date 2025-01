Elon Musk quer usar blockchain para melhorar eficiência de governo dos EUA; entenda

O homem mais rico do mundo e um dos principais aliados de Donald Trump, Elon Musk, tem explorado o potencial do blockchain para otimizar os processos do governo federal.

Musk, CEO da Tesla, SpaceX e X, antigo Twitter, agora lidera o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE). A ideia faz parte de uma estratégia maior da administração Trump para modernizar a tecnologia pública e fortalecer o setor de ativos digitais.

Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, Musk considera usar o blockchain como ferramenta para rastrear gastos públicos, garantir a segurança de dados, processar pagamentos e até gerenciar prédios federais.

Isso tudo alinhado com o objetivo do DOGE: reduzir despesas e eliminar desperdícios, fraudes e abusos. Criado por ordem executiva em janeiro de 2024, o departamento deve entregar um relatório com recomendações até 4 de julho de 2026.

A proposta está em fase inicial, com representantes do DOGE analisando tecnologias de blockchains públicas, incluindo aquelas utilizadas por criptomoedas como bitcoin e solana. Mas especialistas levantam dúvidas sobre a viabilidade e os desafios dessa abordagem em larga escala.

Embora o blockchain seja reconhecido por sua capacidade de registrar transações de forma descentralizada e transparente, há quem questione sua aplicação no governo. Campbell Harvey, professor de finanças na Duke University, aponta que "o uso de blockchains públicos poderia representar uma perda de controle para o governo, algo que pode ser problemático."

Além disso, críticos lembram que bancos de dados convencionais podem oferecer soluções similares, com menos complexidade e custos mais baixos. Entretanto, Sam Hammond, economista-chefe da Foundation for American Innovation, defende que “um blockchain interno poderia garantir mais segurança e transparência no rastreamento de gastos e contratos.”

Histórico e possíveis desafios

Apesar de ser uma tecnologia promissora, o blockchain já enfrentou dificuldades em iniciativas privadas. Empresas como Walmart investiram em blockchains, mas muitos desses projetos falharam ou foram considerados ineficientes frente às soluções tradicionais.

Um relatório da Gartner, em 2019, previu que 90% das implementações corporativas de blockchain seriam substituídas até 2021 devido à competitividade e segurança.

No entanto, exemplos recentes mostram avanços. O Departamento de Veículos Automotores da Califórnia digitalizou milhões de títulos de carros no blockchain Avalanche, e empresas como BlackRock começaram a utilizar ledgers públicos para serviços financeiros.

Um salto para o futuro?

Se o DOGE decidir implementar o blockchain, este pode se tornar o maior projeto de blockchain governamental nos Estados Unidos, ultrapassando qualquer iniciativa anterior no setor público. Embora a execução da ideia ainda seja incerta, o simples fato de considerar tal inovação mostra um esforço para reposicionar o governo como líder em tecnologia e eficiência.

Resta saber se a abordagem de Musk será capaz de superar as barreiras práticas e financeiras que tantas outras iniciativas enfrentaram — e se a tecnologia do blockchain finalmente encontrará sua aplicação definitiva na gestão pública.