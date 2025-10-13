Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

BTG Pactual e Manu Cit mostram que controlar o dinheiro pode ser simples

Ferramenta simples para acompanhar despesas, organizar metas e equilibrar seu orçamento

Planilha com números (Flickr/EU Social)

Planilha com números (Flickr/EU Social)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10h06.

Última atualização em 13 de outubro de 2025 às 10h08.

Ter clareza sobre quanto entra e quanto sai do nosso bolso é o passo inicial para qualquer planejamento financeiro eficaz. Pensando nisso, o BTG Pactual, em parceria com Manu Cit, oferece uma Planilha de Gastos gratuita, desenhada para quem quer ganhar visibilidade sobre suas finanças pessoais sem complicações. 

A proposta é oferecer uma ferramenta direta ao ponto, para que você entenda seus hábitos de consumo, identifique gargalos e estabeleça metas reais. 

Por que essa planilha é importante? 

Muitas pessoas acumulam contas, aplicativos e extratos separados, o que gera falta de visão consolidada do próprio orçamento. 

A planilha do BTG Pactual e da Manu Cit resolve isso ao reunir suas despesas e receitas em um único espaço, com visualização fácil e funcionalidade pensada para o usuário comum. 

Seja qual for o seu objetivo, você não precisa ser especialista em finanças para cuidar melhor do seu dinheiro. Com a planilha desenvolvida pela Manu Cit e pelo BTG Pactual, é possível acompanhar tudo de forma simples e ganhar liberdade para alcançar suas metas. 

Principais funcionalidades da planilha financeira  

  • Orçamento mensal claro: mostra receitas x despesas, destacando onde o dinheiro está sendo consumido.
     
  • Identificação de oportunidades de economia: ao ver categoria por categoria, você percebe rapidamente onde pode cortar algo.
     
  • Metas traduzidas em números: seja trocar de carro, fazer intercâmbio ou mudar de casa, você define valores e prazos.
     
  • Organização para imprevistos e rotina: não só para sonhos grandes, mas para manter controle diário. 

Além disso, a página instrui o uso em três passos simples: 

  1. Preencha renda e despesas;
     
  1. Analise onde seu dinheiro está sendo gasto;
     
  1. Defina metas individuais e calcule quanto investir para alcançá-las.  

Quem ganha com essa planilha? 

Se você está começando a organizar sua vida financeira, mesmo com pouca familiaridade com investimentos, essa ferramenta é ideal. A proposta da planilha é justamente ser acessível a todos, sem linguagem técnica embaralhada. 

Ela ajuda especialmente quem: 

  • Quer ver controle sobre gastos mensais
     
  • Precisa organizar metas (viajar, comprar um imóvel, trocar de carro)
     
  • Deseja evitar surpresas no fim do mês 

É uma porta de entrada à educação financeira: você não precisa virar um expert para começar a ter clareza. 

Conte com o BTG Pactual: comece já seu controle 

Não deixe que o caos financeiro impeça seus projetos de acontecer. Com a Planilha de Gastos da Manu Cit e do BTG Pactual, você ganha visibilidade imediata sobre seus recursos, aprende onde pode economizar e transforma metas em valores concretos. 

Baixe gratuitamente agora e dê o primeiro passo para uma vida financeira mais organizada e consciente 

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBTG PactualBTG Pactual BankingIOF

Mais de Invest

ADRs brasileiros sobem com tom mais brando de Trump sobre a China

Pix Automático passa a ser obrigatório a partir desta segunda-feira, 13; veja como funciona

Tensão entre EUA e China, Hamas liberta reféns e Lula em Roma: o que move os mercados

Dólar recua após Trump suavizar tom contra China e ouro bate novo recorde; bolsas sobem

Mais na Exame

Brasil

CNH sem autoescola: governo divulga como será o passo a passo para tirar habilitação

Mundo

Trump diz que deseja acordo de paz com Irã após ataques a instalações nucleares

Inteligência Artificial

As profissões mais ameaçadas pela IA, e as que ela ainda não substitui

Um conteúdo Bússola

‘ECA Digital’ entrará em vigor em seis meses. Como as empresas podem se preparar?