A poupança é uma das formas mais antigas de economizar dinheiro e, no Brasil, ela tem um longo histórico.

MELHORES INVESTIMENTOS 2024: Baixe o relatório gratuito do BTG Pactual e descubra as principais oportunidades para o 2º semestre desse ano

Seu surgimento se deu durante o Brasil Império, quando Dom Pedro II criou, em 1861, a Caixa Econômica Federal. A ideia era permitir que as pessoas depositassem dinheiro em uma instituição e recebessem juros por isso.

Com o passar dos anos, a poupança foi evoluindo e se adaptando às necessidades da população.

Em 1915, por exemplo, um decreto autorizava mulheres casadas a abrir sua própria caderneta de poupança, desde que com a permissão do marido.

Ainda em meados do século XX, com a criação do Banco Central do Brasil, a poupança ganhou novas regras e passou a ser regulamentada pelo governo.

Em 1990, muitos brasileiros com dinheiro na poupança passaram por uma experiência muito traumática.

Isso porque o Plano Collor determinou o congelamento por 18 meses de 80% dos depósitos das contas correntes e poupanças que excedessem o valor de 50 mil cruzados novos. Com o confisco, muitos poupadores ficaram impedidos de resgatar seu dinheiro.

Hoje, a poupança continua a ser uma escolha popular para muitos brasileiros devido à sua simplicidade e isenção de imposto de renda para pessoas físicas, mesmo que existam opções de investimento mais rentáveis no mercado.

Quanto rendem R$ 20 mil por mês na poupança?

Investir na poupança é uma opção comum para muitos brasileiros, especialmente devido à sua segurança e facilidade de uso. Mas quanto rende R$ 20.000 por mês na poupança? Vamos calcular com a taxa Selic a 10,5% e comparar com outros investimentos.

Cálculo do Rendimento na Poupança

A fórmula para calcular o rendimento mensal da poupança é simples:

Rendimento mensal = Valor investido × 0,5%

Aplicando os R$ 20.000:

Rendimento mensal = R$ 20.000 × 0,005 = R$ 100

Portanto, R$ 20.000 na poupança rendem aproximadamente R$ 100 por mês.