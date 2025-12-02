Nadella diz que tamanho da Microsoft virou obstáculo na corrida da IA

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, afirmou que o tamanho da empresa, avaliada em mais de US$ 3,5 trilhões, se tornou uma desvantagem frente à agilidade de startups na criação de produtos com inteligência artificial. A declaração foi feita durante entrevista ao podcast MD Meets, conduzido por Mathias Döpfner, CEO da Axel Springer, dona de veículos como o Bussiness Insider.

Em empresas menores, segundo Nadella, cientistas, engenheiros e equipes de infraestrutura “sentam juntos à mesma mesa” para decidir sobre os produtos em desenvolvimento. Na Microsoft, por outro lado, a mesma estrutura exige a aprovação de três líderes diferentes, o que representa um obstáculo à velocidade de iteração exigida pela IA.

Essa fala do CEO da Microsoft acompanha uma tendência em grandes empresas de tecnologia, como Meta, Google e Amazon, de eliminar camadas intermediárias de gestão para acelerar decisões. Em comum, está a percepção de que estruturas rígidas dificultam a experimentação rápida com IA.

Nadella também defendeu que empresas precisam “desaprender” o que as tornou bem-sucedidas para permanecerem relevantes. “O conjunto mais importante de habilidades é ser um learn-it-all [alguém que aprende tudo], não um know-it-all [quem acha que já sabe tudo]”, afirmou. Empatia e inteligência emocional também estão se tornando cada vez mais importantes na era da IA.

Como implementar IA sem fracassar

Segundo o executivo, a maioria dos projetos corporativos de IA fracassa porque são tratados como atualizações comuns de TI, abordagem que, para ele, está fadada ao erro.

Nadella indicou quatro pontos que as empresas precisam transformar para que a IA funcione de fato:

repensar os fluxos de trabalho;

adotar ferramentas modernas de IA;

treinar os funcionários para usá-las;

e garantir que os dados da empresa não estejam presos em sistemas legados.

Internamente, o CEO vem promovendo reorganizações na estrutura da Microsoft. Um organograma vazado revelou que Nadella selecionou 16 executivos para ajudar a quebrar silos e acelerar a transição para a IA.