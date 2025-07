Google introduz resumos gerados por IA no Discover para iOS e Android nos EUA, impactando notícias

O Google, principal motor de busca do mundo, acessado por milhões de pessoas todos os dias, está sendo transformado pela inteligência artificial. A gigante da tecnologia está se reestruturando e incorporando a IA a seus serviços, o que tem gerado impactos negativos para editoras e donos de sites, que sofrem com a queda no tráfego orgânico.

Agora, o Google começou a implementar resumos gerados por IA também no Discover – o feed de notícias personalizado que aparece para usuários de dispositivos móveis, tanto iOS quanto Android. Em vez de ver uma manchete de uma publicação renomada, os usuários verão os logotipos de diversos veículos jornalísticos no canto superior esquerdo, seguidos de um resumo gerado por IA, que cita essas fontes e avisa que a tecnologia pode cometer erros.

Por enquanto, o TechCrunch confirmou que a novidade não é um teste, mas um lançamento para os Estados Unidos. Ela ainda não está disponível para todas as notícias, focando em tópicos de estilo de vida, como esportes e entretenimento. A empresa também destacou que a funcionalidade facilita a decisão dos usuários sobre quais páginas acessar.

Além dos resumos, o Google também está testando diferentes formas de apresentar notícias no Discover. Algumas histórias agora incluem um conjunto de tópicos abaixo da manchete ou são agrupadas com notícias semelhantes. Por exemplo, uma matéria sobre o acordo de Trump com a Ucrânia foi acompanhada de links para outras notícias relacionadas ao presidente, enquanto uma reportagem do Washington Post sobre a ICE – a agência de imigração e alfândega dos EUA – foi seguida de tópicos resumindo o conteúdo.

Qual o contexto dessa novidade?

Essa atualização ocorre enquanto várias publicações, como The Wall Street Journal, Yahoo, Bloomberg e USA Today, estão experimentando o uso de IA em seus próprios sites, inclusive para gerar resumos. Startups como Particle também estão usando a tecnologia para resumir notícias e permitir que os usuários vejam diferentes perspectivas ou façam perguntas para entender melhor os tópicos abordados.

Contudo, a mudança para IA gera grandes preocupações na indústria editorial. Com recursos como AI Overviews e Modo IA, os usuários já não precisam mais visitar sites diretamente para obter respostas, uma vez que o Google pode resumir as informações automaticamente.

Essa tendência também é visível em outros aplicativos de IA, como o ChatGPT. Mesmo que as referências a sites jornalísticos tenham aumentado de 1 milhão para 25 milhões, as menções às fontes não compensam a queda de audiência ou as receitas de publicidade perdidas.

Para tentar amenizar as preocupações, o Google lançou o Offerwall, uma ferramenta que permite a veículos gerarem receita além dos anúncios tradicionais, oferecendo micropagamentos, pesquisas, assinaturas de newsletters e mais. Nesse sentido, recentemente a Cloudflare também lançou um marketplace que permite a cobrança pelo acesso de IAs aos sites, o "Pay per Crawl".

No entanto, muitos editores e produtores de conteúdo para a web sentem que essas ferramentas chegaram tarde demais, pois o tráfego já está em queda. Segundo dados da Similarweb, o tráfego de buscas caiu 15% de junho de 2024 a junho de 2025, ou seja, o número segue caindo mesmo quase dois anos após o lançamento do ChatGPT, em novembro de 2022.

Além disso, a porcentagem de buscas que não resultam em cliques para sites de notícias aumentou de 56% para 69% no mesmo período. Como resposta, alguns veículos jornalísticos estão buscando acordos para licenciar seu conteúdo, como fizeram The New York Times, Condé Neast e Hearst com a Amazon.