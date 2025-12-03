Anthropic acelera planos para IPO e tenta se antecipar à OpenAI

Criadora do chatbot de inteligência artificial Claude, a Anthropic iniciou os preparativos formais para uma possível abertura de capital (IPO, na sigla em inglês), a qual pode ocorrer já em 2026. Segundo o Financial Times, a startup contratou o escritório Wilson Sonsini, referência em ofertas públicas de empresas de tecnologia no Vale do Silício, para coordenar o processo.

O escritório já assessora a Anthropic desde 2022, incluindo nos acordos comerciais que garantiram aportes bilionários da Amazon na startup. Ele também participou de IPOs como os de Google, LinkedIn e Lyft. Assim, a escolha do Wilson Sonsini marca um avanço na estruturação interna da empresa, com foco em governança e adaptação às exigências do mercado público.

No ano passado, a criadora do Claude contratou Krishna Rao, ex-Airbnb e peça-chave no IPO da plataforma, como diretor financeiro. Ele lidera a adaptação da estrutura corporativa da startup para uma futura listagem.

Essa movimentação da Anthropic reacende a disputa com a OpenAI, criadora do ChatGPT, que também avalia abrir capital a partir do segundo semestre de 2026 – em uma oferta que pode atingir US$ 1 trilhão. O valor é o dobro da avaliação atual da rival.

Apesar da projeção otimista, outra fonte do jornal britânico disse que a Anthropic ainda está longe de definir coordenadores da oferta e que o IPO em 2026 seria improvável. “Ainda não tomamos nenhuma decisão sobre quando ou mesmo se vamos abrir capital”, disse um porta-voz.

Avaliação da Anthropic pode superar US$ 300 bilhões

Enquanto isso, a Anthropic negocia uma nova rodada privada, a qual pode elevar sua avaliação para mais de US$ 300 bilhões. Em setembro, a empresa foi avaliada em US$ 183 bilhões após captar US$ 13 bilhões.

No mês passado, Microsoft e Nvidia, duas grandes parceiras da OpenAI, se comprometeram com um investimento de US$ 15 bilhões na startup. A Anthropic também já firmou acordo com o Google para acessar chips de IA personalizados.

Se confirmada, a abertura de capital seria uma das maiores da história entre empresas de tecnologia nos EUA. A startup ainda opera com prejuízo, mas projeta lucratividade a partir de 2028. A OpenAI, por sua vez, deve alcançar esse ponto apenas em 2030. Ambas precisam demonstrar ao mercado que seus modelos bilionários são sustentáveis frente aos altos custos de desenvolvimento em IA.