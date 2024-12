Como investir no Tesouro Selic?

Investir no Tesouro Selic é uma das opções mais seguras e acessíveis para quem busca uma alternativa conservadora e com baixo risco, mas ainda assim rentável. Esse título público, oferecido pelo Tesouro Nacional, é ideal para investidores iniciantes ou para quem busca uma opção de baixo risco com liquidez diária. Abaixo, explicamos como funciona o Tesouro Selic, suas vantagens e como realizar o investimento.

1. O que é o Tesouro Selic?

O Tesouro Selic é um título público emitido pelo Governo Federal e que tem sua rentabilidade atrelada à taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Ele é considerado um investimento de baixo risco, pois é garantido pelo Tesouro Nacional, o que significa que há uma alta segurança de que o valor investido será devolvido ao investidor, com os juros correspondentes.

Ao contrário de outros títulos públicos, o Tesouro Selic tem uma rentabilidade mais estável e previsível, o que o torna uma boa opção para quem busca preservar o capital e ainda assim obter uma rentabilidade superior à da poupança.

2. Quais as vantagens de investir no Tesouro Selic?

Segurança : O Tesouro Selic é garantido pelo Governo Federal, tornando-se uma das opções mais seguras de investimento.

: O Tesouro Selic é garantido pelo Governo Federal, tornando-se uma das opções mais seguras de investimento. Rentabilidade : A rentabilidade é atrelada à Selic, geralmente superior à da poupança e de outros investimentos de baixo risco.

: A rentabilidade é atrelada à Selic, geralmente superior à da poupança e de outros investimentos de baixo risco. Liquidez : O Tesouro Selic tem liquidez diária, o que significa que você pode resgatar seu dinheiro a qualquer momento, sem perder rentabilidade (caso a venda ocorra antes do vencimento).

: O Tesouro Selic tem liquidez diária, o que significa que você pode resgatar seu dinheiro a qualquer momento, sem perder rentabilidade (caso a venda ocorra antes do vencimento). Acessibilidade : O valor mínimo para investir é baixo, tornando o Tesouro Selic acessível até para investidores iniciantes.

: O valor mínimo para investir é baixo, tornando o Tesouro Selic acessível até para investidores iniciantes. Simplicidade: O processo de investimento no Tesouro Selic é simples e pode ser feito de forma 100% digital.

3. Como funciona a rentabilidade do Tesouro Selic?

A rentabilidade do Tesouro Selic é diária, o que significa que os juros vão sendo acrescidos ao longo do tempo. Ela é calculada com base na variação da taxa Selic, que é o principal indicador da política monetária do Brasil. A rentabilidade do Tesouro Selic está diretamente ligada à Selic, portanto, ela tende a acompanhar as mudanças dessa taxa, o que torna o investimento mais previsível.

Vale ressaltar que a rentabilidade é pós-fixada, ou seja, os juros são definidos apenas no momento do resgate do investimento, mas geralmente são mais altos que a poupança. Além disso, os títulos do Tesouro Selic pagam impostos sobre a rentabilidade, de acordo com o Imposto de Renda (IR) e a tabela regressiva.

4. Quais são os custos envolvidos?

Investir no Tesouro Selic envolve alguns custos, sendo o principal o Imposto de Renda (IR), que é descontado sobre a rentabilidade de acordo com o prazo de aplicação. Quanto mais tempo o investidor mantiver o investimento, menor será a alíquota de IR. A tabela regressiva do IR para o Tesouro Selic é:

Até 180 dias: 22,5%

De 181 a 360 dias: 20%

De 361 a 720 dias: 17,5%

Acima de 720 dias: 15%

Além disso, pode haver a cobrança de taxas de custódia, que são cobradas pela B3 (Bolsa de Valores Brasileira) para garantir a guarda e a negociação do título. Essa taxa é de 0,25% ao ano sobre o valor investido.

Dica:

Mesmo com os impostos, a rentabilidade do Tesouro Selic tende a ser mais vantajosa que a da poupança, especialmente em cenários de altas taxas de juros.

5. Como fazer o investimento no Tesouro Selic?

Para investir no Tesouro Selic, siga esses passos:

Abra uma conta em uma corretora: Escolha uma corretora de valores que ofereça a compra de títulos públicos. Hoje, é possível realizar o investimento totalmente online, por meio de plataformas simples e práticas. Escolha o título: Na plataforma da corretora, selecione o Tesouro Selic como a opção de investimento. O código do título geralmente é chamado de Tesouro Selic 2025, Tesouro Selic 2026, etc., dependendo do prazo de vencimento. Determine o valor do investimento: O valor mínimo para investir no Tesouro Selic era de R$ 30,00. Desde 18 de novembro deste ano, essa barreira foi removida, permitindo investimentos sem valor mínimo Acompanhe a rentabilidade: Após investir, você pode acompanhar a rentabilidade diretamente na plataforma da corretora. O valor do seu investimento vai crescendo à medida que os juros são aplicados, e você pode resgatar os recursos a qualquer momento.

Dica:

Se for um investidor iniciante, comece com valores menores e vá aumentando seu investimento conforme se sentir mais seguro.

6. Como resgatar o Tesouro Selic?

O resgate do Tesouro Selic pode ser feito a qualquer momento, pois ele tem liquidez diária. Se você decidir resgatar o valor antes do vencimento, o processo é simples:

Venda do título : No momento do resgaste, você vai vender o título de volta ao Tesouro Nacional. O valor que você receberá será o valor investido acrescido da rentabilidade até aquele momento.

: No momento do resgaste, você vai vender o título de volta ao Tesouro Nacional. O valor que você receberá será o valor investido acrescido da rentabilidade até aquele momento. Transferência para a conta bancária: Após a venda, o valor do resgaste será transferido para a sua conta bancária.

Dica:

Embora você tenha liberdade para resgatar o Tesouro Selic a qualquer momento, é sempre importante lembrar que o valor resgatado pode estar sujeito a variações dependendo do momento em que você realiza a venda.

7. Quais são os riscos do Tesouro Selic?

O Tesouro Selic é considerado um investimento de baixo risco, especialmente quando comparado a outras opções de renda fixa e variáveis. No entanto, ele não está completamente isento de riscos. Os principais riscos envolvidos são:

Risco de mercado : Embora o risco de crédito seja praticamente inexistente (o governo garante o pagamento), as condições de mercado podem afetar a rentabilidade do título, especialmente em situações de mudanças nas taxas de juros.

: Embora o risco de crédito seja praticamente inexistente (o governo garante o pagamento), as condições de mercado podem afetar a rentabilidade do título, especialmente em situações de mudanças nas taxas de juros. Risco de reinvestimento: Caso você decida resgatar o título antes do prazo e o valor resgatado precise ser reinvestido, o Tesouro Selic pode não ser tão vantajoso dependendo das condições econômicas no momento do reinvestimento.

8. Quando é ideal investir no Tesouro Selic?

O Tesouro Selic é ideal para investidores que:

Buscam um investimento de baixo risco.

Querem preservar o capital, mas sem abrir mão de uma rentabilidade superior à da poupança.

Precisam de liquidez, pois podem resgatar o dinheiro a qualquer momento.

Estão iniciando seus investimentos e não querem se arriscar em opções mais voláteis.

Dica:

O Tesouro Selic também pode ser uma boa opção para quem deseja montar uma reserva de emergência, pois oferece alta liquidez e baixo risco.

Por que você precisa saber disso

Investir no Tesouro Selic é uma excelente opção para quem busca um investimento seguro, com rentabilidade previsível e acessível a partir de pequenos valores. Sua rentabilidade atrelada à taxa Selic e a possibilidade de resgatar o valor investido a qualquer momento tornam-no uma escolha popular entre investidores conservadores. Se você busca segurança, simplicidade e praticidade, o Tesouro Selic pode ser a alternativa ideal para os seus objetivos financeiros.