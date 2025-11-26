Huang sobre gestores da Nvidia que limitam uso de IA: 'vocês estão malucos?'

Um dia após, mais uma vez, reportar receita e lucro recordes, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, criticou gestores da empresa durante uma reunião com funcionários. O motivo? Alguns teriam orientado suas equipes a reduzir o uso de inteligência artificial no trabalho. “Vocês estão malucos?”, reagiu o executivo, segundo áudio obtido pelo Business Insider.

Huang reforçou que todas as tarefas possíveis devem ser automatizadas com IA. “Prometo que vocês ainda terão trabalho a fazer”, disse, ao afastar o temor de que o uso intensivo da tecnologia ameace empregos na empresa.

No dia anterior, a Nvidia reportou receita de US$ 57,01 bilhões no trimestre, alta de 62% em relação ao mesmo período do ano anterior. A companhia, que se tornou a mais valiosa do mundo, com capitalização superior a US$ 4 trilhões, tem impulsionado a adoção de IA entre seus colaboradores, a exemplo de outras gigantes do setor.

Microsoft e Meta já anunciaram que vão avaliar funcionários com base no uso de IA. O Google instruiu engenheiros a usarem a tecnologia na programação, enquanto a Amazon negocia a adoção do assistente de escrita de código com IA da Cursor, um pedido de seus empregados.

Em outubro, Huang destacou seis startups de IA cujas ferramentas estão moldando o futuro da força de trabalho, baseado na colaboração entre humanos e tecnologia. Dentre elas, a Cursor, usada, segundo o CEO, por 100% dos programadores e designers de chips da Nvidia.

“Se a IA não funcionar para determinada tarefa, use até que funcione”, acrescentou Huang, de acordo com a reportagem do Business Insider. O CEO incentivou que os trabalhadores participem da melhora da tecnologia, já que a empresa tem capacidade para isso.

Contratações e expansão global

Apesar do receio generalizado de cortes com o avanço da automação, em parte motivado por grandes layoffs no setor, Huang destacou que a Nvidia contratou “milhares” no último trimestre. Brincando, o CEO disse que o estacionamento até foi sobrecarregado.

Ao longo do último ano fiscal, a empresa aumentou seu quadro de 29,6 mil para 36 mil funcionários. Segundo Huang, a Nvidia ainda precisa de cerca de 10 mil novas pessoas – o ritmo de contratação, no entanto, deve ser consistente com a capacidade de integrar e harmonizar os novos funcionários à estrutura atual.

A companhia também está ampliando sua presença física. Recentemente, inaugurou novos escritórios em Taipei e Xangai e iniciou obras de expansão nos Estados Unidos.