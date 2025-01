Quando se trata de segurança e simplicidade, tanto a poupança quanto o Tesouro Selic são escolhas populares entre os investidores. No entanto, em termos de rentabilidade, essas opções apresentam diferenças significativas, especialmente quando aplicado um montante de R$ 1 milhão. Entender qual delas rende mais e como cada uma funciona pode ajudá-lo a tomar decisões financeiras mais inteligentes.

Poupança x Tesouro Selic: qual rende mais com R$ 1 milhão em 1 ano?

Com a taxa Selic fixada em 12,25% ao ano (valor atual de 2025), os rendimentos da poupança e do Tesouro Selic podem ser comparados de forma prática:

A poupança, com a Selic acima de 8,5%, rende 6,17% ao ano + TR (Taxa Referencial), sendo que atualmente a TR está próxima de zero. Com R$ 1 milhão aplicado por 1 ano, o rendimento seria:

Rendimento bruto: R$ 61.700.

R$ 61.700. Rendimento líquido: Não há incidência de impostos sobre a poupança, então o valor líquido seria igual ao bruto.

O Tesouro Selic, por sua vez, rende 12,25% ao ano, com desconto de Imposto de Renda (IR) pela tabela regressiva. Para um investimento de R$ 1 milhão por 1 ano:

Rendimento bruto: R$ 122.500.

R$ 122.500. Imposto de Renda: 17,5% para aplicações entre 6 meses e 1 ano, resultando em R$ 21.437,50 de imposto.

17,5% para aplicações entre 6 meses e 1 ano, resultando em R$ 21.437,50 de imposto. Rendimento líquido: Aproximadamente R$ 101.062,50.

Desse modo, é possível concluir que mesmo com a tributação do IR, o Tesouro Selic rende R$ 39.362,50 a mais do que a poupança em 1 ano.

Quais as vantagens e desvantagens da poupança?

A poupança é conhecida por sua simplicidade e segurança, sendo ideal para quem busca um investimento básico. Entre as vantagens, destaca-se a isenção de Imposto de Renda e a facilidade de movimentação, sem a necessidade de conhecer o mercado financeiro.

Além disso, é garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para valores de até R$ 250 mil por CPF e instituição.

Por outro lado, a rentabilidade da poupança é limitada e, em muitos casos, perde para a inflação, o que significa que o poder de compra do dinheiro aplicado pode diminuir com o tempo.

Por isso, é indicada apenas para quem busca extrema liquidez e simplicidade ou para valores pequenos em situações de emergência.

Quais as vantagens e desvantagens do Tesouro Selic?

O Tesouro Selic é um investimento seguro, também garantido pelo Governo Federal, e oferece rendimento superior ao da poupança em cenários de Selic elevada. Outra vantagem é a alta liquidez, permitindo o resgate a qualquer momento, sem perda significativa de rendimento.

No entanto, ele está sujeito à cobrança de Imposto de Renda sobre os rendimentos e de uma taxa de custódia da B3 de 0,2% ao ano.

Apesar disso, sua rentabilidade líquida ainda supera a da poupança em quase todos os cenários, sendo ideal para quem busca segurança, mas deseja um retorno melhor, principalmente em investimentos de médio e longo prazo.

É preciso declarar este rendimento no Imposto de Renda?

Sim, é necessário declarar os rendimentos tanto do Tesouro Selic quanto da poupança no Imposto de Renda. No segundo caso, os rendimentos são isentos de IR, mas devem ser informados na seção de "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis".

Já no Tesouro Selic, o imposto é descontado diretamente no resgate ou no vencimento, mas os valores devem ser declarados na aba de "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva".

Outras opções de investimento

Além da poupança e do Tesouro Selic, existem outras opções de investimento que podem oferecer rentabilidade ainda maior para quem dispõe de R$ 1 milhão para aplicar. A escolha depende do perfil do investidor, do prazo desejado e do apetite ao risco. Confira algumas alternativas:

1. CDBs (Certificados de Depósito Bancário)

Os CDBs emitidos por bancos oferecem taxas atreladas ao CDI (índice próximo à Selic) e podem alcançar 100% ou mais do CDI. Algumas instituições menores oferecem CDBs que rendem até 110% do CDI, aumentando o retorno líquido. Assim como a poupança, os CDBs têm a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até R$ 250 mil por instituição e CPF.

Exemplo de rentabilidade: Um CDB de 110% do CDI renderia cerca de R$ 122.265 líquidos em 1 ano, já considerando o Imposto de Renda.

2. Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs)

Os FIIs são uma excelente opção para quem busca renda passiva mensal. Esses fundos investem em imóveis físicos ou em ativos financeiros ligados ao setor imobiliário. Além de oferecerem retornos acima da inflação, seus dividendos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas.

Exemplo de rentabilidade: Com um rendimento médio anual de 8%, um investimento de R$ 1 milhão em FIIs pode gerar uma renda mensal de cerca de R$ 6.666 isentos de IR, além da possibilidade de valorização das cotas.

5. LCI/LCA (Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio)

As LCIs e LCAs são isentas de Imposto de Renda para pessoas físicas, o que aumenta sua atratividade. Oferecem taxas similares às dos CDBs, mas com o benefício fiscal.

Exemplo de rentabilidade: Uma LCI que paga 10% ao ano renderia cerca de R$ 100.000 líquidos em 1 ano, sem dedução de impostos.

Por que você deve saber disso?

Compreender as diferenças entre a poupança e o Tesouro Selic é fundamental para tomar decisões financeiras mais alinhadas aos seus objetivos e ao seu perfil de investidor. Saber qual investimento rende mais e quais são as implicações de cada um, como tributação e liquidez, ajuda a maximizar seus ganhos e proteger seu patrimônio.

Além disso, escolher o investimento certo para um montante significativo, como R$ 1 milhão, pode fazer uma grande diferença na sua renda e na sua segurança financeira a longo prazo. Seja para alcançar objetivos de vida ou para gerar uma renda estável, conhecer essas opções é um passo essencial para sua independência financeira.