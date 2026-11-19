A Apple pode ser a próxima empresa a entrar na briga pelos agentes pessoais. Segundo a Bloomberg, a fabricante do iPhone desenvolve uma inteligência artificial capaz de navegar na web, controlar aplicativos e escrever código em nome do usuário. A novidade está nas vagas publicadas pela companhia nesta semana, que descrevem as funções do sistema sem anunciar um produto.

Em uma das vagas, a Apple procura uma pessoa para liderar a engenharia da plataforma. A descrição prevê que o agente escolha a ferramenta mais adequada a cada etapa e coordene subagentes especializados. A proposta é que o usuário descreva o resultado que quer obter, sem ditar cada passo ou alternar entre aplicativos por conta própria.

O projeto está nos estágios iniciais. A Apple avalia lançar o serviço já no fim de 2027, segundo a Bloomberg, mas não divulgou um cronograma. A vaga aponta colaboração com equipes da Siri, sem dizer se o agente será integrado à assistente ou lançado separadamente.

Mac passa a pedir mais confirmações para agentes de terceiros

Enquanto desenvolve sua ferramenta, a Apple tornou mais trabalhoso conceder controle amplo do Mac a aplicativos de terceiros na versão de testes do macOS 27.3. A segunda beta traz avisos adicionais e permite limitar o acesso a aplicativos ou pastas específicas.

Segundo a Bloomberg, na configuração analisada pelo veículo, habilitar o controle do Mac pelo ChatGPT passou de quatro para 14 etapas. O ChatGPT não foi proibido de rodar em MacBooks. A mudança atinge novas solicitações de permissões para um aplicativo agir em outros programas ou acessar arquivos; a Apple diz que permissões já concedidas continuam valendo.

A Apple apresenta as mudanças como proteção de dados. A mesma preocupação aparece na vaga: para agentes que executem código e ajam em nome do usuário, a companhia cita mecanismos como sandboxing, que limita o alcance do software.

O que já existe na Siri

A Apple lançou a Siri AI e abriu a desenvolvedores uma prévia de integração com apps de terceiros por meio dos App Intents. Com eles, cada aplicativo pode oferecer ações específicas à assistente. Isso é diferente de um agente que navega pela interface de vários apps e escolhe como combinar ferramentas para concluir um pedido.

A concorrência inclui o Muse, da Meta, o Dots do ChatGPT e o Duet, da Anthropic. A Apple já tem uma assistente distribuída em seus aparelhos. O que as vagas revelam é o trabalho para transformá-la, ou complementá-la, com um sistema capaz de assumir mais etapas de uma tarefa.