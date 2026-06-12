Inflação no Brasil e PIB do Reino Unido: o que move os mercados

Agenda do mercado: atenção estará voltada principalmente para a inflação brasileira
Repórter
Publicado em 12 de junho de 2026 às 05h30.
Os investidores começam esta sexta-feira, 12, com a atenção voltada principalmente para a inflação brasileira. Às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o IPCA de maio, principal indicador de inflação do país e um dos dados mais relevantes para as expectativas sobre os próximos passos da política monetária.
No mesmo horário, também será conhecido o resultado do INPC, índice que mede a inflação para famílias de menor renda.
A agenda doméstica concentra as atenções do mercado após uma sessão de forte recuperação dos ativos brasileiros. Na véspera, o Ibovespa avançou 1,71% e encerrou o pregão aos 171.497 pontos, enquanto o dólar caiu 1,37%, para R$ 5,1016.
O movimento acompanhou o otimismo global provocado pelo avanço das negociações entre Estados Unidos e Irã, que reduziram os temores de uma escalada do conflito no Oriente Médio.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na véspera que as negociações com o Irã avançaram e que um acordo pode ser firmado nos próximos dias.
Antes da abertura dos mercados locais, às 3h, investidores também acompanharão uma série de indicadores econômicos na Europa. Na Alemanha, será divulgado o índice de preços ao consumidor (CPI) de maio. França e Espanha também apresentam suas leituras finais de inflação do mesmo período.
No Reino Unido, a agenda é mais carregada. Serão conhecidos os números do Produto Interno Bruto (PIB) de abril, além dos dados de produção industrial e da balança comercial. Os indicadores ajudarão a calibrar as expectativas sobre o ritmo da atividade econômica britânica e os desafios enfrentados pelo país em meio ao cenário de desaceleração global.
No Brasil, o IPCA de maio será acompanhado de perto por economistas e gestores após o índice registrar alta de 0,67% em abril, acumulando avanço de 4,39% em 12 meses. O resultado pode influenciar as projeções para a trajetória dos juros e para o comportamento dos ativos domésticos nas próximas semanas.
O INPC, também divulgado às 9h, avançou 0,81% em abril e acumulava alta de 4,11% em 12 meses. Embora tenha menor impacto direto sobre os mercados financeiros, o indicador é observado por sua influência em reajustes salariais e benefícios.
Além dos indicadores econômicos, investidores também acompanham a agenda do ministro da Fazenda, Dario Durigan. Às 15h, ele participa de uma reunião na sede da Warren Investimentos, em São Paulo, com representantes de instituições financeiras, gestoras e bancos.
Entre os participantes estão economistas ligados a casas como Itaú Asset, Kapitalo, Absolute e Genoa Capital, além de representantes do Santander e da própria Warren. Encontros desse tipo costumam ser monitorados pelo mercado em busca de sinais sobre a condução da política econômica e a percepção do governo sobre o cenário fiscal e macroeconômico.