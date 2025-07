Jensen Huang diz que EUA não precisam se preocupar com uso militar de produtos da Nvidia pela China

Com planos de lançar um novo chip de inteligência artificial projetado especialmente para o mercado chinês em setembro, a Nvidia busca garantias do governo Trump para evitar que o produto seja proibido logo após o lançamento. Uma eventual nova proibição aumentaria as perdas bilionárias da empresa causadas pelas restrições à exportação para a China.

Nesse sentido, em uma entrevista ao programa Fareed Zakaria GPS, da CNN, no domingo, 13, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que o governo dos EUA não precisa se preocupar com a possibilidade de o exército chinês usar os produtos de sua empresa para aprimorar suas capacidades militares.

Em resposta à crescente preocupação de Washington, Huang garantiu que o exército chinês evitará o uso da tecnologia norte-americana devido aos riscos envolvidos. “Não precisamos nos preocupar com isso”, disse Huang, acrescentando que “simplesmente não podem confiar nisso”.

Huang e outros executivos do setor perderam bilhões de dólares devido às regras cada vez mais rígidas que visam bloquear o acesso da China às tecnologias de inteligência artificial mais avançadas. O governo dos EUA argumenta que o uso irrestrito desses componentes representa um risco à segurança nacional.

Ao contrário, executivos como Huang defendem que são as restrições que irão estimular o desenvolvimento de alternativas domésticas na China, as quais poderão, posteriormente, rivalizar com as concorrentes ocidentais. Nos últimos meses, apesar dos custos e atrasos, empresas chinesas têm testado e migrado sua IA para chips locais.

Postura diplomática

Antes da viagem à Pequim, onde deve se reunir com líderes chineses na Exposição Internacional de Cadeia de Suprimentos, marcada para iniciar na quarta-feira, 16, Huang esteve em Washington e se reuniu com Donald Trump. O CEO adota uma postura diplomática em meio às tensões entre EUA e China.

Ao mesmo tempo que reforçou seu ponto de vista, Huang elogiou os esforços da administração Trump para aumentar a produção doméstica de semicondutores. Isso porque a Nvidia e outras empresas dependem da TSMC, cuja maioria das fábricas está localizada na ilha de Taiwan, próxima à China.

Trump, por sua vez, destacou o sucesso da Nvidia e seu crescimento, tornando-se a primeira empresa da história a atingir uma capitalização de mercado de US$ 4 trilhões. Detalhes da reunião na Casa Branca entre os dois não foram divulgados, mas até agora não houve mudanças no posicionamento norte-americana.