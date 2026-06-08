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OpenAI aposta em ferramenta de programação para aumentar dependência de desenvolvedores

Estratégia de integração do Codex ao ChatGPT ocorre em momento em que empresas de IA buscam ampliar margens de lucro e reduzir a competição baseada apenas na qualidade dos modelos

(Getty Images)

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Ramana Rech
Ramana Rech

Redatora

Publicado em 8 de junho de 2026 às 13h22.

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A integração da ferramenta de programação Codex ao ChatGPT indica uma mudança de estratégia da OpenAI, que passa a investir em produtos capazes de aumentar a dependência dos usuários de sua plataforma. A movimentação é vista por analistas como uma aposta em estratégias de lock-in, termo usado para descrever a dependência de clientes em relação a um único fornecedor de tecnologia.

Segundo Samuel Colvin, CEO da startup de IA Pydantic, em entrevista ao site Business Insider, as empresas do setor vinham concentrando esforços em melhorar o desempenho de seus modelos para se diferenciar da concorrência. Com a rápida evolução da indústria, porém, os ganhos de qualidade passaram a ser replicados com mais velocidade pelos rivais.

A mudança ocorre em um momento em que a OpenAI busca fortalecer suas margens de lucro, pressionadas pelos elevados custos de treinamento e operação de modelos de inteligência artificial. De acordo com o Wall Street Journal, a companhia pretende estar preparada para uma abertura de capital, IPO, oferta pública inicial de ações, até setembro deste ano.

Para Colvin, tanto a OpenAI quanto a Anthropic têm direcionado investimentos para produtos que ampliem a retenção de clientes. Nesse contexto, ferramentas de programação assistida por IA surgem como uma oportunidade comercial relevante porque desenvolvedores costumam consumir volumes maiores de tokens, unidade utilizada para medir o processamento dos modelos, gerando mais uso e receita do que usuários de chatbots tradicionais.

A Anthropic também adotou medidas que foram interpretadas como parte dessa estratégia. Em janeiro, a empresa restringiu o acesso à assinatura do Claude Code por plataformas de terceiros, como Cursor e Open Code. A justificativa oficial foi reforçar a segurança do produto, mas a decisão gerou críticas entre programadores que utilizavam esses ambientes.

Ferramentas como Claude Code e Codex permitem acelerar o desenvolvimento de software e criar bases de código em escala superior à capacidade de gerenciamento de equipes humanas tradicionais.

Dependência tecnológica preocupa empresas

O avanço dessas ferramentas também levanta questionamentos sobre dependência tecnológica. À medida que sistemas de IA passam a escrever e manter partes crescentes de aplicações corporativas, empresas podem se tornar mais dependentes dos modelos necessários para compreender, atualizar e expandir esse código.

Algumas organizações, porém, seguem caminho oposto. O Walmart, por exemplo, desenvolveu a assistente de programação Code Puppy, projetada para alternar entre diferentes modelos de IA. A iniciativa busca controlar custos operacionais e reduzir a dependência de um único fornecedor, segundo reportagem do Business Insider.

A estratégia reflete uma preocupação crescente entre grandes companhias: aproveitar os ganhos de produtividade da inteligência artificial sem concentrar operações críticas em uma única plataforma, especialmente em um mercado cada vez mais competitivo e sujeito a mudanças de preços, políticas de acesso e disponibilidade de modelos.

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