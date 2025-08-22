Com alta do ChatGPT, OpenAI pode valer US$ 500 bilhões com venda de ações por funcionários

A OpenAI, criadora do ChatGPT, pode alcançar um novo marco financeiro: um valuation de US$ 500 bilhões.

A informação foi divulgada pela Inc., com base em dados obtidos pela Reuters, e revela que atuais e ex-funcionários da empresa estão em negociações para vender aproximadamente US$ 6 bilhões em ações para investidores como SoftBank Group, Thrive Capital e Dragoneer Investment Group.

A possível venda, ainda em fase inicial de negociação, ocorre com grande expectativa do mercado. Caso concretizada, a avaliação da empresa saltaria dos atuais US$ 300 bilhões para US$ 500 bilhões, um aumento de mais de 60% em poucos meses.

Explosão de receita

A OpenAI dobrou sua receita nos sete primeiros meses de 2025 e hoje opera com uma taxa de receita de US$ 12 bilhões, podendo chegar a US$ 20 bilhões até o final do ano.

Além disso, o ChatGPT já alcança 700 milhões de usuários semanais, um crescimento impressionante frente aos 400 milhões de fevereiro. A escalada no número de usuários traduz-se diretamente em receita, relevância de mercado e retorno para investidores.

Novo modelo no Vale do Silício

Esse movimento de venda secundária, quando funcionários vendem suas ações, e não a própria empresa, sinaliza um amadurecimento do modelo de negócios e financiamento no setor de tecnologia.

Em vez de esperar por uma oferta pública inicial (IPO), colaboradores da OpenAI estão monetizando suas participações de forma antecipada, com o aval de grandes fundos de investimento.

Impacto para profissionais de finanças

O caso da OpenAI exemplifica como o domínio de estratégias financeiras complexas se tornou indispensável para profissionais que atuam ou desejam atuar nas áreas de finanças corporativas ou gestão estratégica.

Compreender as dinâmicas de valuation, rodadas de investimento, liquidez secundária e estruturação de capital é hoje uma competência crítica. A venda de ações de funcionários antes de um IPO, algo que há poucos anos seria considerado fora do comum, torna-se cada vez mais frequente em empresas que operam na fronteira da inovação.

