Anthropic lança Claude Gov, modelos de IA personalizados para clientes da segurança nacional dos EUA

Nesta sexta-feira, 6, a Anthropic anunciou a liberação de uma nova linha de modelos de inteligência artificial voltados para clientes do setor de segurança nacional dos Estados Unidos. A novidade, batizada de Claude Gov, é uma versão personalizada da sua linha de modelos de IA, desenvolvida com base em feedback direto de clientes governamentais.

Em comparação com os modelos voltados para consumidores e empresas, estes foram projetados especificamente para utilização em planejamento estratégico, suporte operacional e análise de inteligência. Segundo a Anthropic, os modelos Claude Gov já estão em uso por agências de segurança nacional dos EUA, com acesso restrito a indivíduos que operam em ambientes classificados. Esses modelos passaram por rigorosos testes de segurança, assim como todos os outros modelos Claude da empresa.

Desenvolver modelos de IA para clientes do governo dos EUA faz parte da estratégia da empresa para conseguir fontes diversas e seguras de receita. Em novembro do ano passado, ela já havia anunciado uma parceria com a Palantir (empresa de software especializada no setor) e a AWS (divisão de computação em nuvem da Amazon, principal parceira e investidora da Anthropic) para comercializar sua IA para clientes de defesa.

Os modelos Claude Gov, segundo a empresa, são mais adequados para lidar com informações classificadas e oferecem maior compreensão de documentos críticos no contexto de inteligência e defesa. Além disso, a empresa afirma que os modelos possuem "maior proficiência" em idiomas e dialetos essenciais para operações de segurança nacional e uma "compreensão aprimorada e interpretação de dados complexos de cibersegurança para análise de inteligência."

Concorrência no setor de defesa

A Anthropic não é a única grande empresa de IA a buscar contratos com o setor de defesa dos EUA e desenvolver ferramentas específicas para esse segmento, movimento que se torna ainda mais relevante considerando o tamanho do orçamento do país para essa área e o aumento global dos gastos militares.

Enquanto a OpenAI está procurando estreitar sua relação com o Departamento de Defesa dos EUA, a Meta anunciou recentemente que está disponibilizando seus modelos Llama para parceiros do setor. Além delas, o Google está trabalhando em uma versão do Gemini capaz de operar em ambientes classificados. E a Cohere, especializada em IA para empresas, está colaborando com a Palantir para implementar suas ferramentas no setor.