Um engenheiro de inteligência artificial pode receber mais de R$ 27 mil mensais no Brasil.

O valor aparece no Guia Salarial 2026 da Robert Half e ajuda a dimensionar a valorização de profissionais capazes de desenvolver e implementar sistemas inteligentes nas empresas.

A remuneração chama atenção, mas corresponde a uma função que exige conhecimentos avançados de programação, matemática e desenvolvimento de modelos.

O interesse das organizações por essas competências aparece também no levantamento Empregos em Alta 2026, do LinkedIn, que colocou a engenharia de inteligência artificial na liderança do ranking de cargos com maior crescimento no Brasil.

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Quais profissões ligadas à IA estão em alta?

A engenharia de inteligência artificial ocupa o primeiro lugar na lista do LinkedIn, elaborada a partir de dados sobre o mercado brasileiro entre 2023 e 2025.

O profissional desenvolve sistemas capazes de analisar informações, identificar padrões e realizar previsões.

Entre os conhecimentos associados à função estão programação, aprendizado de máquina e arquitetura de sistemas.

Outra carreira relevante é a de especialista em IA e machine learning, responsável por desenvolver e aprimorar modelos que aprendem a partir de dados.

Já o cientista de dados trabalha na organização, análise e interpretação de grandes volumes de informações.

A inteligência artificial pode integrar suas atividades, especialmente na construção de modelos preditivos.

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Quanto ganham os profissionais de IA no Brasil?

O Guia Salarial 2026 da Robert Half apresenta referências mensais para diferentes funções relacionadas à tecnologia.

Para engenheiros de inteligência artificial, a remuneração projetada varia de R$ 19.500 a R$ 27.100, com valor central de R$ 25 mil.

Especialistas em IA e machine learning aparecem com salários entre R$ 17.950 e R$ 23.550, enquanto especialistas e cientistas de dados apresentam faixa de R$ 14.700 a R$ 24.600.

Os valores representam referências de remuneração para contratações, considerando diferentes níveis de experiência e qualificação.

Salários efetivamente oferecidos podem variar conforme empresa, localização e responsabilidades.

Quais competências aparecem nas exigências das vagas?

Para funções técnicas, conhecimentos em Python, linguagem de programação utilizada no desenvolvimento de aplicações de IA, costumam ser relevantes.

Profissionais de dados também precisam dominar ferramentas de consulta e tratamento de informações, como SQL, além de estatística e métodos de análise.

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Na engenharia de IA, ganha importância a capacidade de integrar modelos a sistemas utilizados pelas empresas, considerando desempenho e segurança.

A experiência prática com projetos e a compreensão dos problemas que a tecnologia pretende resolver ajudam a demonstrar essas competências.

Como se preparar para trabalhar com inteligência artificial?

O caminho de qualificação depende da formação anterior e da função desejada.

Profissionais de tecnologia podem aprofundar conhecimentos em machine learning e engenharia de dados.

Quem atua em áreas de negócios pode começar por análise de dados e aplicações de IA relacionadas à própria atividade.

Cursos, especializações e projetos práticos permitem desenvolver conhecimentos e construir experiências demonstráveis.

A comparação entre requisitos das vagas e competências já adquiridas ajuda a definir quais habilidades precisam ser desenvolvidas antes de disputar uma oportunidade.