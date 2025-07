Grok 4: a IA de Musk 'mais inteligente que pós-graduandos' — mas será que é mesmo?

Na última quarta-feira, 9, Elon Musk apresentou o Grok 4, a nova geração da inteligência artificial da sua empresa xAI.

No lançamento, o bilionário afirmou que a Grok 4 é “mais inteligente do que quase todos os estudantes de pós-graduação”, prometendo um salto tecnológico que deixaria para trás concorrentes como o futuro GPT-5 da OpenAI e o Gemini 2.5 Pro do Google.

Mas, antes de nos deslumbrarmos com essa promessa, vale perguntar: o que significa, na prática, uma IA “mais inteligente que pós-graduandos”?

O que é a Grok 4 e sua origem

Por trás desse avanço está a xAI, empresa fundada por Musk em 2023, que desde sua estreia vem acelerando o desenvolvimento da Grok em versões sucessivas — da 1.5 à 4 — cada uma prometendo mais poder e sofisticação.

O nome “Grok”, inspirado na ficção científica, significa "uma compreensão profunda", mas será que a Grok 4 realmente entende o mundo ou apenas manipula dados com mais eficiência?

Tecnicamente, a Grok 4 usa redes neurais transformadoras e é treinada com um grande volume de dados, incluindo interações em tempo real na plataforma X.

No campo dos benchmarks, a Grok 4 se destaca, superando concorrentes em provas complexas que simulam desafios acadêmicos. Mas vale lembrar que inteligência não é apenas acerto em testes: envolve ética, senso crítico e responsabilidade, áreas em que as IAs ainda tropeçam.

Mas como ela funciona?

A Grok 4 é uma inteligência artificial multimodal, com alta capacidade de raciocínio e integração em produtos reais. A IA foi projetada para ser uma ferramenta capaz de resolver problemas complexos de várias áreas do conhecimento e está sendo integrada em diversos produtos da Tesla e da plataforma X (antigo Twitter).

Ela funciona por meio de uma arquitetura de grandes modelos de linguagem (LLM), sendo treinada para lidar com dados de diversas fontes, como textos, imagens e interações em tempo real na plataforma X. A versão base do Grok 4 é altamente integrada à rede social, o que lhe permite acessar tendências e dados de atualidades para melhorar suas respostas.

Além da versão padrão, existe o Grok 4 Heavy, uma versão premium que utiliza múltiplos agentes simultaneamente para resolver problemas complexos. Essa versão está disponível exclusivamente para assinantes do plano SuperGrok Heavy, com custo de US$ 300 mensais.

A IA também conta com uma versão especializada para programadores, o Grok 4 Code, que auxilia na escrita e depuração de códigos, competindo com ferramentas como o GitHub Copilot.

Desempenho e comparativo com outras IAs

Em benchmarks acadêmicos, o Grok 4 obteve um desempenho notável no “Último Exame da Humanidade”, com 25,4% de acerto sem uso de ferramentas, superando o Google Gemini 2.5 Pro, e chegando a 44,4% com ferramentas ativadas.

Modelo de IA Capacidade Multimodal Desempenho no “Último Exame” Integração em Produtos Foco em Código Grok 4 Sim 25,4% (base), 44,4% (com ferramentas) Tesla, X, API Sim GPT-4 (OpenAI) Sim Cerca de 35% Bing, ChatGPT Sim Gemini 2.5 Pro (Google) Sim 24% Google Workspace Sim Claude Opus 4 Sim Cerca de 38% Claude, Amazon Sim

Onde a Grok atua

A Grok 4 já está integrada em diversos produtos e plataformas, ampliando seu alcance:

Plataforma X (antigo Twitter): funciona como assistente conversacional, interagindo em tempo real com os usuários.

Veículos Tesla: será integrada como assistente de voz para navegação e diagnósticos, com lançamento previsto para a próxima semana.

API para desenvolvedores: permite que empresas e programadores utilizem a IA para diversas finalidades, como automação e análise de dados.

Aplicativos móveis: disponível para iOS e Android, aumentando o acesso ao público geral.

Setores corporativos: empresas nos segmentos de finanças, saúde e marketing já utilizam a Grok para análise de dados, atendimento ao cliente e geração de conteúdo.

Planos e preços

A xAI oferece diferentes planos para acesso à Grok: