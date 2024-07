Ações da Tesla caem no aftermarket após queda de 45% no lucro do 2º tri

A Tesla apresentou uma nova queda em seu lucro líquido – a segunda consecutiva. O lucro da fabricante de veículos elétricos caiu 45% no segundo trimestre deste ano em comparação ao mesmo do ano passado, passando de US$ 2,7 bilhões para US$ 1,48 bilhão.

Após a divulgação do resultado na noite desta terça-feira, 23, as ações da empresa de Elon Musk reagem negativamente e afundam cerca de 3,4% por volta das 18h.

A receita aumentou para US$ 25,5 bilhões, alta de 2% em relação aos US$ 24,93 bilhões do ano anterior. Boa parte do impulso veio da receita do negócio de geração e armazenamento de energia da Tesla – que vende e instala grandes baterias de reserva para uso residencial, comercial e de serviços públicos. A vertical alcançou US$ 3,01 em receita, alta de 100% na comparação anual.

Por outro lado, a receita com automóveis, negócio principal da empresa, caiu 7%, para US$ 19,9 bilhões, em comparação aos US$ 21,27 bilhões em comparação anual.

O Ebitda ajustado, por sua vez, recuou 21%, para US$ 3,67 bilhões – um ano antes, o indicador havia alcançado US$ 4,65 bilhões.

Tesla e a posta em IA

Musk acredita que conseguirá transformar a montadora em uma líder de inteligência artificial, que valerá incríveis US$ 30 trilhões assim que conclua sua mudança da venda de veículos elétricos para a operação de uma frota de robôs-táxis e robôs humanoides.

Segundo Musk, todo mundo terá seus próprios robôs num futuro próximo. De crianças a idosos. O que deve gera 1 bilhão de andróides por ano, com a Tesla controlando, de forma conservadora, um décimo do mercado global.

No ano, as ações da empresa de Musk acumulam alta de 11,08%.