Os próximos modelos de inteligência artificial (IA) da OpenAI e da Anthropic superam qualquer sistema já lançado em matemática, ciência e pesquisa de IA, mas ficaram mais difíceis de controlar em testes internos. Segundo funcionários das duas empresas ouvidos pelo Axios, parte deles pode nunca chegar ao público.

A reportagem, publicada nesta terça-feira, 24, ouviu mais de duas dezenas de pessoas com conhecimento das discussões. Entre as opções em debate estão manter futuros modelos de fronteira restritos aos laboratórios ou interromper o treinamento de versões ainda mais avançadas.

Não há anúncio de que as empresas tenham tomado uma dessas decisões para toda a próxima geração.

No domingo, 22, Jakub Pachocki, cientista-chefe da OpenAI, defendeu um limite para o avanço dos sistemas mais potentes até que existam meios confiáveis de controlá-los. A proposta não equivale a um compromisso das empresas de parar.

Por que desempenho não equivale a segurança?

Acertar uma tarefa difícil e seguir as regras para resolvê-la são coisas diferentes. No aprendizado por reforço, um sistema é treinado para receber pontuações maiores por determinados resultados.

Se a pontuação não capta o que os pesquisadores querem, um modelo pode ir bem no teste sem se comportar como o esperado. Essa diferença é central para o alinhamento de IA.

O valor desses sistemas para a pesquisa já apareceu fora dos laboratórios. O matemático Levent Alpöge apresentou uma demonstração da hipótese de Riemann com a ajuda de uma versão de pesquisa do Claude.

As comunidades Lean e Mathlib disseram ter verificado formalmente a prova. O resultado atesta um trabalho matemático específico, não a segurança do modelo para outros usos.

O que OpenAI e Anthropic já fizeram?

A OpenAI disse ao Axios que adotou requisitos de segurança que podem atrasar lançamentos. Em documento publicado na quarta-feira, 18, a empresa já havia citado pausas em treinamentos internos e a decisão de adiar o GPT-6.1 Astra para ter mais tempo de cumprir seus critérios de segurança.

A medida não é uma suspensão geral. A OpenAI liberou o GPT-6.2 Astra e o GPT-6.2 Sol para usos profissionais e integração em outros produtos na terça-feira, 17. Na segunda-feira, 23, começou a disponibilizar no ChatGPT uma versão do GPT-6.2 Sol voltada a conversas do dia a dia. São lançamentos distintos dos sistemas inéditos em debate.

A Anthropic disse ao Axios que adiou uma etapa de pré-treinamento para reforçar a segurança e que manter um sistema dentro da empresa não elimina riscos.

Em texto publicado neste mês, a empresa informou ter endurecido regras de avaliação, incluindo a suspensão temporária de parte dos testes que davam acesso à internet aos modelos.