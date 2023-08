Celular roubado: O que fazer? Como se proteger?

Ter um celular roubado pode ser uma experiência angustiante e preocupante. Além do valor financeiro do aparelho, há também a possibilidade de acesso a dados sensíveis.

Em um mundo cada vez mais conectado, nossos celulares precisam estar seguros, pois desempenham um papel fundamental no nosso dia a dia, armazenando informações pessoais, fotos, e-mails e muito mais.

O que fazer se o celular for roubado? Em 7 passos

Confira abaixo um guia em 7 passos para lidar com essa situação, proteger seus dados e minimizar os danos em caso de roubo ou perda do celular.

1. Boletim de Ocorrência

Assim que perceber que seu celular foi roubado ou perdido, é essencial fazer um Boletim de Ocorrência (B.O.) na delegacia mais próxima ou por plataformas online, dependendo dos procedimentos da sua região.

O B.O. é um documento oficial que comprova o ocorrido e é fundamental para futuras ações, sendo crucial para conseguir o valor proveniente do seguro de celular.

2. Bloqueio do celular

Imediatamente após registrar o Boletim de Ocorrência, entre em contato com a sua operadora de telefonia móvel para solicitar o bloqueio do aparelho.

Informe o número IMEI (International Mobile Equipment Identity) do seu celular, que é único para cada aparelho, e pode ser encontrado na caixa original do dispositivo ou digitando *#06# no teclado do telefone.

O bloqueio impedirá que o celular seja utilizado em qualquer rede nacional ou internacional.

3. Troca de senhas

A segurança de seus dados pessoais é uma preocupação crucial após o roubo ou a perda do celular.

Por isso, é fundamental trocar as senhas de todas as contas associadas ao aparelho, como e-mails, redes sociais, aplicativos bancários e outros serviços sensíveis.

Isso dificultará o acesso não autorizado às suas informações, permitindo a economia de dinheiro, já que muitos criminosos utilizam dados bancários para fazer compras indevidas no nome do dono do celular.

4. Busca e bloqueio do celular (iOS)

Caso tenha um iPhone, a Apple oferece uma ferramenta chamada "Buscar iPhone" que pode ser acessada através de outro dispositivo Apple ou pelo iCloud em um navegador.

Essa ferramenta permite localizar, bloquear e apagar remotamente os dados de seu iPhone perdido ou roubado, oferecendo uma camada adicional de segurança.

5. Busca e bloqueio do celular (Android)

Se você utiliza um dispositivo Android, o Google disponibiliza o serviço "Encontre Meu Dispositivo" que pode ser acessado através de sua conta do Google em qualquer navegador.

Com essa ferramenta, é possível localizar, bloquear e apagar os dados do seu dispositivo remotamente. Caso seja possível recuperar o celular, não será necessário juntar dinheiro para um novo aparelho, por exemplo.

6. Bloqueio do IMEI junto à operadora

Além de bloquear o celular na sua operadora, é importante também registrar o bloqueio do IMEI na "CELLU" - Central de Estoque de Equipamentos Irregulares.

Isso dificultará a comercialização do aparelho no mercado negro e ajudará a combater o roubo de celulares.

7. Bloqueio do chip

Por fim, entre em contato com a sua operadora para solicitar o bloqueio de seu chip. Isso evitará que os criminosos usem sua linha telefônica para fazer ligações ou enviar mensagens, protegendo-o de possíveis faturas indevidas.

Como evitar o prejuízo de ter um celular roubado?

Uma maneira eficaz de evitar o prejuízo de ter um celular roubado é adquirindo um seguro para o dispositivo.

O seguro de celular oferece proteção financeira contra roubos, furtos, danos acidentais e outras situações imprevistas. Essa é mais uma das opções de seguro disponíveis, como seguro de casa, de vida, de carro e outros.

Ao contratar esse serviço com a seguradora ou banco, o usuário paga uma taxa mensal ou anual, garantindo a substituição ou o reparo do aparelho em caso de sinistros.

Dessa forma, mesmo diante de um roubo, o custo de substituição é coberto pelo seguro, evitando despesas inesperadas e a necessidade de comprar um novo celular a preço integral.

Antes de contratar um seguro, é importante verificar as coberturas oferecidas, as exclusões e os valores de franquia, garantindo assim uma proteção adequada e tranquila para o seu aparelho.

Tem como pegar dados do cartão de memória do celular remotamente?

Infelizmente, apagar dados de um cartão de memória remotamente não é uma funcionalidade comum oferecida pelos fabricantes de dispositivos móveis.

Ao contrário dos smartphones, que geralmente possuem serviços de rastreamento e apagamento remoto, os cartões de memória são, em sua maioria, mídias de armazenamento passivas e não possuem recursos avançados de gerenciamento.

Normalmente, os cartões de memória são projetados para armazenar dados de forma permanente e não para serem acessados remotamente.

Portanto, caso você perca o cartão de memória ou ele seja roubado, não há uma opção prática para apagar os dados remotamente.

Nesse caso, a melhor medida de segurança é proteger os dados sensíveis antes do armazenamento, como usar criptografia ou evitar armazenar informações confidenciais no cartão de memória.

Em caso de perda ou roubo, o foco deve ser em tomar medidas rápidas para proteger o dispositivo principal e as contas associadas, como bloquear o smartphone e alterar senhas de aplicativos e serviços.

Como recuperar os dados do celular roubado em outro celular?

Recuperar dados de um celular roubado em outro dispositivo móvel é possível, desde que você tenha tomado medidas de precaução antes do roubo.

A primeira abordagem é utilizar serviços de backup em nuvem, como o iCloud para dispositivos iOS ou o Google Drive para smartphones Android.

Se você tiver ativado o backup automático, poderá restaurar seus dados, como contatos, fotos e arquivos, em um novo celular.

Além disso, alguns aplicativos oferecem sincronização em nuvem, o que significa que seus dados estarão disponíveis em outro dispositivo assim que você fizer login na mesma conta.

Outra opção é utilizar aplicativos de rastreamento e controle remoto, como o "Buscar iPhone" da Apple ou o "Encontre Meu Dispositivo" do Google.

Essas ferramentas permitem localizar, bloquear e até mesmo apagar remotamente os dados do celular roubado. Se não for possível recuperar o aparelho, é importante ter planejamento financeiro para comprar outro dispositivo.