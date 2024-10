Trader francês aposta US$ 28 milhões que Trump vai ganhar

Uma mudança radical em direção ao ex-presidente Donald Trump na plataforma de apostas políticas Polymarket neste mês ligou o alerta em autoridades sobre quatro contas que gastaram coletivamente mais de US$ 28 milhões apostando no candidato republicano para vencer a eleição presidencial de 2024.

A Polymarket confirmou na quinta-feira o que vários especialistas suspeitavam: todas as quatro contas são controladas por um único trader.

Um porta-voz da empresa disse à CNBC que trata-se de um cidadão francês com "ampla experiência em negociação e histórico em serviços financeiros".

Na manhã de quinta-feira, a posição total das contas na aposta da eleição presidencial foi avaliada em cerca de US$ 28,6 milhões, de acordo com dados da Polymarket.

As quatro contas — Fredi9999, Theo4, PrincessCaro e Michie — estão entre os cinco maiores detentores do lado pró-Trump da aposta da Polymarket sobre quem vencerá a corrida pela Casa Branca.

As contas do trader também apostaram mais de US$ 7 milhões que Trump vencerá o voto popular sobre Kamala Harris.

A empresa insistiu que não encontrou nenhuma evidência de que o trader esteja tentando aumentar as chances de Trump no mercado de apostas políticas.

Uma investigação envolvendo especialistas terceirizados "até o momento não identificou nenhuma informação que sugira que este usuário manipulou ou tentou manipular o mercado", disse a Polymarket.

O escrutínio sobre as negociações da Polymarket ocorre à medida que os mercados de apostas políticas assumiram um papel muito mais proeminente no ciclo eleitoral de 2024.

Os apoiadores de Trump têm elogiado a crescente diferença de probabilidades da Polymarket com a candidata democrata como evidência de que o apoio a Trump está crescendo — embora a mudança seja diferente da maioria das pesquisas nacionais, que mostram uma corrida acirrada, bem dentro da margem de erro.

Apostas mais precisas que apostas?