Dia do Sapateiro: Arezzo&Co investe na formação da nova geração de artesãos

Neste 25 de outubro, Dia do Sapateiro, analisamos a estratégia da Arezzo&Co para garantir sinergia das suas ações de impacto social com seu modelo de negócios.

A empresa, unidade de calçados e acessórios femininos da AZZAS 2154, tem um programa que garante a valorização do profissional sapateiro: a Escola do Sapateiro, programa interno que busca capacitar novos talentos, além de desenvolver seus colaboradores.

A iniciativa visa qualificar a formação escolar e técnica e preparar profissionais para a indústria, promovendo o desenvolvimento contínuo da profissão.

Até o momento, já são mais de 200 pessoas impactadas pelo projeto em mais de 2 mil horas de treinamentos no ano de 2024 .

“Nosso papel de liderança é garantir a arte de fazer calçados, bolsas e acessórios com perfeição e para que isso ocorra precisamos desenvolver e preparar continuamente as pessoas que fazem isso acontecer. Esse dia é muito especial pois valoriza nossos profissionais que são apaixonados pelo que fazem” João Fernando Hartz, CEO da BU Industrial.

Como a Arezzo&Co desenvolveu esse projeto?

O projeto foi desenhado baseado em três pilares:

Entrada

Profissionalizante

Liderança

O primeiro eixo é composto por duas iniciativas, uma de capacitação de jovens profissionais e outra conhecida como Projeto PSAI (Programa Senai de Ações Inclusivas), que tem o foco em promover a inclusão de pessoas com deficiência e proporcionar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

As formações foram realizadas em parceria com CIEE, SENAI, APAE, AFAD, entre outros.

O segundo eixo é composto por cursos de especialização, tanto para o processo de confecção do calçado, quanto da supervisão de processos industriais.

Já o terceiro eixo, é dedicado às conexões e desenvolvimento de novas lideranças, realizado em conjunto com consultorias externas parceiras.

Para uma abordagem de impacto social completa, a empresa também visa a formação básica

A Escola também conta com um programa de formação escolar, que tem como meta garantir a conclusão do ensino fundamental e médio para os colaboradores.

Desta forma, é possível que uma mesma pessoa em diferentes épocas profissionais consiga se especializar em algum ou todos os eixos a depender do momento atual.

“Ser sapateira é mais do que um trabalho; é uma paixão que me proporciona a realização de sonhos. A Escola do Sapateiro vai me ajudar a evoluir ainda mais na minha carreira”, diz Luciara da Silva, mestre de costura da unidade da Bahia, que está na companhia desde 2006.

A história delala é similar à de Alane Morais, que atua na fábrica do Ceará. Iniciou sua jornada na área de montagem dos calçados e hoje é Assistente de Qualidade. “Comecei bem cedo, com 18 anos e com muita expectativa de crescer. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e, por meio dos meus sapatos produzidos, consegui comprar minha casa e fazer faculdade. Tenho muito orgulho de ser sapateira”, complementa.

