BTG Pactual e Manu Cit mostram que controlar o dinheiro pode ser simples

Ter clareza sobre quanto entra e quanto sai do nosso bolso é o passo inicial para qualquer planejamento financeiro eficaz. Pensando nisso, o BTG Pactual, em parceria com Manu Cit, oferece uma Planilha de Gastos gratuita, desenhada para quem quer ganhar visibilidade sobre suas finanças pessoais sem complicações.

A proposta é oferecer uma ferramenta direta ao ponto, para que você entenda seus hábitos de consumo, identifique gargalos e estabeleça metas reais.

Quer começar o controle financeiro agora? Baixe grátis a planilha de gastos da Manu Cit com o BTG Pactual e tenha clareza sobre seu orçamento

Por que essa planilha é importante?

Muitas pessoas acumulam contas, aplicativos e extratos separados, o que gera falta de visão consolidada do próprio orçamento.

A planilha do BTG Pactual e da Manu Cit resolve isso ao reunir suas despesas e receitas em um único espaço, com visualização fácil e funcionalidade pensada para o usuário comum.

Seja qual for o seu objetivo, você não precisa ser especialista em finanças para cuidar melhor do seu dinheiro. Com a planilha desenvolvida pela Manu Cit e pelo BTG Pactual, é possível acompanhar tudo de forma simples e ganhar liberdade para alcançar suas metas.

Principais funcionalidades da planilha financeira

Orçamento mensal claro : mostra receitas x despesas, destacando onde o dinheiro está sendo consumido.



Identificação de oportunidades de economia : ao ver categoria por categoria, você percebe rapidamente onde pode cortar algo.



Metas traduzidas em números : seja trocar de carro, fazer intercâmbio ou mudar de casa, você define valores e prazos.



Organização para imprevistos e rotina : não só para sonhos grandes, mas para manter controle diário.

Além disso, a página instrui o uso em três passos simples:

Preencha renda e despesas;



Analise onde seu dinheiro está sendo gasto;



Defina metas individuais e calcule quanto investir para alcançá-las.

Quem ganha com essa planilha?

Se você está começando a organizar sua vida financeira, mesmo com pouca familiaridade com investimentos, essa ferramenta é ideal. A proposta da planilha é justamente ser acessível a todos, sem linguagem técnica embaralhada.

Organize sua vida financeira sem complicações. Use a planilha de gastos gratuita para visualizar receitas, despesas e metas

Ela ajuda especialmente quem:

Quer ver controle sobre gastos mensais



Precisa organizar metas (viajar, comprar um imóvel, trocar de carro)



Deseja evitar surpresas no fim do mês

É uma porta de entrada à educação financeira: você não precisa virar um expert para começar a ter clareza.

Conte com o BTG Pactual : comece já seu controle

Não deixe que o caos financeiro impeça seus projetos de acontecer. Com a Planilha de Gastos da Manu Cit e do BTG Pactual, você ganha visibilidade imediata sobre seus recursos, aprende onde pode economizar e transforma metas em valores concretos.

Baixe gratuitamente agora e dê o primeiro passo para uma vida financeira mais organizada e consciente