Usiminas (USIM5) sobe 7% na bolsa após reverter prejuízo no terceiro trimestre

As ações da Usiminas (USIM5) lideram a alta do Ibovespa na manhã desta sexta-feira, 15. Os papéis subiam 7%, sendo negociados a R$ 6,84 cada um. Os investidores repercutem os dados do balanço do terceiro trimestre, divulgado antes da abertura do pregão.

A companhia teve lucro de R$ 163,5 milhões no terceiro trimestre, revertendo um prejuízo de R$ 211,9 milhões no mesmo período de 2023. O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 457,8 milhões, frente aos R$ 16,8 milhões no mesmo período do ano passado. Em termos ajustados, o EBITDA foi de R$ 426,2 milhões, revertendo um número negativo de R$ 19,9 milhões.

Perspectivas Positivas para o 4º Trimestre

Em relatório, os analistas do Safra destacaram que os resultados foram ligeiramente positivos, com forte geração de caixa e perspectiva otimista para o quarto trimestre.

Os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da Exame) afirmaram que o resultado ficou 9% acima das expectativas. Em sua avaliação, após alguns desafios em resultados anteriores, a Usiminas conseguiu entregar números razoáveis (embora ainda em uma base muito baixa). O EBITDA foi de R$ 398 milhões, ajustado para um ganho não recorrente de R$ 28 milhões, ficando 9% acima das estimativas.

O resultado foi impulsionado por volumes de aço mais elevados (6% acima das previsões), refletindo as melhores condições de demanda no país, visíveis nas estatísticas mensais do IABr.

Além disso, a empresa sinalizou um EBITDA melhor no quarto trimestre de 2024, colhendo os benefícios de seu novo alto-forno em Ipatinga. A Usiminas também gerou um fluxo de caixa significativo no trimestre (yield anualizado de cerca de 15%), auxiliado pela liberação de capital de giro, e a alavancagem permanece controlada, próxima de 0,5x.

“Apesar de sua unidade de mineração dever enfrentar dificuldades em um cenário de preço do minério de ferro entre US$ 90-100 por tonelada, acreditamos que o lucro líquido tende a melhorar gradualmente. Dada a menor qualidade dos resultados e os investimentos previstos, preferimos manter uma visão cautelosa por enquanto.”