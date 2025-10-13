Carreira

Nada de PowerPoint: CEO da Perplexity deixa a IA responder tudo para investidores

Com avaliação de US$ 20 bilhões, empresa aposta em sua própria IA para responder perguntas de investidores ao vivo

IA: entenda como esse CEO usa sua IA para otimizar suas apresentações (Kimberly White/Getty Images)

Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 11h43.

Aravind Srinivas, CEO da empresa de inteligência artificial Perplexity, tem substituído os tradicionais "pitch decks" por interações mediadas por inteligência artificial.

Os pitch decks são apresentações visuais usadas para apresentar a investidores ou clientes informações sobre os fundadores, o produto e o desempenho financeiro de uma empresa.

Em vez de montar essas apresentações de slides estáticas, ele utiliza uma IA desenvolvida pela própria empresa para responder essas perguntas em tempo real.

A IA fornece respostas com dados atualizados, contexto direto e sem a intermediação de documentos complexos.

Srinivas adota um modelo em que os investidores recebem um memorando breve, seguido por um diálogo dinâmico com o sistema de IA. As respostas são fornecidas instantaneamente, exceto nos casos envolvendo informações confidenciais da empresa. As informações foram retiradas de Business Insider.

Interação em tempo real no lugar de apresentações estáticas

A proposta marca uma mudança cultural no relacionamento entre fundadores e investidores. Em vez de discursos preparados, a comunicação se adapta conforme o interesse do investidor.

Durante um webinar recente, Srinivas recebeu uma série de perguntas e, posteriormente, respondeu por e-mail com auxílio da IA.

O processo aumentou a clareza e contribuiu para a conclusão rápida do investimento.

A IA como protagonista no ecossistema de startups

Com uma avaliação próxima de US$ 20 bilhões, a Perplexity tem mostrado como a IA pode ser mais do que um produto.

A tecnologia atua como um novo canal na estrutura de negócios, especialmente na captação de recursos.

O CEO se inspira em figuras como Steve Jobs, que via a tecnologia como uma ponte para simplificar experiências.

A IA da Perplexity segue o mesmo princípio de eliminar etapas e interações desnecessárias com foco em dados, precisão e agilidade.

