Quanto rende R$ 25 mil na poupança por dia?

A caderneta de poupança é um dos investimentos mais populares no Brasil, principalmente por sua simplicidade e segurança. Porém, quando falamos em rendimento, especialmente em comparação com outros tipos de investimentos, a poupança pode não ser a opção mais rentável. Se você está se perguntando quanto renderiam R$ 25 mil na poupança por dia, vamos explicar o cálculo e compará-lo com outras modalidades de investimento.

Como funciona o rendimento da poupança?

Atualmente, o rendimento da poupança depende da taxa Selic. Quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic + Taxa Referencial (TR). Quando a Selic está acima desse patamar, a poupança rende 0,5% ao mês + TR. A TR, por sua vez, tem estado próxima de zero nos últimos anos, o que pouco impacta o rendimento final.

Vamos considerar que a Selic atual, de 10,75% ao ano. Neste cenário, a poupança rende 0,5% ao mês (ou cerca de 6,17% ao ano) devido ao teto de rendimento atrelado à Selic.

Calculando o rendimento de R$ 25 mil na poupança

Para simplificar o cálculo, vamos considerar o rendimento mensal de 0,5% ao mês. Para calcular o rendimento diário, é necessário dividir esse valor por 30, considerando o mês de 30 dias:

Valor investido: R$ 25.000,00

Rendimento mensal (0,5%): R$ 125,00

Rendimento diário: R$ 125,00 ÷ 30 = R$ 4,17 por dia

Assim, com R$ 25 mil aplicados na poupança, você receberia aproximadamente R$ 4,17 por dia em rendimentos.

Comparando com outros investimentos

Se considerarmos outros tipos de investimentos que também são conservadores, mas com maior rentabilidade, como um CDB (Certificado de Depósito Bancário) de 100% do CDI ou Tesouro Selic, o rendimento seria superior.

CDB 100% do CDI: Se o CDI estiver próximo da Selic (10,75%), o rendimento anual seria em torno de 10,65% ao ano. Isso representa cerca de 0,87% ao mês. Com isso, R$ 25 mil renderiam cerca de R$ 7,25 por dia.

Tesouro Selic: Este título público também acompanha a Selic, e o rendimento seria muito próximo ao de um CDB de 100% do CDI. Portanto, o rendimento diário seria similar ao valor calculado para o CDB, cerca de R$ 7,25 por dia.

Por que você deve saber sobre isso

Embora a poupança seja uma opção segura e prática, o rendimento diário de R$ 4,17 para R$ 25 mil investidos é relativamente baixo, especialmente quando comparado a outras opções de investimento, como CDBs e Tesouro Selic, que podem oferecer rendimentos superiores. Para quem busca uma maior rentabilidade, vale a pena considerar essas alternativas de baixo risco.