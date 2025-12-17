OpenAI e Amazon negociam investimento de US$ 10 bi e acesso a chips de IA

A OpenAI está em negociações com a Amazon para um possível investimento de mais de US$ 10 bilhões, além de um acordo para utilizar seus chips de inteligência artificial, segundo a CNBC. Embora os detalhes ainda estejam sendo discutidos e sujeitos a alterações, a negociação reflete o crescente interesse da gigante do e-commerce no mercado de IA generativa.

Esse movimento ocorre após a OpenAI concluir sua reestruturação em outubro e redefinir sua relação com a Microsoft, que agora oferece maior liberdade para que a startup levante capital e firme parcerias com outras empresas do setor de IA, inclusive de computação em nuvem. Desde 2019, a Microsoft já investiu mais de US$ 13 bilhões na OpenAI, mas não detém mais o direito de preferência para fornecer infraestrutura de computação via Azure.

Com o acordo, a Amazon, que já investiu ao menos US$ 8 bilhões na Anthropic, rival da OpenAI, ampliaria sua participação no mercado de IA. Recentemente, em um movimento no sentido inverso, a Microsoft também anunciou um investimento de até US$ 5 bilhões na Anthropic, enquanto a Nvidia, outra parceira de longa data da OpenAI, se comprometeu a investir até US$ 10 bilhões na mesma startup.

Anteriormente, a criadora da IA Claude já havia firmado um acordo de dezenas de bilhões de dólares com o Google, que fornecerá até 1 milhão de seus chips personalizados para IA, os TPUs, à Anthropic.

Desde 2015, a Amazon Web Services (AWS), braço de nuvem da “loja de tudo”, tem se dedicado ao desenvolvimento de seus próprios chips de IA, com o hardware especializado sendo cada vez mais crucial para treinar modelos e atender à crescente demanda por poder de computação.

Entre os chips desenvolvidos pela AWS, estão o Inferentia, lançado em 2018, e o Trainium, cuja mais recente versão foi apresentada no início de dezembro.

Acordos envolvendo a OpenAI

Nos últimos meses, a OpenAI tem firmado compromissos significativos com fornecedores de infraestrutura, como Nvidia, AMD, Oracle, Broadcom e CoreWeave, totalizando mais de US$ 1,4 trilhão.

Em novembro, a criadora do ChatGPT também assinou seu primeiro contrato com a líder no setor de computação em nuvem, a AWS, no valor de US$ 38 bilhões, com o objetivo de atender às crescentes necessidades de capacidade computacional da OpenAI.