Processada por empresas de Elon Musk, Apple refuta violação antitruste em parceria com OpenAI

A Apple se defendeu, nesta terça-feira, 30, em um processo movido pela xAI, startup de inteligência artificial de Elon Musk, afirmando que não cometeu nenhuma infração ao escolher a OpenAI para integrar a IA generativa ao sistema operacional do iPhone, em vez de optar pela empresa de Musk.

Em um documento judicial, os advogados da empresa ressaltaram que, mesmo que tenha feito a parceria com a OpenAI inicialmente, “é amplamente sabido que a Apple pretende colaborar com outros chatbots generativos” no futuro.

Essa disputa teve início em agosto, quando a xAI e o X, rede social também de Musk, processaram a Apple e a OpenAI. A ação alega que a preferência pela desenvolvedora do ChatGPT, liderada por Sam Altman, prejudicou a inovação na indústria de IA e limitou as opções para os consumidores. O valor da ação gira em torno de bilhões de dólares.

A Apple pediu ao tribunal de Fort Worth, Texas, que rejeite o caso. Ela argumenta que a alegação de violação antitruste feita pelas empresas de Musk é baseada em “especulação sobre especulação”. Seus advogados também refutaram a ideia de que ela teria a obrigação de firmar parcerias com todos os chatbots de IA generativa. “As leis antitruste não exigem isso”, afirmaram.

Na ação, as empresas de Musk argumentam que a Apple não poderia fazer parceria com a OpenAI sem também firmar acordos com todos os outros concorrentes de IA, independentemente de questões de qualidade, segurança, privacidade ou outros fatores. O caso, denominado X Corp. vs Apple Inc., está em andamento no Tribunal Distrital dos Estados Unidos localizado no norte do Texas, em Fort Worth.

Musk vs Altman

Esse é mais um capítulo na tensa relação entre os antigos aliados Elon Musk e Sam Altman. Ambos cofundaram a OpenAI, em 2015, como um laboratório de pesquisa sem fins lucrativos, mas sua relação se deteriorou nos últimos anos.

Em 2024, Musk processou a OpenAI e seu CEO, Altman, alegando quebra de contrato e priorização do lucro. Ele também tenta impedir a reestruturação com fins lucrativos buscada pela OpenAI.

Do outro lado, a desenvolvedora do ChatGPT recentemente contratou um ex-diretor financeiro da xAI e, juntamente com seu CEO, deve apoiar uma nova iniciativa ligada a chips cerebrais para competir diretamente com a Neuralink, também de Musk. Além disso, ambos alternaram papéis de influência no atual governo Donald Trump.