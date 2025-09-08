AWS aposta em parceria com a Anthropic para reverter perdas e acelerar crescimento em IA

A Amazon Web Services (AWS), unidade de nuvem e maior ativo do conglomerado Amazon, responsável por cerca de 60% dos lucros do grupo, continua dominando o mercado de computação em nuvem, apesar das previsões de uma crise decorrente da chegada da inteligência artificial. No entanto, a empresa está, de fato, enfrentando dificuldades em se adaptar à nova tecnologia.

Enquanto a Microsoft Azure lidera o mercado em novos ganhos de receita, a distância entre o Google Cloud e a AWS tem diminuído, especialmente com os avanços da concorrente nas últimas semanas. Como resultado, ao longo do último ano, a Amazon tem sido vista como a maior perdedora entre os gigantes tecnológicos, à medida que está ficando para trás no terreno na IA.

No entanto, o cenário pode mudar com a estratégia que está sendo colocada em curso pela AWS. O SemiAnalysis prevê uma aceleração do crescimento anualizado de mais de 20% até o final de 2025, impulsionada pela parceria com a startup Anthropic, desenvolvedora do Claude e uma das principais empresas de IA generativa.

A Anthropic, que viu sua receita crescer cinco vezes entre janeiro e agosto deste ano, alcançando uma taxa anualizada de US$ 5 bilhões, aposta nas leis de escalabilidade (scaling laws) para a evolução de sua IA. Apesar de ser menos falada que concorrentes como a pioneira OpenAI ou big techs do porte de Google, Meta e xAI, a Anthropic tem investido fortemente e, atualmente, está avaliada em US$ 183 bilhões.

Para impulsionar a parceria, a gigante do e-commerce está construindo novos data centers com capacidade superior a um gigawatt para atender à Anthropic, acelerando sua presença no mercado de IA e sustentando os avanços da desenvolvedora. Aliadas ao uso de chips personalizados como o Trainium2, essas instalações são essenciais para o desenvolvimento de IA avançada, especialmente no campo do aprendizado por reforço (reinforcement learning).

Chips Trainium2

Embora o Trainium2 tenha algumas desvantagens em relação aos chips da Nvidia, ele desempenha um papel estratégico, com a AWS apostando em sua capacidade de oferecer uma solução de menor custo por unidade de memória.

Além disso, os chips estão sendo projetados de forma personalizada para a Anthropic, o que permitirá que ela, juntamente com o Google DeepMind, se torne um dos únicos laboratórios de IA a se beneficiar do co-design integrado de hardware e software em um futuro próximo.

Assim, a Amazon espera, por meio da parceria com a Anthropic — na qual também já investiu US$ 8 bilhões —, conseguir reverter seu desempenho em relação a Microsoft e Google, confirmando, com isso, a previsão do SemiAnalysis. Para isso, entretanto, a empresa depende do sucesso de sua aposta na desenvolvedora do Claude e dos avanços da AWS como fornecedora de infraestrutura também para IA.