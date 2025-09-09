A rota de fuga da OpenAI: por que a criadora do ChatGPT cogita deixar a Califórnia

Executivos da OpenAI estão preocupados com a crescente pressão política na Califórnia e os possíveis impactos em seus esforços para se tornar uma empresa com fins lucrativos. Uma última opção cogitada, segundo o Wall Street Journal, seria mudar de estado.

Grandes organizações filantrópicas, ONGs e grupos trabalhistas californianos estão se unindo contra a reestruturação da startup, que planeja criar uma nova empresa com fins lucrativos. Como a OpenAI é controlada por uma organização sem fins lucrativos, o procurador-geral do estado foi solicitado a garantir que a mudança não infrinja as leis locais.

Procuradores-gerais de Califórnia e Delaware, estados onde está, respectivamente, sediada e legalmente registrada, estão investigando o plano da OpenAI. Caso identifiquem violação das leis de organizações sem fins lucrativos de seus estados, eles possuem poder e dever legal de processar a empresa.

A mudança de estrutura é vista como essencial para a OpenAI manter seus investidores, que condicionaram US$ 19 bilhões em financiamento – quase metade do total obtido no último ano – à concessão de ações da nova empresa. Sem a reestruturação, eles podem retirar seu apoio, afetando projetos de infraestrutura e pesquisa de ponta.

Nesse contexto, a crescente pressão política é uma ameaça à reestruturação, com críticas intensas ao fato de a OpenAI, fundada em 2015 como uma organização sem fins lucrativos, estar desviando recursos públicos para fins privados.

Essa resistência se soma a outros desafios enfrentados pela empresa, como perdas anuais bilionárias, o assédio a seus talentos de IA e as tentativas de diminuir o controle da Microsoft, sua principal investidora desde 2019, sobre seus negócios.

Em busca de apoio

Preocupada com a investigação do procurador da Califórnia, a OpenAI contratou consultores próximos ao governador do estado, Gavin Newsom, realizou sessões de escuta com grupos da sociedade civil e se comprometeu a investir US$ 50 milhões em organizações comunitárias.

Em maio, a OpenAI já havia feito uma grande concessão em seu plano inicial de reestruturação, anunciando que a organização sem fins lucrativos continuaria no controle da nova empresa. Anteriormente, a ideia era separar as duas completamente. A própria Comissão Consultiva da OpenAI recomenda a continuidade da atual estrutura.

Mesmo assim, a pressão política segue crescendo, impulsionada pelos recentes suicídios de pessoas após interações prolongadas com o ChatGPT. Procuradores acreditam que tais incidentes indicam que a OpenAI priorizou lucros sobre a segurança pública ou sua missão de criar IA para o bem comum, um argumento também utilizado por Elon Musk, um dos fundadores da empresa.