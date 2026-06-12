BTG Pactual relança ‘Minhas Finanças’ e aposta em IA para simplificar a gestão financeira

O BTG Pactual relançou o Minhas Finanças, evolução do antigo Finanças+, como um novo centro de gestão financeira dentro do aplicativo BTG Banking. A proposta é transformar a organização do dinheiro em uma experiência simples, inteligente e integrada ao cotidiano do cliente.

Mais do que uma mudança de nome, o produto passa a incorporar inteligência artificial, automações e integração ampliada com Open Finance, oferecendo uma visão mais completa da vida financeira em um único ambiente digital.

Com a nova proposta, o Minhas Finanças deixa de ser apenas um organizador de despesas e passa a funcionar como um assistente financeiro pessoal, capaz de transformar dados em leitura clara, previsões e apoio à tomada de decisões.

Experiência simples com profundidade analítica

O diferencial da nova ferramenta está na combinação entre facilidade de uso e capacidade analítica. No aplicativo, o cliente visualiza gráficos intuitivos de entradas e saídas, análise por categoria e comparações com períodos anteriores.

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Ao mesmo tempo, quem deseja aprofundar o acompanhamento financeiro pode acessar uma camada adicional de análise. O Minhas Finanças oferece, por exemplo, uma planilha mensal automática, enviada por e-mail já com os gastos organizados por categorias, eliminando o trabalho manual de consolidação de dados.

Esse modelo permite que diferentes perfis de usuários — do iniciante ao mais analítico — utilizem a ferramenta de acordo com sua própria rotina financeira.

Inteligência artificial para prever gastos

Um dos principais avanços do novo Minhas Finanças está no uso de inteligência artificial para antecipar tendências de consumo.

A tecnologia analisa o comportamento financeiro dos últimos três meses dentro do ecossistema BTG Pactual e identifica padrões de gastos. A partir dessas informações, a ferramenta gera previsões automáticas por categoria, permitindo que o cliente tenha uma ideia mais clara de como será seu mês antes mesmo de começar.

Na prática, o objetivo é ajudar o usuário a se planejar com antecedência e evitar surpresas no orçamento.

Visão 360° da vida financeira

Outro pilar da experiência é a integração com Open Finance, que permite reunir no app não apenas as movimentações realizadas no BTG, mas também dados de contas conectadas em outras instituições financeiras.

Com isso, o cliente passa a acompanhar sua vida financeira de forma consolidada, dentro de um único ambiente.

A ferramenta também permite uma organização personalizada dos gastos. O usuário pode criar tags específicas para despesas recorrentes e acompanhar esses valores ao longo do tempo.

Gestão financeira também pelo WhatsApp

A inteligência do Minhas Finanças também chega ao WhatsApp por meio da Assistente Virtual do BTG Pactual. Com ela, o cliente pode consultar informações financeiras sem precisar abrir o aplicativo.

Entre as perguntas possíveis estão consultas como quanto foi gasto em determinada categoria, quantas transações foram realizadas no mês ou se uma conta específica já foi paga.

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A proposta é levar a gestão financeira para o ambiente em que o cliente já se comunica diariamente, tornando o acompanhamento do dinheiro mais prático e acessível.

Planejamento adaptado à rotina do cliente

Outro diferencial do Minhas Finanças é a possibilidade de personalização do planejamento financeiro. O cliente pode definir metas de gasto mensal, acompanhar em tempo real se está dentro do planejado e comparar seu desempenho financeiro com períodos anteriores.

A ferramenta também permite desconsiderar gastos específicos da análise — útil em meses com despesas atípicas — e escolher o dia em que começa seu “mês financeiro”, alinhando o planejamento ao momento real de recebimento de renda.

Com o lançamento, o BTG Pactual reforça sua estratégia de ampliar a experiência digital no banking, oferecendo uma ferramenta que combina tecnologia, automação e inteligência de dados para tornar a relação com o dinheiro mais simples e previsível.

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