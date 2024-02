18 livros sobre investimento que você precisa conhecer

Livros sobre investimentos existem aos montes. No entanto, para saber quais são os melhores, é preciso pesquisar um pouco – afinal, quem deseja começar a investir quer materiais de qualidade para aprender.

Por isso, separamos uma lista apenas com os grandes clássicos dos investimentos, que vão ajudar você a investir melhor e a desenvolver uma mentalidade certa na hora de alocar capital.

Por isso, leia atentamente uma pequena resenha sobre cada um desses livros e veja quais deles são mais interessantes para você!

1. O Jeito Warren Buffet de Investir

Escrito por Robert Hagstrom, este livro explora a filosofia de investimento do famoso investidor Warren Buffet.

Sendo assim, ele destaca a importância de se fazer uma análise fundamentada dos ativos e a necessidade de se buscar uma margem de segurança antes de se investir.

O livro também apresenta exemplos de como Buffet aplicou essas técnicas em sua carreira de investimentos bem-sucedida, assim como mostra as maiores influencias para que o oráculo de Omaha desenvolvesse seu próprio estilo de investimento.

De fato: esse é um dos melhores livros sobre investimentos para quem quer dar os primeiros passos no mercado financeiro.

2. O Investidor Inteligente

Um clássico do famoso investidor Benjamin Graham: Este livro é considerado um clássico na literatura de investimentos e foi escrito em 1949.

Ele apresenta uma abordagem fundamentada e racional para o investimento em ações e é considerado como uma das principais fontes de inspiração para Warren Buffett e vários outros investidores de sucesso.

O livro destaca a importância de se realizar uma análise fundamentada dos ativos na bolsa de valores e a necessidade de se buscar uma margem de segurança antes de se investir.

Particularmente, os conceitos de “Senhor Mercado” e a explicação sobre como entender os fundamentos de uma ação são lições valiosas, apesar do livro ser um pouco mais antigo do que a maioria das obras da presente lista.

3. Pai Rico, Pai Pobre

Escrito por Robert Kiyosaki, este livro foi publicado em 1997 e é um dos livros de investimentos mais populares de todos os tempos.

Ele apresenta uma abordagem diferente para o investimento, destacando a importância de se investir em ativos que geram renda passiva, como imóveis e negócios. Aqui, o autor faz a distinção entre ativos e passivos.

Por fim, o livro também destaca a importância de se ter uma mentalidade financeira positiva e de se evitar dívidas desnecessárias.

Além disso, é uma grande obra tanto para quem quer investir e, no futuro, ganhar dividendos e ter renda passiva, assim como para quem quer empreender.

4. O Homem mais Rico da Babilônia

Escrito por George S. Clason, este livro é escrito na forma de contos de fábulas, e conta as histórias de pessoas comuns que se tornam ricas em Babilônia, uma cidade antiga da Mesopotâmia.

Ele destaca a importância de se ter objetivos financeiros, de se economizar e investir regularmente, e de se buscar educação financeira.

O livro oferece lições valiosas sobre finanças pessoais e ensina como alcançar a independência financeira. Esse, talvez, seja uma ótima opção, pois é um dos melhores livros de investimentos para iniciantes.

Apesar de não detalhar sobre classes de ativos e outros conteúdos mais profundos, é uma das melhores obras para conscientizar as pessoas da importância de investir e guardar dinheiro para construir um patrimônio ao longo do tempo.

5. Rápido e Devagar

Este livro é escrito por um vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, e explora a psicologia da tomada de decisão e como ela afeta as escolhas financeiras que as pessoas fazem.

Ele apresenta uma compreensão profunda dos erros de julgamento comuns que as pessoas cometem e como evitá-los, e fala sobre a importância de se considerar as emoções e as crenças pessoais ao se tomar decisões financeiras.

É uma leitura um pouco densa, mas que merece ser feita para entender mais a respeito de psicologia financeira, um assunto muito importante para os investidores.

Sendo assim, essa é uma obra fundamental para quem quer melhorar a rentabilidade nos investimentos, evitando cair em erros comportamentais na hora de alocar capital. É um sucesso entre investidores de Wall Street.

6. O Jeito Peter Lynch de Investir

Escrito pelo próprio Peter Lynch, famoso gerente de fundos mútuos, este livro oferece uma visão detalhada sobre como Lynch seleciona e investe em ações.

Ele destaca a importância de se fazer uma investigação profunda sobre as empresas e suas perspectivas de crescimento e apresenta exemplos de como ele aplicou essas técnicas em sua carreira de sucesso como gerente de fundos mútuos.

A obra é um dos grandes livros para aprender a investir desde sua primeira edição, e pode dar conceitos importantes para quem quer investir na bolsa de valores.

7. Princípios

Este livro é escrito por Ray Dalio, fundador do Bridgewater Associates, um dos maiores fundos de investimento do mundo.

A Obra trata-se de uma autobiografia de negócios que compartilha a filosofia de investimento e os princípios de gestão de Ray Dalio – ou seja, ele é muito mais do que apenas um livro de investimentos.

Ele apresenta uma abordagem única para a tomada de decisões e a resolução de problemas, baseada em princípios sólidos e objetivos. Esse é um livro muito lido, por exemplo, por profissionais de fundos de Private Equity e Venture Capital.

O livro também discute a importância da auto-reflexão e do autoconhecimento e como isso pode ser aplicado para alcançar sucesso na vida pessoal e profissional.

8. Ações Comuns, Lucros Extraordinários

"Ações Comuns, Lucros Extraordinários" é um livro escrito por Philip Arthur Fisher, um investidor ativo e educador financeiro dos Estados Unidos.

O livro aborda a estratégia de investimento conhecida como value investing e ensina aos leitores como encontrar ações com bons fundamentos e conseguir alcançar lucros significativos.

De fato, a obra é considerada uma leitura obrigatória para aqueles interessados em investir em ações e foi elogiado por seu estilo de escrita acessível e sua abordagem prática.

Por isso, pode ser uma ótima opção para quem deseja investir no exterior, seja no Brasil ou no exterior (seja por meio de BDRs ou comprando diretamente as ações em uma corretora internacional).

9. Investindo em ações para o longo prazo

O livro “Investindo em ações para o longo prazo de Jeremy Siegel, na mesma linha do que Warren Buffett prega em sua filosofia, apresenta a visão de Siegel a respeito do mercado de renda variável.

Assim, o autor apresenta e defende no livro o investimento pautado no longo prazo, sempre com base na análise dos fundamentos da empresa e não apenas nos ciclos de preços, como ocorre na análise técnica.

Para isso, o livro demonstra a importância da diversificação e, principalmente, da paciência, que é sem dúvidas uma das características mais complexas para o investidor adquirir.

Portanto, se você se identifica e deseja entender a montagem de uma carteira para longo prazo, pautada em fundamentos, a leitura do livro de Siegel é fundamental.

10. Batendo o mercado

O livro “Batendo o mercado” de Peter Lynch é um clássico do mercado, assim como o seu livro “O Jeito Peter Lynch de Investir”.

Diferente do primeiro livro, apresentado acima, esse é pautado em diversas histórias sobre o mercado e tem como grande objetivo demonstrar, por meio da análise fundamentalista, como escolher as melhores ações.

Além disso, nele o autor busca apresentar as melhores formas de vencer o mercado, aliando uma boa pesquisa das empresas e utilizando o lema “invista no que você conhece”.

11. O mais importante para o investidor

Howard Marks, autor de “O mais importante para o investidor” é, sem dúvidas, um dos grandes investidores do mercado e uma referência no que diz respeito aos ciclos de mercado.

Com o livro, o autor buscou demonstrar, da forma mais pragmática possível, como os investidores pessoas físicas precisam analisar ativos e, muito mais do que isso, como analisar riscos.

Por conta da sua forma de investir, Marks é muito conhecido no mercado e, no livro, trouxe todas as ferramentas que ele utiliza no momento de definir se irá ou não alocar os recursos e em qual ativo irá aplicar.

Nele, você investidor irá entender a importância de reduzir os riscos, como pensar fora da caixa, isso é, como ter o pensamento de segunda ordem, desenvolver disciplina e, principalmente, identificar os melhores momentos para investir e, até mesmo, não fazer nada.

12. Valuation: como avaliar empresas e escolher as melhores ações

Pautado exclusivamente no value investing, ou seja, o investimento em valor, o livro Valuation: como avaliar empresas e escolher as melhores ações de Aswath Damodaran, é um dos mais vendidos do mundo.

Damodaran é conhecido por conta da sua forma de análise de empresa por meio da busca pelo valor intrínseco dos ativos e, atualmente, é referência quando o assunto é precificação de ativos.

O livro tem uma forte carga de conceitos de finanças e contabilidade, tanto é que o autor explica até mesmo como realizar o cálculo do fluxo de caixa livre, com o intuito de escolher as empresas que apresentam as melhores oportunidades de entrada.

Além disso, o autor apresenta as formas de como avaliar riscos e montar uma carteira pautada no maior número possível de dados contábeis.

Por essa característica, é um livro que demanda alguns conhecimentos prévios sobre contabilidade e finanças.

13. Os Axiomas de Zurique

Consenso definitivamente não é a palavra certa para definir o que o livro “Axiomas de Zurique” representa para o mercado e para os leitores.

Escrito por Max Gunther, o livro apresenta 12 princípios primários e mais 16 secundário que, na visão dos banqueiros suíços, seriam as peças fundamentais para obter sucesso no mercado.

O livro tem muitas controvérsias no que diz respeito às filosofias apresentadas, que vão na contramão do que o mercado entende como básico para iniciar no mundo dos investimentos.

A principal delas é que o investidor deveria esquecer o investimento de longo prazo e focar em aproveitar as oportunidades que aparecem no dia a dia.

Por ser muito diferente do que o mercado apresenta, ele é uma grande opção para aprender e entender outras visões, que são menos difundidas.

14. Dominando o Ciclo de Mercado

Mais um dos livros escritos por Howard Marks, agora com foco total em uma de seus principais conhecimentos, os ciclos de mercado.

Apesar de abordar a importância dos ciclos no livro “O mais importante para o investidor”, aqui o autor focou apenas nesse tema e trouxe diversos insights para que o investidor pessoa física possa aprender e aplicar os conhecimentos que ele adquiriu em anos de mercado.

Para ensinar os investidores, o autor recorre às suas cartas publicadas da Oaktree Capital Management, onde é sócio.

Após ler o livro, a sua visão sobre os ciclos de mercado, sobre a alocação de investimentos e as relações de risco e retorno irão sofrer uma mudança drástica.

15. Crash: uma breve história da economia

Escrito por Alexandre Versignassi, o livro “Crash: uma breve história da economia” aborda de forma simples e, até mesmo leve e divertida, o desenvolvimento da histórica econômica, até o estouro da bolha imobiliária em 2007/2008.

O autor passa por todos os momentos históricos para a economia global, explica de forma simples, porém não rasa, os conceitos mais importantes dentro do estudo econômico e demonstrar as características das principais escolhas de pensamento econômico.

Para quem está iniciando no mundo dos investimentos e do entendimento da economia, o livro será peça chave em sua evolução e, será, até mesmo, um grande estímulo para continuar os estudos.

16. Cartas a um jovem economista

Gustavo Franco, um dos formuladores do Plano Real e ex -presidente do Banco Central, é autor de uma das “bíblias” para quem quer ser economista e atuar no mercado financeiro.

Cartas para um jovem economista é um livro que apresenta de maneira acessível e envolvente diversos conceitos econômicos fundamentais, tanto para o nosso dia a dia quanto para o de um economista.

Entre os temas abordados, Franco aborda temas como inflação, política monetária, globalização e papel do Estado na economia.

Leitura indispensável, uma vez que apresenta tudo o que um dos maiores economistas do país aprendeu no setor público e privado.

17. O rei dos dividendos

O maior investidor pessoa física do Brasil, Luiz Barsi Filho, conhecido por ser o rei dos dividendos, conta no livro como foi a sua trajetória até conquistar esse título e como você pode criar uma carteira previdenciária com ações.

Como o foco do livro é falar sobre a trajetória de Barsi dentro do mercado, são abordadas questões como a forma de análise de empresas utilizadas pelo investidor, os critérios para que uma ação entre na sua carteira, entre outras métricas.

Além disso, como em todo livro focado em estratégias de longo prazo, o livro reforça a importância da paciência, da estratégia e da consistência para obter sucesso dentro do mundo dos investimentos.

18. Security Analysis

Livro de Benjamin Graham, pai da análise funamentliasta e Dodd David, “Security Analysis é, sem dúvidas, o maior livro sobre investimentos já escrito.

A sua primeira publicação ocorreu em 1934 e tem como foco ensinar os investidores a analisarem as empresas e todas as suas demonstrações financeiras de forma minuciosa.

Por ser um livro denso, ainda são abordadas questões sobre fluxo de caixa, alavancagem e, até mesmo, arbitragem entre mercados.

Ainda tem dúvidas sobre os melhores livros sobre finanças? Leia nossos outros artigos para saber mais!