3 milhões na poupança: quanto rende?

Muitas pessoas buscam investimentos seguros e de fácil acesso para aplicar seu dinheiro.

A poupança é uma opção tradicional para quem deseja guardar suas economias. Mas afinal, quanto rende 3 milhões na poupança?

Neste artigo, explicaremos detalhadamente a rentabilidade mensal e anual dessa aplicação, além de calcular outros valores e abordar outras opções de investimentos em renda fixa com alta liquidez.

Quanto rende 3 milhões na poupança?

Para calcular o rendimento de 3 milhões de reais na poupança, é preciso levar em consideração a taxa de juros da poupança e o período de investimento.

Para entender quanto renda a poupança, é fundamental compreender que a taxa de juros atual da poupança é de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), que é definida pelo governo e pode variar, uma vez que a taxa de juros está acima de 8,5%.

Então, considerando uma rentabilidade mensal na poupança, é possível fazer o cálculo da seguinte maneira:

Para saber o rendimento mensal, basta multiplicar 3 milhões pelo reajuste da poupança. Mas quanto renda a poupança hoje? Entre os meses de março e abril de 2023, esse valor foi de 0,7404%. Sendo assim, tem-se o valor de R$ 22.212 por mês.

Para a rentabilidade anual, o primeiro passo é converter a taxa mensal para a taxa anual, multiplicando-a por 12: 0,740400% x 12 = 8,8848% ao ano.

Em seguida, é preciso aplicar essa taxa ao valor investido: 3 milhões x 8,8848% = R$ 266.544 reais ao ano.

Portanto, se o valor de 3 milhões de reais fosse investido na poupança com uma taxa mensal de 0,740400%, ele renderia aproximadamente 22.212 reais por mês ou R$ 266.544 ao ano.

É importante ressaltar que essa simulação é apenas uma estimativa e que os valores podem variar de acordo com a Taxa Referencial (TR) e a política de juros do governo.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança no Brasil é uma escolha popular para economizar, proporcionando aos depositantes juros mensais seguros, isentos de imposto de renda.

A taxa de rentabilidade da poupança é de 0,5% ao mês quando a meta da taxa Selic ultrapassa 8,5% ao ano ou é 70% dessa meta, mensalizada.

Apesar de oferecer retornos mais modestos em comparação com investimentos mais arriscados, a poupança destaca-se pela segurança, simplicidade e alta liquidez imediata.

Sua liquidez facilita a retirada imediata dos fundos, tornando-a apropriada para criar uma reserva de emergência e usar para objetivos de curto prazo.

A vantagem fiscal, com isenção de imposto de renda, contribui para a popularidade contínua da poupança como uma forma fundamental de investimento no cenário financeiro brasileiro.

Quanto rende 1 milhão na poupança?

Considerando a rentabilidade mensal da poupança de 0,7404% (valor entre os meses de março de 2023 e abril de 2023), é possível calcular o rendimento mensal e anual de 1 milhão na poupança.

Vale lembrar, no entanto, que esses valores podem mudar em função da rentabilidade da Taxa Referencial.

Para calcular o rendimento mensal, basta multiplicar o valor investido (1 milhão de reais) pela rentabilidade mensal (0,7404%). O resultado será: 1.000.000 x 0,7404% = 7.404 reais. Portanto, o rendimento mensal seria de aproximadamente 7.404 reais.

Para calcular o rendimento anual de 1 milhão na poupança, é necessário multiplicar o rendimento mensal por 12, que é o número de meses em um ano.

Assim, o rendimento anual seria de: 7.404 x 12 = 88.848 reais. Portanto, um investimento de 1 milhão de reais na poupança renderia, aproximadamente, 88.848 reais em um ano.

Quanto rende 500 mil na poupança?

Considerando a rentabilidade mensal informada de 0,7404%, é possível calcular o rendimento mensal e anual de 500 mil na poupança.

É importante lembrar que a rentabilidade da poupança pode variar ao longo do tempo, principalmente em relação à Taxa Referencial (TR), que é definida pelo governo e pode influenciar no rendimento final do investimento.

Para calcular o rendimento mensal, basta multiplicar o valor investido (500 mil reais) pela rentabilidade mensal (0,7404%). O resultado será: 500.000 x 0,7404% = 3.702 reais. Portanto, o rendimento mensal seria de aproximadamente 3.702 reais.

Para calcular o rendimento anual, é necessário multiplicar o rendimento mensal por 12, que é o número de meses em um ano.

Assim, o rendimento anual seria de: 3.702 x 12 = 44.424 reais. Portanto, um investimento de 500 mil reais na poupança renderia, aproximadamente, 44.424 reais em um ano.

Quanto rende 100 mil na poupança?

Com uma rentabilidade mensal de 0,7404%, um investimento de 100 mil na poupança renderia aproximadamente 740,40 reais por mês. Em um ano, considerando 12 meses, o rendimento seria de cerca de 8.884,80 reais.

Para realizar o cálculo anual, basta multiplicar o valor do investimento pelo percentual de rentabilidade mensal da poupança. Por exemplo, 100.000 x 0,007404 = 740,40 reais.

Vale lembrar que a poupança possui isenção de imposto de renda e sua rentabilidade é calculada com base na taxa referencial (TR) + 0,5% ao mês.

Onde posso deixar dinheiro além da poupança?

Muitos investidores buscam alternativas à poupança, uma vez que muitas vezes esse investimento não consegue superar a inflação.

Para ser um investimento similar à poupança, é necessário que ele possua alta liquidez – ou seja, que o investidor consiga sacar o dinheiro quando for necessário.

Além disso, o investimento deve ser de renda fixa – ou seja, não deve ser volátil, como é o caso das ações e fundos imobiliários. E existem, de fato, muitos investimentos melhores que a poupança.

Leia abaixo um pouco mais sobre outras formas de guardar dinheiro além da poupança em investimentos de renda fixa com alta liquidez.

1. CDB

O CDB (Certificado de Depósito Bancário) é um título emitido pelos bancos para captar recursos dos investidores.

Investir em um CDB permite uma rentabilidade acima da poupança e possui garantia do FGC (Fundo Garantidor de Crédito) para valores até 250 mil reais por instituição financeira, por CPF ou CNPJ.

2. Tesouro Selic

O Tesouro Selic é um título público emitido pelo governo federal, com rentabilidade vinculada à taxa Selic. Possui liquidez diária, ou seja, pode ser resgatado a qualquer momento, e é considerado um investimento seguro.

Investir no Tesouro Selic é ideal para aqueles que desejam manter sua reserva de emergência em investimentos com baixo risco.

Além do Tesouro Selic, existem outros títulos públicos, mas estes são voltados para o longo prazo, como o Tesouro IPCA.

3. Fundos DI

Fundos DI são fundos de investimento que buscam acompanhar a variação da taxa DI (CDI). Investem em títulos de renda fixa de baixo risco, como CDBs e títulos públicos.

Entre as características dos Fundos DI, destacam-se a alta liquidez e o fato de ser uma possibilidade para investidores que desejam diversificar sua carteira de investimentos em renda fixa e obter rentabilidade superior à poupança.

Quanto rende 3 milhões no CDB?

Se considerarmos um CDB que renda 100% do CDI, atualmente em 13,04%, um investimento de 3 milhões de reais renderia mensalmente aproximadamente R$32.520 reais. Em um ano, isso totalizaria cerca de R$390.240.

Vale ressaltar, para entender quanto rende 3 milhões no CDB, que a rentabilidade desse tipo de ativo pode variar, uma vez que alguns podem oferecer porcentagens menores ou maiores em relação ao CDI.

Além disso, a liquidez do CDB pode variar entre diferentes tipos desse ativo, podendo haver carências ou penalidades por resgates antecipados. Por isso, é crucial considerar não apenas a rentabilidade, mas também a liquidez, alinhando-se às necessidades específicas do investidor.

Quanto rende 3 milhões no Tesouro Direto?

Para entender quanto rende 3 milhões no Tesouro Direto, podemos considerar o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA como opções de investimento. No entanto, vale lembrar que existem vários outros tipos de títulos existentes.

Primeiramente, o Tesouro Selic, que rende atualmente 11,75%, para um investimento de 3 milhões de reais, renderia mensalmente cerca de R$29.375. Em um ano, o rendimento seria aproximadamente de R$352.500 reais.

Quanto ao Tesouro IPCA, supondo uma taxa de IPCA de 4,5% e uma rentabilidade adicional de 6%, o rendimento anual seria de 15,75%. Para 3 milhões de reais, o rendimento mensal seria aproximadamente R$39.375 reais, totalizando cerca de R$472.500 reais ao longo de um ano.

É importante mencionar que o Tesouro IPCA oferece proteção contra a inflação, enquanto o Tesouro Selic é mais indicado para objetivos de curto prazo, dada sua menor volatilidade, e também que existem vários títulos do Tesouro Direto.

Vale a pena investir na poupança?

Investir na poupança pode não ser a opção mais vantajosa devido à sua baixa rentabilidade. Ativos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs, oferecem alternativas mais atraentes, mantendo segurança e potencial de retorno superior.

Por exemplo, o Tesouro Direto proporciona opções diversificadas, incluindo o Tesouro Selic, que oferece liquidez e rentabilidade competitiva.

Ao comparar com CDBs, LCIs e LCAs e outros ativos de renda fixa, percebe-se que esses investimentos podem oferecer taxas mais atrativas, considerando que a poupança rende menos.

Esses ativos de renda fixa permitem ao investidor otimizar seus ganhos, escolhendo produtos alinhados ao seu perfil e objetivos financeiros.

Além disso, a preocupação com a liquidez pode ser mitigada com a facilidade oferecida pelo Pix, permitindo acesso imediato aos fundos.

Portanto, a diversificação entre ativos de renda fixa e a utilização do Pix para liquidez tornam-se estratégias mais eficientes em comparação com a poupança, proporcionando retornos mais expressivos sem comprometer a segurança do investimento.

