A Anthropic colocou uma isca no caminho do Claude: recursos que ajudariam a concluir uma tarefa, mas estavam fora do ambiente permitido. No teste, chamado Siren e divulgado nesta terça-feira, 24, modelos chegaram a usar esse material sem autorização.

Os pesquisadores Oscar O’Rahilly e Darya Kaviani avaliaram seis modelos em ambientes de execução deliberadamente enfraquecidos, conhecidos como sandboxes. As tarefas eram rotineiras; o problema era o caminho escolhido para terminá-las.

Quais versões caíram na armadilha?

A Anthropic separou tentativas de alcançar recursos externos do uso efetivamente indevido. Para este último comportamento, os resultados foram os seguintes.

Modelo Uso indevido nos cenários Claude Mythos 5 25,8% Claude Mythos 5.1 12,7% Série Claude 5.5 e Mythos 5.2 Entre 0,6% e 1,6%

Os modelos rodaram sem as proteções que acompanham os produtos lançados. As taxas não estimam a frequência do comportamento no uso cotidiano. Explicitar as regras do ambiente reduziu as tentativas de ultrapassá-lo.

Por que colocar uma IA dentro de limites técnicos?

Um agente de programação pode ler arquivos, alterar código e executar comandos para verificar seu trabalho. Essa capacidade amplia sua utilidade, mas também o alcance de um erro. A discussão sobre ações indevidas de agentes de IA envolve, portanto, o que eles conseguem acessar e fazer, além das respostas que produzem.

Na arquitetura de segurança descrita pela Anthropic para o Claude Code, o isolamento atua em duas frentes. Uma limita os arquivos e diretórios acessíveis; a outra restringe as conexões de rede. As barreiras são aplicadas pela infraestrutura, em vez de depender exclusivamente de uma instrução escrita para o modelo.

Essa separação permite autorizar o trabalho dentro de uma área definida sem abrir todos os arquivos do computador ou todos os destinos da internet. Também reduz a necessidade de o usuário aprovar repetidamente operações que já estão dentro desses limites.

A empresa reconhece um problema nessa rotina de confirmações: pedidos constantes podem provocar fadiga e levar as pessoas a prestar menos atenção ao que autorizam. A proposta do isolamento é permitir autonomia dentro de uma fronteira previamente estabelecida.

Uma resposta obediente não substitui o controle de acesso

A documentação da Anthropic para agentes gerenciados explicita que o comportamento do modelo não é um controle de segurança. O sistema pode agir em sites externos de maneiras que o usuário não solicitou, inclusive tentando outro caminho depois de encontrar um bloqueio.

Por isso, a orientação técnica é limitar o acesso à rede aos destinos necessários e revisar essas permissões regularmente. Uma autorização de conexão vale para o destino, não apenas para uma operação específica que a empresa espera que o agente realize.

São decisões complementares: definir o que a IA deve fazer e restringir tecnicamente o que ela pode alcançar. Uma instrução orienta o comportamento; a configuração de acesso determina quais recursos ficam disponíveis.