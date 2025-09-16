OpenAI contrata ex-diretor financeiro da xAI para supervisionar gastos com infraestrutura

A OpenAI contratou Mike Liberatore, ex-diretor financeiro da xAI, de Elon Musk, para assumir uma posição semelhante na startup de inteligência artificial, com a responsabilidade de supervisionar seus gastos massivos com infraestrutura.

Liberatore, que deixou a xAI em julho após apenas três meses no cargo, começa nesta terça-feira, 16, conforme informou um porta-voz da empresa à CNBC. Ele se reportará à CFO Sarah Friar e trabalhará com a equipe de Greg Brockman, responsável pela gestão dos contratos e do capital relacionado à estratégia de computação da OpenAI.

Essa contratação marca mais um movimento na crescente disputa entre o CEO da OpenAI, Sam Altman, e Musk que, após uma amizade e a cofundação da desenvolvedora do ChatGPT, se tornaram rivais amargos.

A OpenAI foi criada em 2015 como um laboratório de pesquisa sem fins lucrativos, mas a relação entre os dois se deteriorou publicamente nos últimos anos, à medida que a empresa se transformou em um negócio comercial de rápido crescimento, financiado principalmente pela Microsoft.

Musk, inclusive, processou Altman e a OpenAI no ano passado por quebra de contrato e, desde então, tem tentado impedir o esforço da empresa para se reestruturar como uma entidade com fins lucrativos.

Apesar desses esforços, a startup deu um passo importante nessa transição na semana passada, anunciando um acordo preliminar com a Microsoft, que precisa dar aval à reestruturação, e confirmando que sua matriz sem fins lucrativos continuará com a supervisão da empresa, mantendo participação acionária superior a US$ 100 bilhões.

Recentemente avaliada por investidores em US$ 500 bilhões, a OpenAI tem aumentado constantemente seus compromissos com computação, incluindo um acordo de US$ 300 bilhões durante cinco anos com a Oracle – o que corresponde a seis vezes a receita recorrente anual de US$ 10 bilhões, atingida em junho.

Trajetória de Liberatore

Antes da xAI, Liberatore passou quase nove anos no Airbnb. Ele também já ocupou cargos financeiros seniores em SquareTrade, eBay e PayPal.

Na xAI, o executivo ajudou a organizar uma venda de dívida de US$ 5 bilhões junto com uma captação de US$ 5 bilhões em ações, apoiada parcialmente pela SpaceX, além de aprovar planos de expansão de data centers. Sua saída faz parte de uma série de desligamentos de alto escalão na startup de IA de Musk, incluindo o cofundador Igor Babuschkin.