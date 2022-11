Que horas abre a bolsa de valores? Essa é uma questão muito comum para aqueles que querem começar a operar seus ativos e buscar rentabilidade de longo prazo.

Portanto, separamos as principais informações a respeito de que horas abre a bolsa de valores para que você possa se planejar e consiga negociar no ambiente do home broker da sua corretora de valores.

Leia o artigo abaixo para saber mais:

Horário de funcionamento da bolsa de valores

A Bolsa de Valores do Brasil, a B3, opera das 10h às 17h segundo o horário de Brasília. Essa negociação ocorre apenas nos dias da semana, de segunda-feira à sexta-feira. Nesse período, é possível escolher ações da bolsa para investir.

Ou seja: o horário de funcionamento da B3 é similar a um horário comercial. Também não há funcionamento nos dias de feriado.

Entretanto, alguns ativos específicos possuem horários de negociação diferenciados. Por exemplo: o Mercado a Termo vai das 10h às 17h25. Além disso, o Índice Futuro do Ibovespa vai de 9h até 17h.

A negociação com dólar futuro vai de 9h às 17h. Por fim, a negociação com juros futuros vai das 9h às 16h15, mas possui sessão estendida até as 18h.

Além disso, há ativos que possuem menos tempo de negociação: opções sobre Índice de Ações negociam entre 10h05 e 16h50; já o Mercado de Opções está aberto das 10h05 até 16h55.

Há, ainda, alguns horários específicos de pré-abertura, que ocorrem às 09h45 (15 minutos antes da abertura do mercado).

Por fim, o after-market ocorre entre 17h30 e 18h, pouco depois do fechamento das negociações normais.

Pré-abertura e after-market

Além do horário convencional da bolsa, existem dois períodos importantes de se conhecer e que contribuem para o bom funcionamento da bolsa de valores. São eles:

Pré-abertura

Pré-abertura é o período anterior à abertura do mercado. Usa-se esse período para a formação de preço dos ativos que terão negociações no horário convencional.

Nesse período, investidores podem fazer suas ofertas no book de ofertas sem que elas sejam efetivamente executadas.

Horário da pré-abertura: 9h45 até 10h (15 minutos antes da abertura).

After-market

Outro período importante é o after-market, quando encerram-se as operações da bolsa por aquele dia. É um momento após o mercado em que algumas operações ainda podem ocorrer.

A B3 permite negociações dos seguintes ativos nesse período: mercado à vista, BDRs, ETFs, fundos de investimento, Termo, Bovespa Mais e Mercado de Balcão Organizado.

Horário do After-market: 17h30 até 18h.

Horário do cancelamento de ofertas: 17h25 até 17h30 e 18h30 até 18h45.

Por que é importante saber o horário de funcionamento da bolsa?

É fundamental, além de saber o que é bolsa de valores, entender seu funcionamento.

De fato, todo aquele que deseja operar ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs e outros ativos, precisa saber o horário de funcionamento da bolsa para planejar sua alocação de capital.

Isso porque não adianta planejar o seu portfólio, quais serão os aportes mensais e como ocorrerá o rebalanceamento se você não souber em que momento comprar os ativos.

Por isso, é preciso entender esses horários para comprar os ativos no ambiente de negociação das corretoras e distribuidoras.

Sendo assim, é preciso entender qual é o período regular em que a bolsa funciona, além de entender os conceitos de pré-abertura e de after-market da B3. Isso é fundamental para entender como investir na bolsa de valores.

Que horas abrem as bolsas internacionais?

Ainda que seja possível negociar ativos internacionais na bolsa brasileira através dos BDRs e dos ETFs, muitos preferem adquirir os ativos diretamente no exterior.

Sendo assim, é importante saber em que momentos é possível negociar esses ativos de acordo com o fuso-horário de Brasília.

Por isso, veja o horário de abertura e fechamento das principais bolsas do mundo de acordo com o horário brasileiro:

New York (NYSE)

Primeiramente, a conhecida bolsa de Nova Iorque, famosa capital financeira do mundo, negocia de 9h30 até 16h (horário de Brasília).

Chicago

A bolsa de Chicago, importante bolsa para negociar commodities, possui um horário mais reduzido: funciona das 8h30 até 13h15 (horário de Brasília).

Nasdaq

A Nasdaq, outra importante bolsa dos Estados Unidos que possui foco em empresas de tecnologia, negocia das 9h30 até 16h (horário de Brasília), assim como a NYSE.

Shangai (SSE)

A Bolsa de Valores de Shangai, em que se negociam ativos chineses internacionalmente, funciona de 9h30 até 15h (horário de Brasília).

Euronext

A Bolsa de Valores da Europa, a Euronext, possui ativos dos principais países europeus e é fundamental para quem quer investir nessa região. A negociação ocorre entre 9h até 17h30 (horário de Brasília).

London (LSE)

A Bolsa de Valores de Londres, importante para a negociação de commodities, possui negociação de 8h até 16h30 (horário de Brasília).

Tokyo

A Bolsa de Valores de Tóquio, famosa bolsa em que se negociam ativos Japoneses, possui o horário de funcionamento das 9h30 até 16h (horário de Brasília).

Existem bolsas abertas 24h por dia?

Existem dois mercados que ficam abertos 24h por dia. O primeiro e mais antigo deles é o Forex, que consiste em um mercado de câmbio entre moedas estrangeiras. Isso porque a abertura se dá através do fuso-horário de cada país.

O mercado abre às 8h de cada país. Isso significa que, no Japão, esse mercado estará negociando enquanto no Brasil não há negociação disponível.

Dessa forma, os investidores podem investir em derivativos de moedas ao longo de todo o dia dependendo do país em que se está. Entretanto, isso ocorre apenas de segunda a sexta-feira.

Além disso, outros ativos que podem ser negociados 24h por dia, sete dias por semana, são os criptoativos. Com eles, é possível comprar e vender quando quiser através da tecnologia descentralizada da blockchain.

Vale notar que ETFs de criptomoedas nas bolsas tradicionais seguem o mesmo horário de negociação que a bolsa na qual se encontram.

Entretanto, esses dois mercados são mais voláteis e, portanto, mais arriscados. Por isso, é importante entender mais sobre investimentos e ter um perfil de investidor mais arrojado para atuar neles.

