O Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata) pode reduzir em quase 20% o custo por hora de operação de GPUs no Brasil, segundo estimativa da Forward Intelligence enviada com exclusividade à EXAME.

Para Daniel Bichuetti, co-CEO e CTO da Forlex, a redução de custos, aliada à disponibilidade de energia renovável, "pode tornar o Brasil mais competitivo para exportar serviços de treinamento e execução de modelos de IA".

A estimativa considera o custo por hora de operação das GPUs, os processadores especializados em cálculos paralelos que sustentam o treinamento e a execução de modelos avançados de inteligência artificial.

Na avaliação da Forward Intelligence, o regime pode tornar mais competitiva a exportação de capacidade computacional e de serviços de treinamento e inferência.

Instituído pela Lei nº 15.504, o Redata foi sancionado em setembro e prevê a suspensão de tributos federais na compra de equipamentos elegíveis por empresas habilitadas. A lei exige que esses projetos atendam a toda a demanda de eletricidade com fontes renováveis ou de baixa emissão, conforme critérios a serem definidos em regulamento.

Segundo a Folha de S.Paulo, o enquadramento do gás natural entre as fontes de baixa emissão é o principal ponto de disputa na regulamentação do regime.

Como a matriz elétrica brasileira pesa no custo da IA

Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), desenvolvedores de data centers avançam com projetos de geração a gás natural no próprio local de operação, sobretudo nos Estados Unidos.

O Brasil, por outro lado, tem uma matriz elétrica majoritariamente renovável, com peso relevante de hidrelétricas, eólicas e usinas solares.

A oferta de renováveis é uma vantagem para o Brasil, segundo especialistas ouvidos pela EXAME. O acesso a chips de ponta e o custo de capital seguem entre os obstáculos.

Para Bichuetti, o momento expõe um contraste: enquanto o mundo busca energia para a infraestrutura computacional, o Brasil tem usinas eólicas e solares obrigadas a frear a produção.

É o chamado curtailment, quando a geração é reduzida ou interrompida por motivos como excesso de oferta em determinados horários ou restrições na rede elétrica, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Na avaliação do executivo, instalar data centers perto de polos de geração renovável pode ajudar a aproveitar melhor parte da energia que deixa de ser gerada nos períodos de corte.

Isso depende, no entanto, de conexão, transmissão e fornecimento contínuo. O treinamento de modelos de IA consome grandes volumes de processamento por períodos longos e exige eletricidade previsível. Por isso, segundo ele, a regulamentação precisa conciliar as exigências ambientais com a viabilidade técnica dos projetos, sem desperdiçar a vantagem brasileira na geração limpa.

O que mudaria para as empresas que desenvolvem IA

Bichuetti vê na IA uma chance de diversificar a economia. Para ele, o Brasil corre o risco de limitar sua inserção internacional a setores tradicionais, como agronegócio e siderurgia, justamente quando a reorganização das cadeias globais abre espaço para atividades de maior intensidade tecnológica.

"Essa transformação, entretanto, exige distinguir dois segmentos do mercado. O primeiro envolve a construção e a operação de data centers, responsáveis por disponibilizar energia, refrigeração, conectividade e capacidade computacional", afirma. "O segundo compreende as empresas que utilizam essa infraestrutura para desenvolver, treinar e operar modelos de IA, conhecidas como AI producers."

É no segundo grupo que a redução do custo computacional pesa mais, na avaliação da empresa. Com GPUs mais baratas de operar, produzir tecnologia no Brasil e vender serviços para empresas e instituições de outros países se torna economicamente mais atraente.

A tributação, porém, não resolve tudo. O preço da energia, a oferta de equipamentos, a conectividade internacional e a previsibilidade regulatória também entram no custo final do processamento. A própria Forward Intelligence ressalta que os quase 20% são um potencial, que varia conforme a estrutura de custos de cada operação.

Quanto custa instalar um data center de IA

Um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), encomendado pela Scala Data Centers e pela Norgás, estima em cerca de R$ 25 bilhões o investimento em um data center de IA de 100 megawatts (MW). Desse total, cerca de R$ 5 bilhões correspondem à infraestrutura física e R$ 20 bilhões a equipamentos de computação, como servidores, GPUs e sistemas de armazenamento.

Com juros altos, o financiamento fica mais caro e ganham importância as linhas de crédito de longo prazo e os mecanismos que reduzem o risco para o investidor. Para Bichuetti, o interesse crescente de bancos e fundos especializados em infraestrutura digital mostra uma mudança na forma como o mercado enxerga o potencial econômico da IA. Terrenos com acesso a energia e conectividade também passaram a pesar na análise dos projetos.

Operadoras já se preparavam para essa onda antes mesmo da sanção. A Ascenty, por exemplo, contou à EXAME que já tinha terrenos e conexões de energia preparados para expandir suas operações, independentemente da aprovação do regime.

A indefinição das regras, no entanto, dificulta o planejamento. Além do gás natural, Bichuetti aponta a necessidade de compatibilizar o Redata com a reforma tributária.

A partir de 2027, PIS e Cofins serão substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), o que muda o cenário fiscal usado na formulação do regime.

Pela lei, os benefícios do Redata para PIS/Pasep, Cofins e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) produzem efeitos até 31 de dezembro de 2026. Para o Imposto de Importação, a lei prevê vigência de cinco anos.

Qual é o limite de consumo de água no Redata

Além da energia, os data centers consomem água nos sistemas de resfriamento. A lei do Redata exige um Índice de Eficiência Hídrica (WUE) igual ou inferior a 0,05 litro por quilowatt-hora, medido anualmente, entre outros critérios de sustentabilidade.

Bichuetti defende que a regulamentação vá além e estimule o reúso. "É possível estabelecer um percentual mínimo de água reaproveitada para novos data centers. Já existe tecnologia para isso. Uma exigência desse tipo incentiva as startups brasileiras que trabalham com reúso e ajuda a movimentar a economia", diz.