Empresa responsável por pane global de tecnologia perde R$ 65 bi e CEO pede "profundas desculpas"

As ações da empresa de segurança cibernética CrowdStrike chegaram a cair 14% na mínima desta sexta-feira, 19, após a empresa assumir a responsabilidade pela pane em sistemas de tecnologia ao redor do mundo. A perda em valor de mercado chegou a US$ 11,6 bilhões (R$ 64 bilhões, pela cotação atual). As ações da companhia são negociadas em Nova York.

Empresas de diversos setores foram afetadas pela falha de sistemas. Aeroportos estiveram entre os atingidos, assim como sistemas bancários, pagamentos por cartão de crédito, linhas de emergência e canais de televisão.

George Kurtz, CEO da CrowdStrike, informou que o problema foi causado por uma falha do software da empresa com os sistemas da Microsoft após uma atualização. O programa é responsável por detectar e alertar possíveis invasões de sistemas. A CrowdStrike afirmou que o problema já foi resolvido.

"Gostaríamos de pedir profundas desculpas pelo problema que causamos", afirmou George Kurtz nesta sexta em entrevista à rede americana NBC.

Embora Kurtz tenha dito que a origem do problema já foi solucionada, o CEO afirmou que a CrowdStrike estava trabalhando para a retomada dos sistemas de seus clientes. Enquanto isso, sua principal concorrente, a Palo Alto Networks, se valorizou quase 3% nesta sexta em Nova York.

