SC conecta 150 empresas a investidores e ganha prêmio internacional

O ecossistema catarinense de inovação foi reconhecido em uma das principais premiações internacionais do setor. A Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) recebeu nesta terça-feira (2), em Paris, na França, o prêmio Startup Ecosystem Star 2025, na categoria Best-in-class Startup Programs, concedido a organizações que apoiam a inovação.organizações que apoiam a inovação.

Alinhado ao propósito de ser uma ponte para o mundo, o trabalho da ACATE vem ultrapassando fronteiras, impulsionando startups e pequenas e médias empresas a ingressarem em mercados globais por meio de programas de aceleração, softlanding, matchmaking e missões internacionais. Somente em 2025, a entidade conectou mais de 150 empresas brasileiras a potenciais parceiros e investidores estrangeiros.

A cerimônia de premiação foi realizada na sede da International Chamber of Commerce (ICC), organizadora do evento, com apoio da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), da Comissão Europeia e da Microsoft, além de parceria com a Mind the Bridge, plataforma global de inovação aberta sediada no Vale do Silício. Um reconhecimento que posiciona a ACATE como um dos ecossistemas mais eficientes do mundo para o desenvolvimento de startups, com impacto na geração de negócios, formação de talentos e atração de investimentos.

Além da ACATE, o Brasil foi representado pelo Distrito de Inovação de São Paulo, premiado na categoria Top Talent & Research. Ao todo, 54 ecossistemas de mais de 25 países foram agraciados. A cerimônia também celebrou a décima edição do Corporate Startup Stars (CSS) Awards, que reconheceu as empresas com as melhores iniciativas de Open Innovation do mundo. O Banco do Brasil foi uma das 100 selecionadas, ao lado de grandes nomes internacionais, como Google, Nvidia, Volkswagen, Engie, Carrefour e ArcelorMittal.

Modelo colaborativo

O prêmio chega em um momento em que o mercado de tecnologia enfrenta restrições de capital e desafios regulatórios tanto no Brasil quanto no exterior. Em cenários mais seletivos, empresas emergentes precisam de redes internacionais, preparo jurídico e novos canais de acesso a investimentos. Nesse contexto, a ACATE tem assumido protagonismo nacional ao estruturar políticas e programas que favorecem a expansão global de startups e PMEs.

“Esse prêmio é resultado de um esforço coletivo que envolve empresas, organizações parceiras, instituições de ensino, poder público e milhares de profissionais que fazem parte da nossa história”, destaca o presidente da ACATE, Diego Brites Ramos, direto de Paris. “O reconhecimento da ICC mostra que este modelo colaborativo que construímos em Santa Catarina inspira boas práticas no mundo inteiro. Representamos o Brasil levando inovação para o exterior e criando condições para que pequenas e médias empresas ampliem sua atuação global”, afirma.

Conexões internacionais

Fundada há mais de um século, a International Chamber of Commerce é a maior organização empresarial do mundo, representando 45 milhões de empresas presentes em mais de 170 países. A instituição é considerada referência global em arbitragem empresarial e responsável por normas que regulam o comércio internacional, oferecendo segurança jurídica e reduzindo riscos para empresas que atuam em mercados estrangeiros.

Com o reconhecimento pelo Startup Ecosystem Star, a ACATE inicia uma nova etapa de cooperação com a ICC, com foco em programas que auxiliem empresas brasileiras a se prepararem para operar globalmente. “Esse movimento amplia oportunidades, sobretudo para empresas de menor porte que buscam competir internacionalmente”, acrescenta Ramos.

O prêmio rmarca também um novo momento para a entidade catarinense, que se aproxima de seu aniversário de 40 anos, em 2026. A próxima fase da ACATE inclui a ampliação de programas de aceleração para startups, estímulo à formação de talentos, fortalecimento dos polos regionais e a expansão das conexões internacionais para escalar empresas brasileiras no mercado global. “O prêmio nos orgulha, mas também aumenta nossa responsabilidade. Entramos no próximo ano com o compromisso de ampliar ainda mais o impacto do setor de tecnologia para o Brasil e para o mundo. Temos muito para comemorar e ainda mais para construir”, conclui o presidente da ACATE.

Sobre a ACATE

A ACATE atua para apoiar o setor de tecnologia de ponta a ponta, das startups a empresas de grande porte. Atualmente, conta com mais de 1.850 associados, em oito polos de inovação no estado, além de estar presente em outras regiões do país e do mundo.

Com um hub no Canadá, a entidade também é promotora de oportunidades de conexão e negócios para empresas que desejam iniciar sua jornada de internacionalização, como o Global Gateway. Também lançou recentemente o ACATE 1Bi, que reúne as maiores empresas de tecnologia de Santa Catarina, e está à frente de iniciativas como a incubadora MIDITEC e o laboratório de inovação aberta LinkLab.