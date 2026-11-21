Levent Alpoge, pesquisador da Anthropic, afirmou nesta sexta-feira, 20, que chegou a uma demonstração da Hipótese de Riemann, problema que desafia matemáticos há mais de 160 anos, trabalhando com o Claude, chatbot da própria empresa. A alegação ainda não foi verificada de forma independente nem passou por revisão de especialistas externos.

"Acredito que, trabalhando com o Claude, descobri uma demonstração da Hipótese de Riemann", escreveu Alpoge em um documento de quatro páginas divulgado no mesmo dia.

O que foi divulgado

Alpoge afirmou que o método também resolve uma versão mais ampla do problema, a Hipótese de Riemann Generalizada. Segundo ele, a demonstração foi desenvolvida em conjunto com o Claude em Lean, linguagem de programação que permite verificar argumentos matemáticos por computador. Por ora, apenas essa versão foi divulgada.

Uma demonstração completa por escrito seria extremamente extensa, segundo o pesquisador, que admitiu não dominar todos os aspectos matemáticos envolvidos e disse pretender redigi-la adequadamente.

Um dos maiores problemas da matemática

Formulada em 1859 pelo matemático alemão Bernhard Riemann, a hipótese trata da distribuição dos números primos. É considerada o problema em aberto mais importante da matemática pura e integra a lista dos sete "Problemas do Milênio", definida em 2000 pelo Instituto de Matemática Clay. O instituto oferece US$ 1 milhão (R$ 5,9 milhões) por cada solução.

Pelas regras da instituição, a resolução precisa ser publicada em revista científica com revisão por pares e passar por um período de análise de dois anos.

Reação de especialistas

Brian Conrey, um dos principais especialistas no tema, disse à AFP que o anúncio é "um momento monumental na história da humanidade". "Acho que é a maior coisa que já aconteceu na matemática", afirmou. "Eu não vi isso chegando, de forma alguma."

Conrey ressalvou que ainda não leu o manuscrito, apenas as conclusões publicadas por Alpoge em seu site, e que pediu uma cópia. "Parece ser muito complicado. Não acredito que nenhum ser humano estivesse perto de descobrir isso", disse.

Horas depois do anúncio, o professor de matemática Ravi Vakil, da Universidade de Stanford, disse que um pesquisador de pós-doutorado do mesmo departamento havia enviado, de forma independente, uma prova da hipótese. Vakil e o pesquisador não responderam aos pedidos de comentário da AFP.

Ceticismo e contexto

Alpoge disse ter consultado o CEO da Anthropic, Dario Amodei, antes de anunciar o resultado. Reconheceu ainda que o momento do anúncio poderia gerar desconfiança, sem dar detalhes. A referência provavelmente diz respeito à histórica abertura de capital da empresa, realizada nesta semana.

Em agosto, a Anthropic informou que uma versão do Claude, ainda não disponível ao público, havia melhorado um resultado matemático relacionado à Hipótese de Riemann, mas destacou que não se tratava de uma demonstração completa.

O anúncio vem dois meses depois de a rival OpenAI afirmar que um de seus modelos resolveu outro dos "Problemas do Milênio", ligado às equações que descrevem o movimento dos fluidos. Matemáticos observam que aquela demonstração parece correta, mas ainda não passou por revisão exaustiva.

Alpoge, que já trabalhou com problemas de dinâmica dos fluidos ao lado de Tristan Buckmaster, da Universidade de Nova York, envolveu-se em uma disputa sobre a atribuição desse trabalho. Na ocasião, a OpenAI negou ter agido de forma indevida.

*Com informações da AFP