Google anuncia investimento de US$ 6,7 bilhões no Reino Unido para expandir infraestrutura de IA

Na semana em que sua empresa-mãe, a Alphabet, atingiu valor de mercado de US$ 3 trilhões, o Google anunciou um investimento de 5 bilhões de libras (US$ 6,78 bilhões) no Reino Unido ao longo dos próximos dois anos. Esse é mais um compromisso de alto valor feito por uma gigante da tecnologia dos EUA, que busca expandir sua infraestrutura de inteligência artificial e outros serviços na Europa.

Em um comunicado, a empresa informou que o investimento — que inclui IA, capacidade energética, treinamento de força de trabalho, pesquisa e desenvolvimento e engenharia relacionada — resultará na criação de mais de 8 mil empregos anuais em empresas de todo o Reino Unido.

"Com este anúncio, o Google aprofunda suas raízes no Reino Unido e ajuda a apoiar o potencial da Grã-Bretanha com a IA para adicionar 400 bilhões de libras à economia até 2030, ao mesmo tempo que aprimora serviços sociais essenciais", disse Ruth Porat, presidente e diretora de investimentos da Alphabet e do Google.

O compromisso de investimento do Google foi anunciado juntamente com a abertura de um data center no norte de Londres, durante um evento com a presença da ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves. A empresa disse que a instalação ajudará a atender à crescente demanda por serviços baseados em IA, como Pesquisa, Nuvem (Google Cloud), Workspace e Maps.

Outros investimentos na Europa

Com esse investimento, o Google se junta a outras gigantes norte-americanas que anunciaram planos de grande porte na Europa. O avanço da IA provocou uma onda de gastos de empresas que buscam fortalecer suas ofertas baseadas na tecnologia e atender à crescente demanda por data centers, essenciais para alimentá-la.

Em julho, a Oracle informou que investirá US$ 3 bilhões para expandir sua infraestrutura de IA e nuvem na Alemanha e nos Países Baixos nos próximos cinco anos. Antes disso, em outubro do ano passado, a Microsoft anunciou planos de investir cerca de US$ 4,75 bilhões em dois anos para ampliar sua infraestrutura na Itália.

Já a Amazon disse, em junho de 2024, que planejava investir US$ 20,89 bilhões até 2040 para expandir sua rede logística e infraestrutura de nuvem na Alemanha, além de outros cerca de US$ 17 bilhões durante a próxima década para ampliar seus serviços de nuvem na Espanha.