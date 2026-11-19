Em 2006, Riccardo Amodei morreu depois de anos lutando contra uma doença rara. O filho mais velho, Dario, então estudante de pós-graduação em Princeton, mudou o rumo dos estudos e trocou a física teórica pela biologia, convencido de que a ciência podia andar mais rápido para salvar vidas. Em entrevista ao Big Technology Podcast, Dario contou que, poucos anos depois, a taxa de cura da doença do pai chegou a cerca de 95%, ante cerca de 50%.

A ideia de que a tecnologia pode comprimir décadas de avanço científico em poucos anos acompanha Dario Amodei até hoje. Ao lado da irmã, Daniela Amodei, ele comanda a Anthropic, dona do assistente Claude.

Segundo a Reuters, a Anthropic deve definir o preço da oferta na quarta-feira, 18 de novembro, e as ações devem começar a ser negociadas na Nasdaq nesta quinta-feira, 19, sob o código ANT.

Os dois têm trajetórias quase opostas. Ele é o pesquisador que ajudou a criar as bases da IA moderna. Ela é formada em literatura, passou por campanhas políticas e por uma ONG de saúde em Uganda antes de chegar ao Vale do Silício. Com outros cinco cofundadores, criaram uma empresa que fez da segurança dos modelos uma prioridade declarada de pesquisa.

Dario Amodei, da Anthropic (Benjamin Fanjoy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images /AFP)

Quem é Dario Amodei?

Dario nasceu em 1983, em San Francisco, filho de Elena Engel, que gerenciava projetos de bibliotecas, e de Riccardo Amodei, um artesão do couro de origem italiana. Desde cedo, interessava-se por matemática e física.

Começou no Caltech, formou-se em física na Universidade Stanford e fez doutorado em Princeton, onde pesquisou a retina. Voltou a Stanford para o pós-doutorado, no qual estudou proteínas que poderiam ajudar a identificar células de câncer em metástase.

A virada para a inteligência artificial veio em 2014, quando entrou na equipe de IA do Baidu liderada por Andrew Ng. Ali, participou de pesquisas que mostraram que o reconhecimento de voz melhorava conforme os modelos ficavam maiores. A observação ajudou a formar as chamadas leis de escala, que descrevem como o desempenho dos modelos muda com mais dados e capacidade de computação.

Depois de passar pelo Google Brain, onde se interessou por segurança de IA, Dario chegou à OpenAI em 2016. Tornou-se diretor de pesquisa, ajudou a desenvolver o aprendizado por reforço com feedback humano, técnica usada para ajustar o comportamento dos modelos, e liderou o projeto do GPT-3.

Daniela Amodei, cofundadora e presidente da Anthropic ( Kimberly White/Getty Images for Common Sense Media/Getty Images)

Quem é Daniela Amodei?

Daniela chegou à tecnologia pela área de operações. Estudou literatura inglesa, política e música na Universidade da Califórnia em Santa Cruz. Trabalhou com desenvolvimento internacional e saúde global, passou pela Conservation Through Public Health, uma ONG de Uganda, e atuou em política nos Estados Unidos.

Em 2013, entrou na Stripe, a empresa de pagamentos. Trabalhou primeiro com recrutamento e depois passou para a área de risco, onde lidou com questões como a prevenção a fraudes.

Daniela levou essa experiência para a OpenAI, onde ocupou a vice-presidência de segurança e políticas.

Por que os irmãos deixaram a OpenAI?

No fim de 2020, Dario, Daniela e outros funcionários deixaram a OpenAI. O grupo discordava dos rumos da empresa, incluindo quando lançar os modelos e como explorá-los comercialmente.

Em 2021, nasceu a Anthropic, registrada como public benefit corporation, um modelo de empresa que obriga o conselho a equilibrar interesses financeiros com uma missão pública. Dario assumiu como CEO, e Daniela, como presidente.

Uma das linhas de pesquisa da empresa foi a IA constitucional, abordagem que usa um conjunto escrito de princípios para orientar o treinamento dos modelos. Em março de 2023, a Anthropic apresentou o Claude, assistente capaz de escrever textos, resumir documentos e ajudar a programar.

Como os irmãos dividem o comando?

A divisão de papéis acompanha os perfis. Dario é a face pública da pesquisa e da visão de longo prazo da empresa. Em “Machines of Loving Grace”, ensaio de 2024, descreve como a IA poderia acelerar descobertas em biologia e medicina, comprimindo em poucos anos o progresso que levaria décadas.

A ideia ecoa a história do pai. O tratamento que chegou tarde demais para Riccardo Amodei é o tipo de avanço que Dario acredita que a IA pode tornar mais rápido.

Daniela preside o conselho de administração e coordena a equipe executiva, que reúne áreas como pesquisa, engenharia, produto e operações comerciais. Nos nove primeiros meses de 2026, a Anthropic registrou receita de US$ 33,2 bilhões, segundo o prospecto.

O que a estreia na bolsa representa para eles?

A estrutura da oferta pública inicial (IPO) preserva o poder de voto dos fundadores. Segundo o prospecto enviado à SEC, sete cofundadores terão inicialmente, por meio de uma ação de classe F sem direitos econômicos, 50,1% dos votos na maioria das decisões.

Cada um dos sete deve ficar com uma participação avaliada em cerca de US$ 18 bilhões, segundo cálculos do Wall Street Journal. A estimativa depende do preço das ações. Eles prometeram doar 80% de suas ações da Anthropic, uma promessa que o prospecto descreve como voluntária e revogável.

O desafio é outro. Os Amodei passam a comandar uma empresa listada, com resultados trimestrais e acionistas atentos a cada lançamento da OpenAI e do Google, sem abrir mão da ideia que levou o grupo a fundar a Anthropic: a de que a IA precisa ser construída com cautela.