Sam Altman e OpenAI apoiam rival para disputar mercado de chips cerebrais com Neuralink

Em 2015, Sam Altman e Elon Musk trabalharam juntos na fundação da OpenAI, uma startup que mudaria o mundo, principalmente com o lançamento do ChatGPT no final de 2022. No entanto, a antiga parceria se transformou em desavença e, agora, deve ganhar um novo capítulo, chegando ao campo dos chips cerebrais.

Segundo o Financial Times, Altman está prestes a apoiar uma nova empresa que competirá diretamente com a Neuralink no setor das interfaces cérebro-computador. Desde a saída de Musk da OpenAI, em 2018, os dois se tornaram rivais, especialmente no campo da IA. Ambos também alternaram papéis de influência no atual governo Donald Trump.

Chamado Merge Labs, o empreendimento está em processo de captação de recursos e já é avaliado em US$ 850 milhões, com grande parte do capital esperado vindo da equipe de investimentos da OpenAI. A empresa tem como objetivo levantar US$ 250 milhões.

Embora as negociações ainda estejam em estágio inicial, Altman não investirá pessoalmente ou terá um papel diário no projeto. Ele, no entanto, incentivou o investimento na Merge Labs e ajudará no lançamento da empresa, ao lado de Alex Blania, responsável pelo projeto World, que envolve identificação digital por escaneamento ocular e também tem o apoio do CEO.

A Merge Labs se junta a uma série de startups que buscam aproveitar os avanços recentes em inteligência artificial para desenvolver interfaces cérebro-computador mais eficazes. O nome da empresa se refere ao que muitos no Vale do Silício chamam de “o merge”, um momento futurístico no qual humanos e máquinas se fundem.

Altman já havia especulado sobre a possibilidade dessa fusão em um post de blog de 2017, sugerindo que isso poderia ocorrer até 2025. Neste ano, ele afirmou, em outra postagem, que os avanços tecnológicos poderiam levar à criação de interfaces cérebro-computador de alta largura de banda em breve.

Competição direta com a Neuralink

A Merge Labs entrará em competição direta com a Neuralink, fundada por Musk em 2016, que visa conectar o cérebro humano diretamente a computadores. Recentemente, a empresa anunciou a realização de um estudo clínico com hospitais do Reino Unido, com o objetivo de testar sua tecnologia no controle de ferramentas digitais e físicas com a mente por pacientes com paralisia severa.

Enquanto a Neuralink, que neste ano levantou US$ 650 milhões com uma avaliação de US$ 9 bilhões, lidera o setor de interfaces cérebro-computador, outras startups como Precision Neuroscience e Synchron estão correndo para alcançar a companhia de Musk. Com o apoio de Altman, a Merge Labs será mais uma delas.