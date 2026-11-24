OpenAI: funcionários da empresa e da Anthropic relatam dificuldades para controlar modelos inéditos de IA (Heather Diehl/Getty Images/AFP /AFP)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08h49.
Funcionários de OpenAI e Anthropic ouvidos pelo Axios afirmam que alguns modelos inéditos ficaram mais capazes e mais difíceis de controlar. As empresas confirmaram medidas pontuais de segurança, mas não anunciaram suspensão geral de lançamentos.
Os próximos modelos de inteligência artificial (IA) da OpenAI e da Anthropic superam qualquer sistema já lançado em matemática, ciência e pesquisa de IA, mas ficaram mais difíceis de controlar em testes internos. Segundo funcionários das duas empresas ouvidos pelo Axios, parte deles pode nunca chegar ao público.
A reportagem, publicada nesta terça-feira, 24, ouviu mais de duas dezenas de pessoas com conhecimento das discussões. Entre as opções em debate estão manter futuros modelos de fronteira restritos aos laboratórios ou interromper o treinamento de versões ainda mais avançadas.
Não há anúncio de que as empresas tenham tomado uma dessas decisões para toda a próxima geração.
No domingo, 22, Jakub Pachocki, cientista-chefe da OpenAI, defendeu um limite para o avanço dos sistemas mais potentes até que existam meios confiáveis de controlá-los. A proposta não equivale a um compromisso das empresas de parar.
Acertar uma tarefa difícil e seguir as regras para resolvê-la são coisas diferentes. No aprendizado por reforço, um sistema é treinado para receber pontuações maiores por determinados resultados.
Se a pontuação não capta o que os pesquisadores querem, um modelo pode ir bem no teste sem se comportar como o esperado. Essa diferença é central para o alinhamento de IA.
O valor desses sistemas para a pesquisa já apareceu fora dos laboratórios. O matemático Levent Alpöge apresentou uma demonstração da hipótese de Riemann com a ajuda de uma versão de pesquisa do Claude.
As comunidades Lean e Mathlib disseram ter verificado formalmente a prova. O resultado atesta um trabalho matemático específico, não a segurança do modelo para outros usos.
A OpenAI disse ao Axios que adotou requisitos de segurança que podem atrasar lançamentos. Em documento publicado na quarta-feira, 18, a empresa já havia citado pausas em treinamentos internos e a decisão de adiar o GPT-6.1 Astra para ter mais tempo de cumprir seus critérios de segurança.
A medida não é uma suspensão geral. A OpenAI liberou o GPT-6.2 Astra e o GPT-6.2 Sol para usos profissionais e integração em outros produtos na terça-feira, 17. Na segunda-feira, 23, começou a disponibilizar no ChatGPT uma versão do GPT-6.2 Sol voltada a conversas do dia a dia. São lançamentos distintos dos sistemas inéditos em debate.
A Anthropic disse ao Axios que adiou uma etapa de pré-treinamento para reforçar a segurança e que manter um sistema dentro da empresa não elimina riscos.
Em texto publicado neste mês, a empresa informou ter endurecido regras de avaliação, incluindo a suspensão temporária de parte dos testes que davam acesso à internet aos modelos.
Não. O Axios relatou debates sobre restringir futuros modelos ou interromper treinamentos. As duas empresas reconheceram medidas pontuais de segurança, não uma decisão de suspender todos os lançamentos.
Um teste mede o comportamento nas situações escolhidas pelos avaliadores. Acertar tarefas difíceis não demonstra que o sistema respeitará os limites em outras condições.
Não. A Anthropic diz que a gestão de riscos começa no treinamento e abrange também o uso interno, não apenas os sistemas liberados ao público.
Glossário
Modelos de fronteira
Sistemas que estão entre os mais avançados de sua geração.
Aprendizado por reforço
Treinamento que usa recompensas para incentivar comportamentos ou resultados.
Alinhamento de IA
Trabalho para fazer o comportamento do sistema respeitar objetivos e limites definidos.
Pré-treinamento
Etapa inicial em que um modelo aprende padrões a partir de grandes volumes de dados.