Ao investir R$ 5.000, a decisão entre poupança e Tesouro Selic pode impactar diretamente a rentabilidade do seu dinheiro. Ambos são considerados investimentos seguros, mas a diferença no retorno pode ser significativa dependendo das condições econômicas, especialmente da taxa Selic, atualmente em 12,25% ao ano.

Poupança x Tesouro Selic: qual rende mais com R$ 5.000 em 1 ano?

A poupança tem regras específicas para o cálculo da rentabilidade. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, como ocorre atualmente, o rendimento seu rendimento é fixado em 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR).

Em um cenário com TR próxima de 0, como o atual, isso equivale a aproximadamente 6,17% ao ano. Com um depósito de R$ 5.000, a poupança renderia aproximadamente R$ 308,50 ao final de um ano, totalizando R$ 5.308,50.

Já o Tesouro Selic oferece rentabilidade atrelada à taxa Selic, descontados os impostos e taxas aplicáveis. Considerando a taxa em 12,25% ao ano, o rendimento bruto seria de aproximadamente R$ 612,50. Após a dedução de 17,5% de Imposto de Renda (para aplicações entre 6 meses e 1 ano), o ganho líquido seria cerca de R$ 505,31, totalizando um saldo final de R$ 5.505,31.

Qual é mais seguro?

Para investidores mais conservadores, a segurança é fundamental na hora de aplicar o dinheiro. Neste ponto, tanto a poupança quanto o Tesouro Selic atendem às necessidades, mas a segurança do Tesouro Selic é considerada superior, uma vez que é garantido pelo Governo Federal.

Desse modo, mesmo em cenários de crise, o risco de calote é extremamente baixo, já que o Tesouro Nacional tem a capacidade de emitir moeda para honrar suas dívidas.

Já a poupança é garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para valores de até R$ 250.000 por CPF e por instituição financeira. É um investimento de risco baixo, mas está exposto à desvalorização frente à inflação em períodos de alta dos preços.

Qual tem mais liquidez?

A liquidez de um investimento se refere à facilidade com que o investidor pode resgatar o dinheiro, sem perder muito do valor aplicado. Ambos são opções populares de investimento, mas apresentam diferenças significativas neste quesito.

Na poupança, você perde a rentabilidade se fizer um resgate antes do aniversário da aplicação. No Tesouro Selic, a alta liquidez do título permite que você faça um resgate antecipado sem perder o rendimento.

Outros investimentos de renda fixa que valem a pena

Além da poupança e do Tesouro Selic, existem outras opções de renda fixa que oferecem maior rentabilidade e segurança. Conheça as três principais:

1. CDB (Certificado de Depósito Bancário)

São títulos emitidos por bancos para captar recursos. Oferecem rentabilidade atrelada ao CDI, que acompanha de perto a Selic.

Também são garantidos pelo FGC para aplicações de até R$ 250.000 e é ideal para investidores que buscam ganhos acima da poupança com a mesma segurança.

Rentabilidade: Em média, variam de 100% a 120% do CDI, o que pode superar os rendimentos do Tesouro Selic.

2. LCI/LCA (Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio)

Títulos de crédito emitidos para financiar os setores imobiliário e agrícola. Também garantido pelo FGC até o limite de R$ 250.000 e recomendado para quem deseja maior rentabilidade sem incidência de impostos.

Rentabilidade: Semelhante ao CDB, mas isenta de Imposto de Renda para pessoas físicas, o que aumenta o ganho líquido.

3. Fundos de Renda Fixa

São fundos que investem majoritariamente em títulos públicos ou privados. Embora sejam seguros, há custos como taxa de administração, que podem impactar a rentabilidade. Ainda assim, são uma boa opção para quem prefere delegar a gestão a profissionais do mercado.

Rentabilidade: Varia conforme a composição da carteira, podendo acompanhar o CDI ou outras taxas do mercado.

Por que você deve saber disso?

Entender as diferenças entre a poupança, o Tesouro Selic e outras opções de renda fixa é essencial para tomar decisões financeiras mais estratégicas.

Em tempos de alta da Selic, alternativas como o Tesouro Selic oferecem maior rentabilidade com segurança semelhante à da poupança, tornando-se uma escolha mais vantajosa para proteger e multiplicar o seu patrimônio.

A educação financeira é uma ferramenta poderosa para alcançar estabilidade e independência, e conhecer as melhores opções de investimento para diferentes cenários econômicos pode ser o primeiro passo para melhorar sua relação com o dinheiro.