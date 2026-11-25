Cabos de rede e equipamentos de telecomunicações no data center RJ3 da Equinix, no Rio de Janeiro (Dado Galdieri/Bloomberg via Getty Images/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 11h20.
O Redata pode reduzir em quase 20% o custo por hora de operação de GPUs no Brasil, segundo estimativa da Forward Intelligence. A economia varia conforme a operação. A lei prevê incentivos para a compra de equipamentos, e o enquadramento do gás natural é um dos pontos em discussão na regulamentação.
O Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata) pode reduzir em quase 20% o custo por hora de operação de GPUs no Brasil, segundo estimativa da Forward Intelligence enviada com exclusividade à EXAME.
Para Daniel Bichuetti, co-CEO e CTO da Forlex, a redução de custos, aliada à disponibilidade de energia renovável, "pode tornar o Brasil mais competitivo para exportar serviços de treinamento e execução de modelos de IA".
A estimativa considera o custo por hora de operação das GPUs, os processadores especializados em cálculos paralelos que sustentam o treinamento e a execução de modelos avançados de inteligência artificial.
Na avaliação da Forward Intelligence, o regime pode tornar mais competitiva a exportação de capacidade computacional e de serviços de treinamento e inferência.
Instituído pela Lei nº 15.504, o Redata foi sancionado em setembro e prevê a suspensão de tributos federais na compra de equipamentos elegíveis por empresas habilitadas. A lei exige que esses projetos atendam a toda a demanda de eletricidade com fontes renováveis ou de baixa emissão, conforme critérios a serem definidos em regulamento.
Segundo a Folha de S.Paulo, o enquadramento do gás natural entre as fontes de baixa emissão é o principal ponto de disputa na regulamentação do regime.
Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), desenvolvedores de data centers avançam com projetos de geração a gás natural no próprio local de operação, sobretudo nos Estados Unidos.
O Brasil, por outro lado, tem uma matriz elétrica majoritariamente renovável, com peso relevante de hidrelétricas, eólicas e usinas solares.
A oferta de renováveis é uma vantagem para o Brasil, segundo especialistas ouvidos pela EXAME. O acesso a chips de ponta e o custo de capital seguem entre os obstáculos.
Para Bichuetti, o momento expõe um contraste: enquanto o mundo busca energia para a infraestrutura computacional, o Brasil tem usinas eólicas e solares obrigadas a frear a produção.
É o chamado curtailment, quando a geração é reduzida ou interrompida por motivos como excesso de oferta em determinados horários ou restrições na rede elétrica, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
Na avaliação do executivo, instalar data centers perto de polos de geração renovável pode ajudar a aproveitar melhor parte da energia que deixa de ser gerada nos períodos de corte.
Isso depende, no entanto, de conexão, transmissão e fornecimento contínuo. O treinamento de modelos de IA consome grandes volumes de processamento por períodos longos e exige eletricidade previsível. Por isso, segundo ele, a regulamentação precisa conciliar as exigências ambientais com a viabilidade técnica dos projetos, sem desperdiçar a vantagem brasileira na geração limpa.
Bichuetti vê na IA uma chance de diversificar a economia. Para ele, o Brasil corre o risco de limitar sua inserção internacional a setores tradicionais, como agronegócio e siderurgia, justamente quando a reorganização das cadeias globais abre espaço para atividades de maior intensidade tecnológica.
"Essa transformação, entretanto, exige distinguir dois segmentos do mercado. O primeiro envolve a construção e a operação de data centers, responsáveis por disponibilizar energia, refrigeração, conectividade e capacidade computacional", afirma. "O segundo compreende as empresas que utilizam essa infraestrutura para desenvolver, treinar e operar modelos de IA, conhecidas como AI producers."
É no segundo grupo que a redução do custo computacional pesa mais, na avaliação da empresa. Com GPUs mais baratas de operar, produzir tecnologia no Brasil e vender serviços para empresas e instituições de outros países se torna economicamente mais atraente.
A tributação, porém, não resolve tudo. O preço da energia, a oferta de equipamentos, a conectividade internacional e a previsibilidade regulatória também entram no custo final do processamento. A própria Forward Intelligence ressalta que os quase 20% são um potencial, que varia conforme a estrutura de custos de cada operação.
Um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), encomendado pela Scala Data Centers e pela Norgás, estima em cerca de R$ 25 bilhões o investimento em um data center de IA de 100 megawatts (MW). Desse total, cerca de R$ 5 bilhões correspondem à infraestrutura física e R$ 20 bilhões a equipamentos de computação, como servidores, GPUs e sistemas de armazenamento.
Com juros altos, o financiamento fica mais caro e ganham importância as linhas de crédito de longo prazo e os mecanismos que reduzem o risco para o investidor. Para Bichuetti, o interesse crescente de bancos e fundos especializados em infraestrutura digital mostra uma mudança na forma como o mercado enxerga o potencial econômico da IA. Terrenos com acesso a energia e conectividade também passaram a pesar na análise dos projetos.
Operadoras já se preparavam para essa onda antes mesmo da sanção. A Ascenty, por exemplo, contou à EXAME que já tinha terrenos e conexões de energia preparados para expandir suas operações, independentemente da aprovação do regime.
A indefinição das regras, no entanto, dificulta o planejamento. Além do gás natural, Bichuetti aponta a necessidade de compatibilizar o Redata com a reforma tributária.
A partir de 2027, PIS e Cofins serão substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), o que muda o cenário fiscal usado na formulação do regime.
Pela lei, os benefícios do Redata para PIS/Pasep, Cofins e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) produzem efeitos até 31 de dezembro de 2026. Para o Imposto de Importação, a lei prevê vigência de cinco anos.
Além da energia, os data centers consomem água nos sistemas de resfriamento. A lei do Redata exige um Índice de Eficiência Hídrica (WUE) igual ou inferior a 0,05 litro por quilowatt-hora, medido anualmente, entre outros critérios de sustentabilidade.
Bichuetti defende que a regulamentação vá além e estimule o reúso. "É possível estabelecer um percentual mínimo de água reaproveitada para novos data centers. Já existe tecnologia para isso. Uma exigência desse tipo incentiva as startups brasileiras que trabalham com reúso e ajuda a movimentar a economia", diz.
É o Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter, instituído pela Lei nº 15.504. Ele prevê a suspensão de tributos federais na compra de equipamentos elegíveis por empresas habilitadas.
Quase 20% no custo por hora, segundo estimativa da Forward Intelligence. O número depende da estrutura de custos de cada operação.
O treinamento de IA consome muita eletricidade por longos períodos. A matriz majoritariamente limpa do Brasil é vista como vantagem frente a países que dependem de fontes fósseis.
É a redução ou interrupção da geração de energia, por exemplo, em momentos de excesso de oferta ou por restrições na rede elétrica.
A regulamentação, incluindo o enquadramento do gás natural nos critérios de baixa emissão e a adaptação do regime à reforma tributária, com a chegada da CBS em 2027.
Entre elas, um índice de eficiência hídrica (WUE) de no máximo 0,05 litro por quilowatt-hora, aferido todo ano.
Glossário
O que é GPU?
Unidade de Processamento Gráfico, processadores especializados em cálculos paralelos usados no treinamento e execução de modelos de IA.
O que é inferência?
Execução de modelos de IA para prever ou classificar dados, diferente do treinamento que envolve aprender com dados existentes.
O que significa curtailment?
Redução ou interrupção da geração de energia para manter o equilíbrio do sistema elétrico, frequentemente afetando fontes renováveis.
Significado de CBS:
Contribuição sobre Bens e Serviços, tributo que substituirá PIS e Cofins a partir de 2027 na reforma tributária brasileira.
O que quer dizer WUE?
Índice de Eficiência Hídrica, métrica que mede o consumo de água por quilowatt-hora em data centers, exigido pelo Redata como critério de sustentabilidade.