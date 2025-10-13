BTG Pactual e Manu Cit mostram que controlar o dinheiro pode ser simples

Planilha com números (Flickr/EU Social)
Redatora
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10h06.
Última atualização em 13 de outubro de 2025 às 10h08.
Ter clareza sobre quanto entra e quanto sai do nosso bolso é o passo inicial para qualquer planejamento financeiro eficaz. Pensando nisso, o BTG Pactual, em parceria com Manu Cit, oferece uma Planilha de Gastos gratuita, desenhada para quem quer ganhar visibilidade sobre suas finanças pessoais sem complicações.
A proposta é oferecer uma ferramenta direta ao ponto, para que você entenda seus hábitos de consumo, identifique gargalos e estabeleça metas reais.
Muitas pessoas acumulam contas, aplicativos e extratos separados, o que gera falta de visão consolidada do próprio orçamento.
A planilha do BTG Pactual e da Manu Cit resolve isso ao reunir suas despesas e receitas em um único espaço, com visualização fácil e funcionalidade pensada para o usuário comum.
Seja qual for o seu objetivo, você não precisa ser especialista em finanças para cuidar melhor do seu dinheiro. Com a planilha desenvolvida pela Manu Cit e pelo BTG Pactual, é possível acompanhar tudo de forma simples e ganhar liberdade para alcançar suas metas.
Além disso, a página instrui o uso em três passos simples:
Se você está começando a organizar sua vida financeira, mesmo com pouca familiaridade com investimentos, essa ferramenta é ideal. A proposta da planilha é justamente ser acessível a todos, sem linguagem técnica embaralhada.
Ela ajuda especialmente quem:
É uma porta de entrada à educação financeira: você não precisa virar um expert para começar a ter clareza.
Não deixe que o caos financeiro impeça seus projetos de acontecer. Com a Planilha de Gastos da Manu Cit e do BTG Pactual, você ganha visibilidade imediata sobre seus recursos, aprende onde pode economizar e transforma metas em valores concretos.
Baixe gratuitamente agora e dê o primeiro passo para uma vida financeira mais organizada e consciente