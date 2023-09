TOP 15 dicas de como juntar dinheiro [passo a passo]

Seja para construir um fundo de emergência, realizar um sonho ou garantir um futuro tranquilo, dominar estratégias de poupança e gestão financeira é crucial.

Neste artigo, você aprenderá práticas sobre como juntar dinheiro, independentemente das circunstâncias.

Como juntar dinheiro?

Juntar dinheiro requer disciplina e planejamento. Comece definindo metas financeiras claras, como economizar para uma viagem, um fundo de emergência ou um investimento.

Crie um orçamento realista que rastreie suas receitas e despesas mensais, identificando áreas onde é possível economizar.

Elimine gastos desnecessários e procure maneiras de reduzir custos, como cozinhar em casa em vez de comer fora. Essa é uma forma importante para aprender como juntar dinheiro rápido.

Automatizar suas economias é uma estratégia eficaz: configure transferências automáticas para uma conta de poupança separada assim que receber seu salário.

Considere investir seu dinheiro para potencialmente obter retornos maiores no longo prazo. Para isso, eduque-se sobre diferentes opções de investimento.

Evite dívidas desnecessárias e pague suas contas em dia para evitar juros acumulados. É possível até mesmo juntar uma quantia relevante de dinheiro em poucos meses com as medidas certas.

15 dicas para juntar dinheiro

Aqui estão 15 dicas para ajudar você a juntar dinheiro:

1. Estabeleça Metas Financeiras

Defina metas claras e alcançáveis para motivar sua economia, sem exageros. Por exemplo: juntar 6 mil reais em 1 ano. Para isso, é preciso juntar 500 reais por mês.

2. Crie um Orçamento

Acompanhe suas receitas e despesas para identificar onde pode economizar. Assim, fica fácil de entender onde é possível cortar gastos. É possível saber como juntar dinheiro ganhando pouco com o orçamento apropriado.

3. Elimine Gastos Desnecessários

Corte gastos supérfluos e avalie assinaturas e serviços que não utiliza. Muitas pessoas têm diversas assinaturas que não usam, por exemplo. Existem ótimos livros de finanças pessoais e investimentos que ajudam a eliminar gastos da forma certa.

4. Cozinhe em Casa

Comer fora pode ser caro, então cozinhar em casa ajuda a economizar. O gasto mensal com refeições fora de casa pode ser muito alto caso não haja planejamento financeiro.

5. Leve Marmita para o Trabalho

Leve almoço para o trabalho, economizando em refeições fora de casa. Assim, é possível economizar dinheiro que pode ser investido.

6. Compre com Sabedoria

Faça compras planejadas, evitando compras impulsivas. Por exemplo: ao ir no mercado, leve uma lista e evite compras supérfluas.

7. Use Cupons e Descontos

Aproveite cupons, programas de fidelidade e descontos para economizar. Na internet, existem vários desses programas que dão cashbacks e descontos relevantes.

8. Economize em Energia

Desligue aparelhos eletrônicos quando não estiverem em uso e troque lâmpadas por opções econômicas.

9. Transporte Inteligente

Considere opções de transporte mais econômicas, como transporte público, caronas ou bicicleta. Assim, evita-se o gasto com gasolina, pedágios, estacionamento e outros.

10. Evite Dívidas Desnecessárias

Limite o uso de cartões de crédito e evite acumular dívidas com juros altos. É possível pedir uma diminuição no limite do cartão de crédito ou até mesmo cancelá-lo, em casos mais graves, preferindo pagamentos por meio do Pix ou débito.

11. Negocie Taxas e Juros

Negocie com bancos e empresas por melhores taxas em empréstimos e serviços, diminuindo assim o valor a se pagar com juros.

12. Venda o que não Precisa

Desapegue de itens não utilizados e ganhe dinheiro extra. Existem várias plataformas online que facilitam esse processo e que podem ser usadas gratuitamente.

13. Economize em Entretenimento

Opte por opções mais baratas de entretenimento, como filmes em casa e atividades ao ar livre. Existem várias opções disponíveis caso se use a criatividade.

14. Poupança Automatizada

Configure transferências automáticas para uma conta de poupança separada. Assim, o ato de poupar vira automático.

15. Investimento Inteligente

Estude opções de investimento de acordo com seus objetivos financeiros e tolerância ao risco. É possível investir na bolsa de valores, no tesouro direto e em várias outras modalidades.

Qual a importância de juntar dinheiro?

Juntar dinheiro é fundamental por várias razões. Primeiramente, proporciona segurança financeira ao criar um fundo de emergência para lidar com imprevistos, como despesas médicas ou perda de emprego.

Além disso, permite realizar objetivos de curto e longo prazo, como comprar uma casa, viajar ou investir em educação. Por exemplo: é possível aprender como juntar dinheiro em um ano para uma viagem ou curso.

A economia sistemática constrói estabilidade, reduzindo o estresse financeiro e proporcionando tranquilidade para enfrentar os altos e baixos da vida.

Também oferece liberdade e escolhas, permitindo que você tome decisões com base em suas preferências e metas, em vez de ser limitado por restrições financeiras. Juntar dinheiro é um passo crucial para o planejamento financeiro.

Como juntar 20 mil reais?

Juntar 20 mil reais requer consistência e estratégia, mas é possível. Usando um período de 2 anos, economize cerca de 833 reais por mês, revisando despesas e cortando em torno de 50 reais semanalmente.

Aproveite a possibilidade de uma renda extra, como freelancing ou trabalhos temporários, para adicionar, por exemplo, 200 reais mensais.

Isso reduzirá a quantia necessária a ser economizada. Ao manter um compromisso firme, você estará bem encaminhado para alcançar sua meta de 20 mil reais em 2 anos.

É possível investir em fundos imobiliários e ter uma renda passiva mensal, por exemplo, mas é importante tomar cuidado com a volatilidade desses ativos.

Como juntar 10 mil reais?

Pode-se juntar 10 mil reais em 18 meses economizando cerca de 556 reais por mês. Comece identificando economias semanais de aproximadamente 70 reais em despesas não essenciais.

Destine 486 reais da sua renda mensal para uma conta de poupança específica. Considere a obtenção de uma renda extra de cerca de 150 reais por mês, alocando-a diretamente para a meta.

Acompanhe seu progresso regularmente e ajuste conforme necessário para atingir os 10 mil reais em 18 meses. Esse valor pode ser usado para despesas pessoais ou para começar a investir e gerar renda passiva com dividendos, entre outras opções.

Como juntar 5 mil reais?

É possível juntar 5 mil reais facilmente em 1 ano. Para isso, é necessário economizar aproximadamente 417 reais por mês.

Comece criando um orçamento detalhado, identificando onde é possível cortar despesas em torno de 35 reais por semana.

Ao final de cada mês, coloque 417 reais em uma conta de poupança separada. Se possível, busque renda extra de cerca de 100 reais mensais, direcionando essa quantia para a meta.

Acompanhe seu progresso e ajuste conforme necessário para alcançar o objetivo em 12 meses.

